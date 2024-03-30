Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Динамо - Спартак Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Новости команд
Все
Неман
Нафтан
«Ислочь» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2024
27 апреля, 10:39
0
«Динамо-Брест» – «Нафтан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2024
26 апреля, 09:39
0
«Неман» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2024
21 апреля, 13:16
0
«Минск» – «Нафтан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2024
20 апреля, 10:58
0
«Нафтан» – «Сморгонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 апреля 2024
14 апреля, 10:36
0
«Ислочь» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2024
27 апреля, 10:39
0
«Неман» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2024
21 апреля, 13:16
0
«Днепр» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024
13 апреля, 10:49
0
«Неман» – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 апреля 2024
7 апреля, 11:23
0
«Гомель» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 марта 2024
31 марта, 09:59
0
«Динамо-Брест» – «Нафтан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2024
26 апреля, 09:39
0
«Минск» – «Нафтан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2024
20 апреля, 10:58
0
«Нафтан» – «Сморгонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 апреля 2024
14 апреля, 10:36
0
Спартаковец спас минское «Динамо» в матче чемпионата Белоруссии
7 апреля, 23:54
0
«Динамо» – «Нафтан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 апреля 2024
7 апреля, 11:57
0
Больше новостей
Последние матчи
Все
Неман
Нафтан
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Нафтан
0 : 0
30.03.2024
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Гомель
2 : 3
31.03.2024
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Неман
1 : 0
07.04.2024
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Динамо
2 : 2
07.04.2024
Нафтан
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Днепр
0 : 2
13.04.2024
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
Ислочь
2 : 0
27.04.2024
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
Неман
0 : 1
21.04.2024
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Днепр
0 : 2
13.04.2024
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Неман
1 : 0
07.04.2024
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Гомель
2 : 3
31.03.2024
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
Динамо-Брест
2 : 2
26.04.2024
Нафтан
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
Минск
1 : 1
20.04.2024
Нафтан
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Нафтан
1 : 1
14.04.2024
Сморгонь
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Динамо
2 : 2
07.04.2024
Нафтан
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Нафтан
0 : 0
30.03.2024
БАТЭ

Неман - Нафтан: обзор матча 16 марта 2024

Неман
16.03.2024, суббота, 15:00
Белоруссия. Высшая лига, 1 тур
2 : 1
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Нафтан
35' С. Карпович
58' Г. Алыкулов
10' А. Сучков
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Неман - Нафтан
Матч завершен
Замена
Алексей Легчилин ️️️️➡️️ Игорь Костров
81'
79'
Желтая карточка
Хетаг Бадоев
78'
Замена
Дмитрий Тамело ️️️️➡️️ Игнат Пранович
78'
Замена
Игнатий Сидор ️️️️➡️️ Артем Щадин
Замена
Егор Зубович ️️️️➡️️ Леонард Гвет
76'
73'
Замена
Никита Некрасов ️️️️➡️️ Антон Сучков
Замена
️️️️➡️️ Андрей Якимов
71'
Замена
Владислав Варакса ️️️️➡️️ Олег Евдокимов
71'
63'
Замена
Хетаг Бадоев ️️️️➡️️ Егор Кресс
ГОЛ! 2:1
Гулжигит Алыкулов
58'
54'
Желтая карточка
Андрей Лебедев
Желтая карточка
Егор Пархоменко
40'
ГОЛ! 1:1
Сергей Карпович
35'
10'
ГОЛ! 0:1
Антон Сучков
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Неман
24
Максим Белов
ВР
8
Юрий Пантя
ЛЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
5
Егор Пархоменко
ЦЗ
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
9
Игорь Костров
ЦП
24
Андрей Якимов
ЦП
88
Павел Савицкий
ЦП
30
Олег Евдокимов
ЦП
10
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
7
Леонард Гвет
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Нафтан
13
Алексей Харитонович
ВР
4
Александр Кучинский
ЦЗ
5
Андрей Лебедев
ЦЗ
88
Артем Драбатович
ЦЗ
52
Егор Кресс
ЦП
7
Михаил Колядко
ЦП
92
Артем Щадин
АП
17
Антон Сучков
ЛВ
11
Игнат Пранович
ПВ
31
Арсен Джиоев
ЦФ
10
Роман Папарига
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
Неман
13
Алексей Дайнеко
АП
1
Артур Малиевский
ВР
90
Владислав Космынин
ЦЗ
99
Владислав Варакса
ОП
23
Руслан Лисакович
ОП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
46
Алексей Легчилин
ЦП
11
Илья Кухарчик
ПП
17
Егор Зубович
ЦФ
18
Максим Кравцов
ЦФ
Нафтан
44
Анатолий Санников
ЦЗ
16
Дмитрий Сай
ВР
79
Хетаг Бадоев
ЦЗ
21
Игнатий Сидор
ЦЗ
9
Никита Некрасов
ЛВ
20
Владимир Марухин
ЛВ
15
Дмитрий Тамело
ЦФ
14
Егор Шедько
ЦФ
4-4-1-1
24
Белов
8
Пантя
5
Пархоменко
55
Лаврик
33
Карпович
9
Костров
88
Савицкий
30
Евдокимов
24
Якимов
10
Алыкулов
7
Гвет
3-2-3-2
13
Харитонович
4
Кучинский
5
Лебедев
88
Драбатович
52
Кресс
7
Колядко
11
Пранович
92
Щадин
17
Сучков
10
Папарига
31
Джиоев
30
Евдокимов
99
Варакса
99
Варакса
30
Евдокимов
9
Костров
46
Легчилин
46
Легчилин
9
Костров
7
Гвет
17
Зубович
17
Зубович
7
Гвет
52
Кресс
79
Бадоев
79
Бадоев
52
Кресс
92
Щадин
21
Сидор
21
Сидор
92
Щадин
17
Сучков
9
Некрасов
9
Некрасов
17
Сучков
11
Пранович
15
Тамело
15
Тамело
11
Пранович
Остались в запасе
Неман
Нафтан
13
Алексей Дайнеко
АП
1
Артур Малиевский
ВР
90
Владислав Космынин
ЦЗ
23
Руслан Лисакович
ОП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
11
Илья Кухарчик
ПП
18
Максим Кравцов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
44
Анатолий Санников
ЦЗ
16
Дмитрий Сай
ВР
20
Владимир Марухин
ЛВ
14
Егор Шедько
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
Остались в запасе
13
Алексей Дайнеко
АП
1
Артур Малиевский
ВР
90
Владислав Космынин
ЦЗ
23
Руслан Лисакович
ОП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
11
Илья Кухарчик
ПП
18
Максим Кравцов
ЦФ
Остались в запасе
44
Анатолий Санников
ЦЗ
16
Дмитрий Сай
ВР
20
Владимир Марухин
ЛВ
14
Егор Шедько
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Главный тренер
Альберт Рыбак
Статистика матча Неман - Нафтан
1
2
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
10
1
Белоруссия. Высшая лига
Все
Текущие
Будущие
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Сморгонь
0 : 0
01.05.2024
Днепр
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Динамо
- : -
02.05.2024
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Неман
- : -
02.05.2024
Шахтер
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Минск
- : -
03.05.2024
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
БАТЭ
- : -
03.05.2024
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Сморгонь
0 : 0
01.05.2024
Днепр
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Динамо
- : -
02.05.2024
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Неман
- : -
02.05.2024
Шахтер
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Минск
- : -
03.05.2024
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
БАТЭ
- : -
03.05.2024
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Нафтан
- : -
04.05.2024
Гомель
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+