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Арсенал
Торпедо-БелАЗ
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21 апреля, 10:55
0
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20 апреля, 11:01
0
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16 апреля, 15:08
1
Форвард «Локо» Радиковский: «Беру пример с Дзюбы»
14 апреля, 11:33
3
«Торпедо-БелАЗ» – БАТЭ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024
13 апреля, 11:27
0
«Арсенал» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2024
20 апреля, 11:01
0
Форвард «Локомотива» признан игроком тура чемпионата Белоруссии
16 апреля, 15:08
1
Форвард «Локо» Радиковский: «Беру пример с Дзюбы»
14 апреля, 11:33
3
«Ислочь» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024
13 апреля, 11:09
0
«Арсенал» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2024
5 апреля, 10:42
0
«Динамо» – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2024
21 апреля, 10:55
0
«Торпедо-БелАЗ» – БАТЭ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024
13 апреля, 11:27
0
«Неман» – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 апреля 2024
7 апреля, 11:23
0
«Пари НН» пополнился экс-защитником молодежки «Динамо»
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0
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2 ноября 2023, 11:11
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Арсенал
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Днепр
0 : 0
29.03.2024
Арсенал
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
31.03.2024
Слуцк
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Арсенал
1 : 1
05.04.2024
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Неман
1 : 0
07.04.2024
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Ислочь
0 : 2
13.04.2024
Арсенал
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
Славия-Мозырь
3 : 0
28.04.2024
Арсенал
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
Арсенал
2 : 0
20.04.2024
Шахтер
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Ислочь
0 : 2
13.04.2024
Арсенал
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Арсенал
1 : 1
05.04.2024
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Днепр
0 : 0
29.03.2024
Арсенал
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
Торпедо-БелАЗ
2 : 0
27.04.2024
Сморгонь
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
Динамо
0 : 0
21.04.2024
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Торпедо-БелАЗ
2 : 0
13.04.2024
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Неман
1 : 0
07.04.2024
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
31.03.2024
Слуцк

Арсенал - Торпедо-БелАЗ: обзор матча 17 марта 2024

Арсенал
17.03.2024, воскресенье, 13:00
Белоруссия. Высшая лига, 1 тур
0 : 1
Матч завершен
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Торпедо-БелАЗ
68' М. Скавыш
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Арсенал - Торпедо-БелАЗ
Матч завершен
89'
Замена
Игорь Бурко ️️️️➡️️ Илья Руцкий
Замена
Вадим Милютин ️️️️➡️️ Александр Скшинецкий
78'
76'
Замена
Тимофей Шарковский ️️️️➡️️ Антон Ковалев
76'
Замена
️️️️➡️️ Алексей Бутаревич
68'
ГОЛ! 0:1
Максим Скавыш
Замена
Станислав Атрашкевич ️️️️➡️️ Дмитрий Радиковский
68'
Замена
Матвей Герасимов ️️️️➡️️ Данила Годяев
68'
60'
Замена
Андрей Кобет ️️️️➡️️ Александр Ксенофонтов
60'
Замена
Максим Скавыш ️️️️➡️️ Денис Лаптев
Замена
Дмитрий Матяш ️️️️➡️️ Артем Петренко
46'
Желтая карточка
Арсений Агеев
42'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Иван Санько
ВР
13
Иван Орешкевич
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
66
Арсений Агеев
ПЗ
51
Александр Скшинецкий
ОП
30
Вадим Арутюнян
ОП
11
Юрий Ловец
ЦП
34
Артем Петренко
ЦФ
7
Дмитрий Радиковский
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Торпедо-БелАЗ
17
Антон Ковалев
ПВ
25
Тимофей Юрасов
ВР
11
Денис Левицкий
ЛЗ
13
Алексей Залеский
ЦЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
19
Илья Руцкий
ПЗ
97
Максим Мякиш
ОП
44
Алексей Бутаревич
ОП
30
Вадим Побудей
ЛВ
55
Александр Ксенофонтов
ЛВ
51
Денис Лаптев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Арсенал
20
Никита Халимончик
ПЗ
15
Егор Бабич
ЛВ
35
Алексей Васильев
ВР
39
Матвей Герасимов
ЛВ
72
Александр Позняк
ЦЗ
77
Евгений Сакута
АП
4
Вадим Милютин
ЦЗ
80
Станислав Атрашкевич
ЦП
50
Матвей Коврук
ВР
25
Дмитрий Матяш
ЦФ
Торпедо-БелАЗ
7
Андрей Кобет
ЦФ
4
Захар Баранок
ЦЗ
6
Кирилл Премудров
ЦП
15
Максим Скавыш
ЦФ
10
Дмитрий Лисакович
ЦП
1
Евгений Абрамович
ВР
16
Евгений Земко
ЦП
20
Григорий Мартьянов
ЛЗ
21
Тимофей Шарковский
ЦП
5
Игорь Бурко
ЦЗ
3-4-1-2
1
Санько
59
Погостнов
5
Жевнеров
47
Годяев
13
Орешкевич
51
Скшинецкий
30
Арутюнян
66
Агеев
11
Ловец
7
Радиковский
34
Петренко
4-2-3-1
25
Юрасов
19
Руцкий
27
Нечаев
13
Залеский
11
Левицкий
97
Мякиш
44
Бутаревич
17
Ковалев
30
Побудей
55
Ксенофонтов
51
Лаптев
47
Годяев
39
Герасимов
39
Герасимов
47
Годяев
51
Скшинецкий
4
Милютин
4
Милютин
51
Скшинецкий
7
Радиковский
80
Атрашкевич
80
Атрашкевич
7
Радиковский
34
Петренко
25
Матяш
25
Матяш
34
Петренко
55
Ксенофонтов
7
Кобет
7
Кобет
55
Ксенофонтов
51
Лаптев
15
Скавыш
15
Скавыш
51
Лаптев
17
Ковалев
21
Шарковский
21
Шарковский
17
Ковалев
19
Руцкий
5
Бурко
5
Бурко
19
Руцкий
Остались в запасе
Арсенал
Торпедо-БелАЗ
20
Никита Халимончик
ПЗ
15
Егор Бабич
ЛВ
35
Алексей Васильев
ВР
72
Александр Позняк
ЦЗ
77
Евгений Сакута
АП
50
Матвей Коврук
ВР
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
4
Захар Баранок
ЦЗ
6
Кирилл Премудров
ЦП
10
Дмитрий Лисакович
ЦП
1
Евгений Абрамович
ВР
16
Евгений Земко
ЦП
20
Григорий Мартьянов
ЛЗ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Остались в запасе
20
Никита Халимончик
ПЗ
15
Егор Бабич
ЛВ
35
Алексей Васильев
ВР
72
Александр Позняк
ЦЗ
77
Евгений Сакута
АП
50
Матвей Коврук
ВР
Остались в запасе
4
Захар Баранок
ЦЗ
6
Кирилл Премудров
ЦП
10
Дмитрий Лисакович
ЦП
1
Евгений Абрамович
ВР
16
Евгений Земко
ЦП
20
Григорий Мартьянов
ЛЗ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Главный тренер
Дмитрий Молош
Статистика матча Арсенал - Торпедо-БелАЗ
1
Желтые карточки
1
0
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Шимусик (Осиповичи)
Белоруссия. Высшая лига
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Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Сморгонь
0 : 0
01.05.2024
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Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
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- : -
02.05.2024
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Неман
- : -
02.05.2024
Шахтер
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Минск
- : -
03.05.2024
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
БАТЭ
- : -
03.05.2024
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Сморгонь
0 : 0
01.05.2024
Днепр
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Динамо
- : -
02.05.2024
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Неман
- : -
02.05.2024
Шахтер
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Минск
- : -
03.05.2024
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
БАТЭ
- : -
03.05.2024
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
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- : -
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