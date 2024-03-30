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0
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0
«Динамо-Брест» – «Минск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 апреля 2024
14 апреля, 12:55
0
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0
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0
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16 марта, 09:30
0
«Витебск» – БАТЭ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2024
26 апреля, 09:35
0
БАТЭ – «Днепр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2024
19 апреля, 09:42
0
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Минск
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30.03.2024
БАТЭ

Минск - БАТЭ: обзор матча 16 марта 2024

Минск
16.03.2024, суббота, 13:00
Белоруссия. Высшая лига, 1 тур
0 : 1
Матч завершен
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БАТЭ
52' А. Панюков
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Минск - БАТЭ
Матч завершен
88'
Замена
Роман Пилецкий ️️️️➡️️ Олег Никифоренко
77'
Замена
Андрей Потапенко ️️️️➡️️ Андрей Панюков
Пенальти не реализован
Семен Пенчук
75'
Замена
Семен Пенчук ️️️️➡️️ Даниил Душевский
74'
Желтая карточка
Александр Михаленко
66'
Желтая карточка
Артур Назаренко
53'
52'
ГОЛ! 0:1
Андрей Панюков
11'
Желтая карточка
Руслан Хадаркевич
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Минск
19
Максим Азарко
ВР
23
Артур Назаренко
ЦЗ
2
Валентин Дихтиевский
ЦЗ
4
Владислав Грекович
ЦЗ
18
Александр Михаленко
ПЗ
6
Даниил Душевский
ОП
55
Алексей Туманов
ЦП
17
Родион Печура
АП
7
Кирилл Забелин
ЦФ
8
Арсений Мигдаленок
ЦФ
11
Фёдор Лебедев
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
БАТЭ
23
Владислав Игнатьев
ВР
14
Шериф Жимо
ЛЗ
3
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
4
Александр Мартынов
ЦЗ
5
Сиди Бане
ЦЗ
15
Павел Пашевич
ЦЗ
13
Илья Алексиевич
ОП
24
Владислав Русенчик
ЦП
10
Олег Никифоренко
ЛВ
11
Андрей Панюков
ЦФ
18
Александр Шведчиков
ЦФ
Главный тренер
Игорь Криушенко
Минск
5
Артём Сакович
ЦЗ
13
Валентин Бондаренко
ЦП
71
Максим Шевченко
АП
77
Евгений Малашевич
ПВ
10
Семен Пенчук
ЦФ
44
Глеб Кривцов
ЦФ
35
Тимофей Симаненка
ЦФ
БАТЭ
51
Вячеслав Дергачев
ВР
84
Егор Осипов
ЦЗ
25
Никита Нескоромный
ЦЗ
68
Данила Жулпа
ЦП
33
Виктор Сотников
ЦП
28
Кирилл Черноок
АП
9
Александр Ануфриев
АП
17
Андрей Потапенко
ЛВ
27
Роман Пилецкий
ЦФ
80
Николай Мирский
ЦФ
4-1-1-1-3
19
Азарко
23
Назаренко
2
Дихтиевский
4
Грекович
18
Михаленко
6
Душевский
55
Туманов
17
Печура
11
Лебедев
8
Мигдаленок
7
Забелин
3-3-1-1-2
23
Игнатьев
4
Мартынов
5
Бане
15
Пашевич
3
Хадаркевич
13
Алексиевич
14
Жимо
24
Русенчик
10
Никифоренко
18
Шведчиков
11
Панюков
6
Душевский
10
Пенчук
10
Пенчук
6
Душевский
11
Панюков
17
Потапенко
17
Потапенко
11
Панюков
10
Никифоренко
27
Пилецкий
27
Пилецкий
10
Никифоренко
Остались в запасе
Минск
БАТЭ
5
Артём Сакович
ЦЗ
13
Валентин Бондаренко
ЦП
71
Максим Шевченко
АП
77
Евгений Малашевич
ПВ
44
Глеб Кривцов
ЦФ
35
Тимофей Симаненка
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
51
Вячеслав Дергачев
ВР
84
Егор Осипов
ЦЗ
25
Никита Нескоромный
ЦЗ
68
Данила Жулпа
ЦП
33
Виктор Сотников
ЦП
28
Кирилл Черноок
АП
9
Александр Ануфриев
АП
80
Николай Мирский
ЦФ
Главный тренер
Игорь Криушенко
Остались в запасе
5
Артём Сакович
ЦЗ
13
Валентин Бондаренко
ЦП
71
Максим Шевченко
АП
77
Евгений Малашевич
ПВ
44
Глеб Кривцов
ЦФ
35
Тимофей Симаненка
ЦФ
Остались в запасе
51
Вячеслав Дергачев
ВР
84
Егор Осипов
ЦЗ
25
Никита Нескоромный
ЦЗ
68
Данила Жулпа
ЦП
33
Виктор Сотников
ЦП
28
Кирилл Черноок
АП
9
Александр Ануфриев
АП
80
Николай Мирский
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Главный тренер
Игорь Криушенко
Статистика матча Минск - БАТЭ
2
1
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
4
Информация о матче
Стадион:
ФК "Минск"
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Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
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0 : 0
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02.05.2024
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- : -
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Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
БАТЭ
- : -
03.05.2024
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Сморгонь
0 : 0
01.05.2024
Днепр
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Динамо
- : -
02.05.2024
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Неман
- : -
02.05.2024
Шахтер
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Минск
- : -
03.05.2024
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
БАТЭ
- : -
03.05.2024
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Нафтан
- : -
04.05.2024
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