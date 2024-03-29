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Ислочь
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0
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0
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21 апреля, 10:49
0
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0
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14 апреля, 12:55
0
«Ислочь» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2024
27 апреля, 10:39
0
«Слуцк» – «Ислочь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2024
21 апреля, 10:49
0
«Ислочь» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024
13 апреля, 11:09
0
«Славия-Мозырь» – «Ислочь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 апреля 2024
7 апреля, 11:19
0
«Ислочь» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2024
30 марта, 13:15
0
«Динамо-Брест» – «Нафтан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2024
26 апреля, 09:39
0
«Славия-Мозырь» – «Динамо-Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2024
20 апреля, 12:19
0
«Динамо-Брест» – «Минск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 апреля 2024
14 апреля, 12:55
0
«Шахтер» – «Динамо-Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2024
6 апреля, 11:34
0
«Динамо-Брест» – «Сморгонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 марта 2024
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Динамо-Брест
4 : 1
29.03.2024
Сморгонь
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Ислочь
0 : 0
30.03.2024
Шахтер
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Шахтер
0 : 4
06.04.2024
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Славия-Мозырь
2 : 1
07.04.2024
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Ислочь
0 : 2
13.04.2024
Арсенал
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
Ислочь
2 : 0
27.04.2024
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
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1 : 3
21.04.2024
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Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Ислочь
0 : 2
13.04.2024
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Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Славия-Мозырь
2 : 1
07.04.2024
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Ислочь
0 : 0
30.03.2024
Шахтер
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
Динамо-Брест
2 : 2
26.04.2024
Нафтан
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
Славия-Мозырь
1 : 1
20.04.2024
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Динамо-Брест
1 : 0
14.04.2024
Минск
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06.04.2024
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Динамо-Брест
4 : 1
29.03.2024
Сморгонь

Ислочь - Динамо-Брест: обзор матча 15 марта 2024

Ислочь
15.03.2024, пятница, 17:00
Белоруссия. Высшая лига, 1 тур
1 : 1
Матч завершен
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Динамо-Брест
38' А. Макась
90+4' С. Кисляк
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Ислочь - Динамо-Брест
Матч завершен
90' +4
ГОЛ! 1:1
Сергей Кисляк
79'
Замена
Адевале Оладойе ️️️️➡️️ Александр Свирепа
73'
Замена
Сергей Кисляк ️️️️➡️️ Никита Бурак
Замена
Александр Бутько ️️️️➡️️ Александр Макась
70'
Замена
Дмитрий Латыхов ️️️️➡️️ Денис Митрофанов
57'
55'
Замена
Герман Барковский ️️️️➡️️ Денис Ковалевич
Желтая карточка
Максим Ковель
45' +1
ГОЛ! 1:0
Александр Макась
38'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ислочь
28
Александр Свирский
ВР
20
Олег Веретило
ЦЗ
5
Максим Ковель
ЦЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
99
Евгений Юдчиц
ПЗ
11
Мирас Кобеев
ОП
22
Вичу Булмага
ОП
21
Владислав Журавлев
ЛВ
99
Александр Макась
ЦФ
80
Артем Давидович
ЦФ
77
Денис Митрофанов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Боровский
Динамо-Брест
16
Михаил Козакевич
ВР
69
Макс Дзиов
ЦЗ
5
Максим Касараб
ЦЗ
33
Артем Рахманов
ЦЗ
7
Александр Свирепа
ОП
24
Егор Корцов
ЦП
42
Никита Бурак
ЦП
62
Михаил Гордейчук
ЦП
11
Денис Ковалевич
ЦП
27
Артем Турич
ЦП
29
Ярослав Орешкевич
ПВ
Главный тренер
Александр Бразевич
Ислочь
24
Артем Денисенко
ВР
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
17
Кирилл Родионов
ЦЗ
35
Александр Воронович
ЦЗ
29
Иван Ховалко
ОП
16
Матвей Скалозуб
ЦП
27
Павел Шевченко
ЦП
8
Дмитрий Латыхов
ЦФ
70
Александр Бутько
ЦФ
Динамо-Брест
22
Никита Седнёв
ВР
2
Джордж Муссинга
ЦЗ
9
Егор Храленков
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
4
Адевале Оладойе
ОП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
17
Матвей Дуксо
АП
8
Джосфат Лопаго
ЦФ
63
Герман Барковский
ЦФ
87
Кирилл Цепенков
ЦФ
4-2-1-3
28
Свирский
20
Веретило
5
Ковель
4
Калачев
99
Юдчиц
11
Кобеев
22
Булмага
21
Журавлев
77
Митрофанов
80
Давидович
99
Макась
3-1-5-1
16
Козакевич
69
Дзиов
5
Касараб
33
Рахманов
7
Свирепа
24
Корцов
62
Гордейчук
11
Ковалевич
27
Турич
42
Бурак
29
Орешкевич
77
Митрофанов
8
Латыхов
8
Латыхов
77
Митрофанов
99
Макась
70
Бутько
70
Бутько
99
Макась
42
Бурак
15
Кисляк
15
Кисляк
42
Бурак
7
Свирепа
4
Оладойе
4
Оладойе
7
Свирепа
11
Ковалевич
63
Барковский
63
Барковский
11
Ковалевич
Остались в запасе
Ислочь
Динамо-Брест
24
Артем Денисенко
ВР
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
17
Кирилл Родионов
ЦЗ
35
Александр Воронович
ЦЗ
29
Иван Ховалко
ОП
16
Матвей Скалозуб
ЦП
27
Павел Шевченко
ЦП
Главный тренер
Сергей Боровский
22
Никита Седнёв
ВР
2
Джордж Муссинга
ЦЗ
9
Егор Храленков
ЦЗ
23
Эдгар Олехнович
ЦП
17
Матвей Дуксо
АП
8
Джосфат Лопаго
ЦФ
87
Кирилл Цепенков
ЦФ
Главный тренер
Александр Бразевич
Остались в запасе
24
Артем Денисенко
ВР
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
17
Кирилл Родионов
ЦЗ
35
Александр Воронович
ЦЗ
29
Иван Ховалко
ОП
16
Матвей Скалозуб
ЦП
27
Павел Шевченко
ЦП
Остались в запасе
22
Никита Седнёв
ВР
2
Джордж Муссинга
ЦЗ
9
Егор Храленков
ЦЗ
23
Эдгар Олехнович
ЦП
17
Матвей Дуксо
АП
8
Джосфат Лопаго
ЦФ
87
Кирилл Цепенков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Боровский
Главный тренер
Александр Бразевич
Статистика матча Ислочь - Динамо-Брест
1
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
5
9
Белоруссия. Высшая лига
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Сморгонь
0 : 0
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- : -
02.05.2024
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Неман
- : -
02.05.2024
Шахтер
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Минск
- : -
03.05.2024
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
БАТЭ
- : -
03.05.2024
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Сморгонь
0 : 0
01.05.2024
Днепр
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Динамо
- : -
02.05.2024
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Неман
- : -
02.05.2024
Шахтер
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Минск
- : -
03.05.2024
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
БАТЭ
- : -
03.05.2024
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Нафтан
- : -
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