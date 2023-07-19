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Слуцк
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0
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0
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13 апреля, 11:13
0
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12 апреля, 09:38
0
БАТЭ – «Гомель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2024
6 апреля, 14:09
0
«Слуцк» – «Ислочь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2024
21 апреля, 10:49
0
«Витебск» – «Слуцк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2024
12 апреля, 09:38
0
Белорусский «Слуцк» подписал игрока «Зенита» времен Манчини
19 июля 2023, 14:29
2
Фанаты девяти из 16 клубов высшей лиги Белоруссии объявили о бойкоте матчей по политическим мотивам
2 марта 2021, 12:52
4
Высшая лига. БАТЭ победил «Слуцк» и поднялся на первое место
16 мая 2020, 21:13
1
«Сморгонь» – «Гомель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2024
19 апреля, 09:37
0
«Гомель» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024
13 апреля, 11:13
0
БАТЭ – «Гомель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2024
6 апреля, 14:09
0
БАТЭ – «Гомель»: прогноз на матч 3 тура Высшей лиги Беларуси, 6 апреля
6 апреля, 10:32
0
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0
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Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
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2 : 3
31.03.2024
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Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
31.03.2024
Слуцк
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Слуцк
0 : 1
06.04.2024
Днепр
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
БАТЭ
1 : 3
06.04.2024
Гомель
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Витебск
2 : 0
12.04.2024
Слуцк
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
Шахтер
1 : 2
28.04.2024
Слуцк
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
Слуцк
1 : 3
21.04.2024
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Витебск
2 : 0
12.04.2024
Слуцк
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Слуцк
0 : 1
06.04.2024
Днепр
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
31.03.2024
Слуцк
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
Гомель
2 : 0
28.04.2024
Минск
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
Сморгонь
2 : 2
19.04.2024
Гомель
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Гомель
0 : 1
13.04.2024
Динамо
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
БАТЭ
1 : 3
06.04.2024
Гомель
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Гомель
2 : 3
31.03.2024
Неман

Слуцк - Гомель: обзор матча 17 марта 2024

Слуцк
17.03.2024, воскресенье, 15:00
Белоруссия. Высшая лига, 1 тур
1 : 1
Матч завершен
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Гомель
90' С. Пушняков (П)
78' И. Грищенко
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Слуцк - Гомель
Матч завершен
ГОЛ с пенальти! 1:1
Сергей Пушняков
90'
Желтая карточка
Сергей Русак
81'
78'
ГОЛ! 0:1
Илья Грищенко
70'
Замена
Кирилл Шевченко ️️️️➡️️ Тимур Пухов
Замена
Сергей Русак ️️️️➡️️ Владислав Сычев
68'
Желтая карточка
Оралхан Омиртаев
66'
59'
Замена
Илья Грищенко ️️️️➡️️ Егор Мычелкин
Желтая карточка
Вадим Курлович
38'
Желтая карточка
Андрей Альшаник
33'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слуцк
30
Илья Брановец
ВР
6
Михаил Сачковский
ЛЗ
12
Никита Былинкин
ЦЗ
16
Алексей Семенов
ЦЗ
10
Андрей Альшаник
ПЗ
9
Владислав Сычев
ЦП
7
Сергей Пушняков
АП
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
27
Вадим Курлович
ЦФ
15
Андрей Рум
ЦФ
31
Арсений Ачаповский
ЦФ
Главный тренер
Александр Гуринович
Гомель
1
Александр Нечаев
ВР
16
Игорь Заяц
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
72
Илья Ращеня
ЦЗ
19
Константин Кучинский
ПЗ
99
Егор Мычелкин
ЦП
7
Тимур Пухов
АП
17
Владислав Яцкевич
АП
14
Роман Давискиба
ЛВ
8
Евгений Барсуков
ПВ
20
Денис Козловский
ПВ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Слуцк
44
Денис Садовский
ВР
77
Иван Юрин
ЛЗ
2
Владислав Карпеня
ЦЗ
14
Андрей Крень
ОП
30
Виталий Лихтин
ОП
14
Андрей Соловьев
ЦП
8
Сергей Русак
ЦП
5
Иван Михнюк
ЦП
78
Владислав Ковалевич
ПВ
11
Никита Мельников
ЦФ
Гомель
44
Станислав Клещук
ВР
22
Кирилл Шевченко
ЛЗ
30
Егор Трояков
ЦЗ
23
Максим Дроздов
ЦЗ
54
Фуркан Акын
ЦП
10
Александр Савицкий
АП
9
Илья Грищенко
ЦФ
4-1-1-4
30
Брановец
6
Сачковский
12
Былинкин
16
Семенов
10
Альшаник
9
Сычев
7
Пушняков
19
Омиртаев
31
Ачаповский
15
Рум
27
Курлович
4-1-3-2
1
Нечаев
19
Кучинский
3
Матвейчик
72
Ращеня
16
Заяц
99
Мычелкин
20
Козловский
17
Яцкевич
14
Давискиба
7
Пухов
8
Барсуков
9
Сычев
8
Русак
8
Русак
9
Сычев
7
Пухов
22
Шевченко
22
Шевченко
7
Пухов
99
Мычелкин
9
Грищенко
9
Грищенко
99
Мычелкин
Остались в запасе
Слуцк
Гомель
44
Денис Садовский
ВР
77
Иван Юрин
ЛЗ
2
Владислав Карпеня
ЦЗ
14
Андрей Крень
ОП
30
Виталий Лихтин
ОП
14
Андрей Соловьев
ЦП
5
Иван Михнюк
ЦП
78
Владислав Ковалевич
ПВ
11
Никита Мельников
ЦФ
Главный тренер
Александр Гуринович
44
Станислав Клещук
ВР
30
Егор Трояков
ЦЗ
23
Максим Дроздов
ЦЗ
54
Фуркан Акын
ЦП
10
Александр Савицкий
АП
Главный тренер
Андрей Горовцов
Остались в запасе
44
Денис Садовский
ВР
77
Иван Юрин
ЛЗ
2
Владислав Карпеня
ЦЗ
14
Андрей Крень
ОП
30
Виталий Лихтин
ОП
14
Андрей Соловьев
ЦП
5
Иван Михнюк
ЦП
78
Владислав Ковалевич
ПВ
11
Никита Мельников
ЦФ
Остались в запасе
44
Станислав Клещук
ВР
30
Егор Трояков
ЦЗ
23
Максим Дроздов
ЦЗ
54
Фуркан Акын
ЦП
10
Александр Савицкий
АП
Главный тренер
Александр Гуринович
Главный тренер
Андрей Горовцов
Статистика матча Слуцк - Гомель
4
Желтые карточки
4
0
Угловые удары
3
5
Белоруссия. Высшая лига
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Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Сморгонь
0 : 0
01.05.2024
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Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
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- : -
02.05.2024
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Неман
- : -
02.05.2024
Шахтер
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Минск
- : -
03.05.2024
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
БАТЭ
- : -
03.05.2024
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Сморгонь
0 : 0
01.05.2024
Днепр
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Динамо
- : -
02.05.2024
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Неман
- : -
02.05.2024
Шахтер
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Минск
- : -
03.05.2024
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
БАТЭ
- : -
03.05.2024
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Нафтан
- : -
04.05.2024
Гомель
Россия
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