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0
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19 апреля, 09:42
0
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0
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13 апреля, 10:49
0
«Славия-Мозырь» – «Динамо-Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2024
20 апреля, 12:19
0
«Шахтер» – «Славия Мозырь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 апреля 2024
14 апреля, 12:53
0
«Славия-Мозырь» – «Ислочь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 апреля 2024
7 апреля, 11:19
0
«Витебск» – «Славия Мозырь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2024
30 марта, 13:08
0
«Славия Мозырь» – «Днепр Могилев»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2024
15 марта, 13:12
0
«Сморгонь» – «Днепр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 мая 2024
1 мая, 09:39
0
БАТЭ – «Днепр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2024
19 апреля, 09:42
0
«Днепр» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024
13 апреля, 10:49
0
«Днепр» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 марта 2024
29 марта, 12:45
0
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Витебск
2 : 3
30.03.2024
Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Слуцк
0 : 1
06.04.2024
Днепр
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Славия-Мозырь
2 : 1
07.04.2024
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Днепр
0 : 2
13.04.2024
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Шахтер
1 : 3
14.04.2024
Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
Славия-Мозырь
3 : 0
28.04.2024
Арсенал
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
Славия-Мозырь
1 : 1
20.04.2024
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Шахтер
1 : 3
14.04.2024
Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Славия-Мозырь
2 : 1
07.04.2024
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Витебск
2 : 3
30.03.2024
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Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Сморгонь
0 : 0
01.05.2024
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06.04.2024
Днепр

Славия-Мозырь - Днепр: обзор матча 15 марта 2024

Славия-Мозырь
15.03.2024, пятница, 19:00
Белоруссия. Высшая лига, 1 тур
2 : 0
Матч завершен
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Днепр
12' П. Чикида
51' Н. Краснов (АГ)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Славия-Мозырь - Днепр
Матч завершен
Замена
Александр Джигеро ️️️️➡️️ Павел Чикида
90' +2
Замена
Роман Грибовский ️️️️➡️️ Владислав Полоз
77'
Замена
Павел Котляров ️️️️➡️️ Андрей Шемрук
77'
73'
Замена
Сергей Глебко ️️️️➡️️ Никита Краснов
73'
Замена
Красимир Капов ️️️️➡️️ Мартин Артюх
63'
Замена
Александр Александрович ️️️️➡️️ Даниил Виговский
ГОЛ в свои ворота! 2:0
Никита Краснов
51'
24'
Желтая карточка
Антон Лукашов
ГОЛ! 1:0
Павел Чикида
12'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия-Мозырь
12
Алексей Иванов
ЛЗ
15
Андрей Шемрук
ЛЗ
2
Александр Чиж
ЦЗ
93
Георгий Бугулов
ЦЗ
31
Андрей Залеский
ПЗ
6
Кристиан Дрош
ЦП
5
Сергей Тихоновский
ЦП
88
Кирилл Кириленко
ЛВ
13
Владислав Полоз
ПВ
27
Павел Чикида
ЦФ
34
Артем Сороко
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Днепр
54
Егор Генералов
ВР
23
Алексей Дунаев
ЦЗ
88
Фёдор Юркевич
ЦЗ
35
Бони Амиан
ЦЗ
16
Дмитрий Алисейко
ЦЗ
21
Глеб Вершинин
ЦП
66
Антон Лукашов
ЦП
55
Никита Краснов
ЦП
91
Мартин Артюх
ЦФ
8
Даниил Виговский
ЦФ
9
Ибрагим Каргбо
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Славия-Мозырь
1
Алексей Козлов
ВР
49
Александр Джигеро
ЛП
21
Ермек Кенжебаев
ЦП
17
Павел Котляров
ЦП
22
Евгений Иваненко
ЦФ
7
Роман Грибовский
ЦФ
11
Юлий Кузнецов
ЦФ
Днепр
19
Ярослав Костусев
ЛЗ
1
Даниил Шапко
ВР
10
Александр Александрович
ЦП
20
Павел Бордуков
ЦП
17
Сергей Глебко
ЦП
69
Красимир Капов
ЦФ
3-2-2-2-2
12
Иванов
2
Чиж
93
Бугулов
15
Шемрук
31
Залеский
6
Дрош
5
Тихоновский
88
Кириленко
13
Полоз
34
Сороко
27
Чикида
4-3-3
54
Генералов
88
Юркевич
35
Амиан
16
Алисейко
23
Дунаев
21
Вершинин
66
Лукашов
55
Краснов
9
Каргбо
8
Виговский
91
Артюх
27
Чикида
49
Джигеро
49
Джигеро
27
Чикида
15
Шемрук
17
Котляров
17
Котляров
15
Шемрук
13
Полоз
7
Грибовский
7
Грибовский
13
Полоз
8
Виговский
10
Александрович
10
Александрович
8
Виговский
55
Краснов
17
Глебко
17
Глебко
55
Краснов
91
Артюх
69
Капов
69
Капов
91
Артюх
Остались в запасе
Славия-Мозырь
Днепр
1
Алексей Козлов
ВР
21
Ермек Кенжебаев
ЦП
22
Евгений Иваненко
ЦФ
11
Юлий Кузнецов
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
19
Ярослав Костусев
ЛЗ
1
Даниил Шапко
ВР
20
Павел Бордуков
ЦП
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Остались в запасе
1
Алексей Козлов
ВР
21
Ермек Кенжебаев
ЦП
22
Евгений Иваненко
ЦФ
11
Юлий Кузнецов
ЦФ
Остались в запасе
19
Ярослав Костусев
ЛЗ
1
Даниил Шапко
ВР
20
Павел Бордуков
ЦП
Главный тренер
Иван Биончик
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Статистика матча Славия-Мозырь - Днепр
1
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
2
5
Белоруссия. Высшая лига
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Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Сморгонь
0 : 0
01.05.2024
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Динамо
- : -
02.05.2024
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Неман
- : -
02.05.2024
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Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
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- : -
03.05.2024
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
БАТЭ
- : -
03.05.2024
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Сморгонь
0 : 0
01.05.2024
Днепр
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Динамо
- : -
02.05.2024
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Неман
- : -
02.05.2024
Шахтер
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Минск
- : -
03.05.2024
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
БАТЭ
- : -
03.05.2024
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Нафтан
- : -
04.05.2024
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