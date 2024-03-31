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0
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19 апреля, 09:37
0
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14 апреля, 10:36
0
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13 апреля, 11:13
0
«Динамо» – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2024
21 апреля, 10:55
0
«Гомель» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024
13 апреля, 11:13
0
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10 апреля, 17:52
0
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7 апреля, 23:54
0
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7 апреля, 11:57
0
«Сморгонь» – «Днепр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 мая 2024
1 мая, 09:39
0
«Сморгонь» – «Гомель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2024
19 апреля, 09:37
0
«Нафтан» – «Сморгонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 апреля 2024
14 апреля, 10:36
0
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0 : 0
31.03.2024
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Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Минск
2 : 3
05.04.2024
Сморгонь
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Динамо
2 : 2
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Нафтан
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Гомель
0 : 1
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Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Нафтан
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Динамо
0 : 0
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Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
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0 : 1
13.04.2024
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Динамо
2 : 2
07.04.2024
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05.04.2024
Сморгонь

Динамо - Сморгонь: обзор матча 16 марта 2024

Динамо
16.03.2024, суббота, 17:00
Белоруссия. Высшая лига, 1 тур
5 : 0
Матч завершен
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Сморгонь
20' А. Соколовский
29' П. Мелешин
31' Р. Бегунов
42' Р. Адеола
46' Р. Адеола
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Динамо - Сморгонь
Матч завершен
Замена
Матвей Михайрин ️️️️➡️️ Роман Бегунов
78'
74'
Замена
Лукуман Алиу ️️️️➡️️ Альберт Копытич
Замена
Илья Черняк ️️️️➡️️ Артем Соколовский
69'
Замена
Глеб Жердев ️️️️➡️️ Павел Мелешин
69'
ГОЛ! 5:0
Раймонд Адеола
46'
Замена
Никита Демченко ️️️️➡️️ Владислав Кролик
46'
ГОЛ! 4:0
Раймонд Адеола
42'
Замена
Раймонд Адеола ️️️️➡️️ Трофим Мельниченко
40'
ГОЛ! 3:0
Роман Бегунов
31'
ГОЛ! 2:0
Павел Мелешин
29'
24'
Желтая карточка
Кирилл Леонович
ГОЛ! 1:0
Артем Соколовский
20'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
81
Трофим Мельниченко
ЦФ
99
Артем Соколовский
ЦП
21
Федор Лапоухов
ВР
67
Роман Бегунов
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
6
Сергей Политевич
ЦЗ
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
37
Владислав Кролик
ЦП
80
Игорь Школик
ЦП
19
Дмитрий Подстрелов
ПВ
9
Павел Мелешин
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Сморгонь
1
Иван Новичков
ВР
72
Микаэль Аскаров
ЦЗ
5
Кристиан Интсоен
ЦЗ
14
Владислав Шубович
ЦЗ
44
Терентий Луцевич
ЦЗ
89
Ямусса Камара
ОП
78
Артур Тишко
ЦП
6
Павел Селезнев
ЦП
27
Владимир Есин
ЛВ
10
Кирилл Леонович
ПВ
7
Альберт Копытич
ПВ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Динамо
49
Артем Каратай
ВР
27
Матвей Михайрин
ЦЗ
2
Вадим Пигас
ПЗ
88
Никита Демченко
АП
17
Павел Седько
ЛВ
11
Глеб Жердев
ЛВ
47
Илья Черняк
ЦФ
14
Раймонд Адеола
ЦФ
Сморгонь
16
Антон Велесюк
ВР
12
Павел Охремчук
ВР
20
Илья Коваль
ЦЗ
27
Максим Гаевой
ЦП
71
Артем Станкевич
ЦП
25
Лукуман Алиу
ЦП
51
Альберт Михайлов
ЦП
4-3-1-2
21
Лапоухов
67
Бегунов
6
Политевич
4
Гаврилович
3
Швецов
99
Соколовский
37
Кролик
80
Школик
19
Подстрелов
9
Мелешин
81
Мельниченко
4-1-2-3
1
Новичков
5
Интсоен
14
Шубович
44
Луцевич
72
Аскаров
89
Камара
78
Тишко
6
Селезнев
7
Копытич
10
Леонович
27
Есин
67
Бегунов
27
Михайрин
27
Михайрин
67
Бегунов
37
Кролик
88
Демченко
88
Демченко
37
Кролик
9
Мелешин
11
Жердев
11
Жердев
9
Мелешин
99
Соколовский
47
Черняк
47
Черняк
99
Соколовский
81
Мельниченко
14
Адеола
14
Адеола
81
Мельниченко
7
Копытич
25
Алиу
25
Алиу
7
Копытич
Остались в запасе
Динамо
Сморгонь
49
Артем Каратай
ВР
2
Вадим Пигас
ПЗ
17
Павел Седько
ЛВ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
16
Антон Велесюк
ВР
12
Павел Охремчук
ВР
20
Илья Коваль
ЦЗ
27
Максим Гаевой
ЦП
71
Артем Станкевич
ЦП
51
Альберт Михайлов
ЦП
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Остались в запасе
49
Артем Каратай
ВР
2
Вадим Пигас
ПЗ
17
Павел Седько
ЛВ
Остались в запасе
16
Антон Велесюк
ВР
12
Павел Охремчук
ВР
20
Илья Коваль
ЦЗ
27
Максим Гаевой
ЦП
71
Артем Станкевич
ЦП
51
Альберт Михайлов
ЦП
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Статистика матча Динамо - Сморгонь
1
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
2
3
Белоруссия. Высшая лига
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Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Сморгонь
0 : 0
01.05.2024
Днепр
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Динамо
- : -
02.05.2024
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Неман
- : -
02.05.2024
Шахтер
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Минск
- : -
03.05.2024
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
БАТЭ
- : -
03.05.2024
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Сморгонь
0 : 0
01.05.2024
Днепр
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Динамо
- : -
02.05.2024
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Неман
- : -
02.05.2024
Шахтер
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Минск
- : -
03.05.2024
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
БАТЭ
- : -
03.05.2024
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Нафтан
- : -
04.05.2024
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