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0
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21 апреля, 13:16
0
«Арсенал» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2024
20 апреля, 11:01
0
«Шахтер» – «Славия Мозырь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 апреля 2024
14 апреля, 12:53
0
«Витебск» – «Слуцк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2024
12 апреля, 09:38
0
«Арсенал» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2024
20 апреля, 11:01
0
«Шахтер» – «Славия Мозырь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 апреля 2024
14 апреля, 12:53
0
«Шахтер» – «Динамо-Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2024
6 апреля, 11:34
0
«Ислочь» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2024
30 марта, 13:15
0
«Крылья Советов» подписали лучшего бомбардира чемпионата Белоруссии
16 июля 2023, 11:19
5
«Витебск» – БАТЭ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2024
26 апреля, 09:35
0
«Неман» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2024
21 апреля, 13:16
0
«Витебск» – «Слуцк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2024
12 апреля, 09:38
0
«Арсенал» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2024
5 апреля, 10:42
0
«Витебск» – «Славия Мозырь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2024
30 марта, 13:08
0
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Шахтер
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Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Витебск
2 : 3
30.03.2024
Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Ислочь
0 : 0
30.03.2024
Шахтер
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Арсенал
1 : 1
05.04.2024
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Шахтер
0 : 4
06.04.2024
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Витебск
2 : 0
12.04.2024
Слуцк
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
Шахтер
1 : 2
28.04.2024
Слуцк
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
Арсенал
2 : 0
20.04.2024
Шахтер
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Шахтер
1 : 3
14.04.2024
Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Шахтер
0 : 4
06.04.2024
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Ислочь
0 : 0
30.03.2024
Шахтер
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
Витебск
1 : 0
26.04.2024
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
Неман
0 : 1
21.04.2024
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Витебск
2 : 0
12.04.2024
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1 : 1
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Витебск
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30.03.2024
Славия-Мозырь

Шахтер - Витебск: обзор матча 17 марта 2024

Шахтер
17.03.2024, воскресенье, 17:00
Белоруссия. Высшая лига, 1 тур
1 : 0
Матч завершен
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Витебск
23' Д. Ковалевич
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Шахтер - Витебск
Матч завершен
Желтая карточка
Никита Капленко
90' +4
Замена
Алексей Гарост ️️️️➡️️ Валон Ахмеди
90'
88'
Вторая желтая
Михаил Башилов
84'
Желтая карточка
Михаил Башилов
Желтая карточка
Валон Ахмеди
84'
Желтая карточка
Денис Ковалевич
83'
81'
Замена
Захар Червяков ️️️️➡️️ Дмитрий Гирс
Замена
Никита Капленко ️️️️➡️️ Илья Свириденко
81'
Замена
Владислав Кабышев ️️️️➡️️ Андрей Денисюк
68'
Пенальти не реализован
Валон Ахмеди
66'
Желтая карточка
Илья Свириденко
49'
46'
Замена
Максим Дробыш ️️️️➡️️ Карен Варданян
ГОЛ! 1:0
Денис Ковалевич
23'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
32
Сергей Черник
ВР
12
Денис Гружевский
ЛЗ
19
Илья Свириденко
ЦЗ
22
Никита Баранок
ЦЗ
80
Кирилл Янковский
ЦЗ
99
Иван Зеньков
ЦП
87
Вадим Мартинкевич
ЦП
10
Валон Ахмеди
ЦП
88
Денис Ковалевич
ЛВ
49
Андрей Денисюк
ЦФ
23
Максим Ковалевич
ЦФ
Главный тренер
Станислав Суворов
Витебск
12
Дмитрий Харитонов
ВР
8
Ян Мосесов
ЛЗ
21
Юрий Половинкин
ЦЗ
22
Семён Егоров
ЦЗ
4
Артем Скитов
ПЗ
18
Ян Скибский
ЛП
30
Михаил Башилов
ОП
20
Евгений Краснов
ЦП
55
Дмитрий Гирс
ПП
9
Руслан Теверов
ЦФ
10
Карен Варданян
ЦФ
Главный тренер
Александр Павлов
Шахтер
28
Арсений Чакур
ЦФ
89
Алексей Гарост
ЦФ
1
Сергей Игнатович
ВР
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
2
Андрей Макаренко
ПЗ
55
Никита Капленко
ОП
17
Владислав Кабышев
ЦП
47
Даниил Подберёзный
ЦП
77
Николай Сотников
ЦП
27
Станислав Стефанович
ЦФ
Витебск
1
Дмитрий Гущенко
ВР
2
Евгений Гулецкий
ЦЗ
7
Роман Лисовский
ЦП
25
Вадим Ткаченко
ЦП
13
Максим Дробыш
АП
15
Владлен Аникеев
ЦФ
14
Захар Червяков
ЦФ
17
Фрол Панарин
ЦФ
23
Дмитрий Воробьёв
ЦФ
4-3-1-2
32
Черник
12
Гружевский
22
Баранок
80
Янковский
19
Свириденко
99
Зеньков
87
Мартинкевич
10
Ахмеди
88
Ковалевич
23
Ковалевич
49
Денисюк
4-1-3-2
12
Харитонов
4
Скитов
21
Половинкин
22
Егоров
8
Мосесов
30
Башилов
55
Гирс
20
Краснов
18
Скибский
10
Варданян
9
Теверов
10
Ахмеди
89
Гарост
89
Гарост
10
Ахмеди
19
Свириденко
55
Капленко
55
Капленко
19
Свириденко
49
Денисюк
17
Кабышев
17
Кабышев
49
Денисюк
10
Варданян
13
Дробыш
13
Дробыш
10
Варданян
55
Гирс
14
Червяков
14
Червяков
55
Гирс
Остались в запасе
Шахтер
Витебск
28
Арсений Чакур
ЦФ
1
Сергей Игнатович
ВР
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
2
Андрей Макаренко
ПЗ
47
Даниил Подберёзный
ЦП
77
Николай Сотников
ЦП
27
Станислав Стефанович
ЦФ
Главный тренер
Станислав Суворов
1
Дмитрий Гущенко
ВР
2
Евгений Гулецкий
ЦЗ
7
Роман Лисовский
ЦП
25
Вадим Ткаченко
ЦП
15
Владлен Аникеев
ЦФ
17
Фрол Панарин
ЦФ
23
Дмитрий Воробьёв
ЦФ
Главный тренер
Александр Павлов
Остались в запасе
28
Арсений Чакур
ЦФ
1
Сергей Игнатович
ВР
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
2
Андрей Макаренко
ПЗ
47
Даниил Подберёзный
ЦП
77
Николай Сотников
ЦП
27
Станислав Стефанович
ЦФ
Остались в запасе
1
Дмитрий Гущенко
ВР
2
Евгений Гулецкий
ЦЗ
7
Роман Лисовский
ЦП
25
Вадим Ткаченко
ЦП
15
Владлен Аникеев
ЦФ
17
Фрол Панарин
ЦФ
23
Дмитрий Воробьёв
ЦФ
Главный тренер
Станислав Суворов
Главный тренер
Александр Павлов
Статистика матча Шахтер - Витебск
4
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
5
5
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Неман
- : -
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Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Минск
- : -
03.05.2024
Торпедо-БелАЗ
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БАТЭ
- : -
03.05.2024
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Сморгонь
0 : 0
01.05.2024
Днепр
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Динамо
- : -
02.05.2024
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- : -
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