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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Крузейро - Сан-Паулу
Крузейро - Сан-Паулу: обзор матча 16 сентября 2024
Крузейро
16.09.2024, понедельник, 00:30
Бразилия. Серия А, 26 тур
0 : 1
Завершен
Сан-Паулу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крузейро - Сан-Паулу
90'
+4
Желтая карточка
А. Силва
Замена
F. Peralta
️️️️
Л. Ромеро
89'
Замена
К. Бруно
️️️️
Марлон
88'
88'
Замена
А. Франко
️️️️
И. Винисиус
Замена
М. Витал
️️️️
М. Энрике
88'
82'
Замена
В. Рато
️️️️
Эрик
Желтая карточка
Г. Верон
74'
73'
Замена
Л. Густаво
️️️️
S. Longo
Замена
L. Díaz
️️️️
Уолес
60'
Желтая карточка
Л. Ромеро
45'
+7
Желтая карточка
М. Энрике
44'
43'
Желтая карточка
М. Араухо
Желтая карточка
К. Жорже
19'
5'
Желтая карточка
Н. Феррарези
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крузейро
1
Кассио
ВР
23
Марлон
ЛЗ
27
Зе Ивалдо
ЦЗ
43
Жоао Марсело
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
29
Лукас Ромеро
(К)
ОП
15
Уолес
ОП
7
Матеус Энрике
ЦП
22
Vitinho
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
19
Кайо Жорже
ЦФ
Главный тренер
Пауло Аутуори
Сан-Паулу
13
Жандрей
(К)
ВР
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
4
Руан
ЦЗ
18
Игор Винисиус
ПЗ
5
Santiago Longo
ЦП
8
Маркос Антонио
ЦП
15
Микель Араухо
АП
33
Эрик
ПВ
35
Sabino
ЦФ
17
Андре Силва
ЦФ
7
Виллиам Гомес
ЦФ
Главный тренер
Луис Субельдия
Крузейро
98
Андерсон Пайшао
ВР
34
Jonathan Jesus
ЦЗ
25
Lucas Villalba
ЦЗ
16
Кайки Бруно
ЦЗ
52
Весли
ЦЗ
16
Лукас Силва
ОП
32
Lautaro Díaz
ЦП
17
Рамиро
ЦП
16
F. Peralta
ЦП
10
Матеус Витал
АП
27
Габриэль Верон
ПВ
19
Tevis Gabriel
ЦФ
Сан-Паулу
23
Рафаэл
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
34
Велингтон
ЛЗ
15
Алан Франко
ЦЗ
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
11
Джулиано Галоппо
ЦП
20
Родригиньо
ЦП
10
Веллингтон Рато
АП
9
Хонатан Кальери
ЦФ
10
Лусиано
ЦФ
37
Энрике Кармо
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Кассио
23
Марлон
27
Зе Ивалдо
43
Марсело
12
Вилльям
29
Ромеро
15
Уолес
7
Энрике
22
10
Перейра
19
Жорже
3-2-2-3
13
Жандрей
18
Винисиус
4
Руан
5
Феррарези
5
8
Антонио
33
Эрик
15
Араухо
7
Гомес
17
Силва
35
23
Марлон
16
Бруно
16
Бруно
23
Марлон
15
Уолес
32
32
15
Уолес
29
Ромеро
16
16
29
Ромеро
7
Энрике
10
Витал
10
Витал
7
Энрике
18
Винисиус
15
Франко
15
Франко
18
Винисиус
5
14
Густаво
14
Густаво
5
33
Эрик
10
Рато
10
Рато
33
Эрик
Остались в запасе
Крузейро
Сан-Паулу
98
Андерсон Пайшао
ВР
34
Jonathan Jesus
ЦЗ
25
Lucas Villalba
ЦЗ
52
Весли
ЦЗ
16
Лукас Силва
ОП
17
Рамиро
ЦП
27
Габриэль Верон
ПВ
19
Tevis Gabriel
ЦФ
Главный тренер
Пауло Аутуори
23
Рафаэл
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
34
Велингтон
ЛЗ
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
11
Джулиано Галоппо
ЦП
20
Родригиньо
ЦП
9
Хонатан Кальери
ЦФ
10
Лусиано
ЦФ
37
Энрике Кармо
ЦФ
Главный тренер
Луис Субельдия
Остались в запасе
98
Андерсон Пайшао
ВР
34
Jonathan Jesus
ЦЗ
25
Lucas Villalba
ЦЗ
52
Весли
ЦЗ
16
Лукас Силва
ОП
17
Рамиро
ЦП
27
Габриэль Верон
ПВ
19
Tevis Gabriel
ЦФ
Остались в запасе
23
Рафаэл
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
34
Велингтон
ЛЗ
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
11
Джулиано Галоппо
ЦП
20
Родригиньо
ЦП
9
Хонатан Кальери
ЦФ
10
Лусиано
ЦФ
37
Энрике Кармо
ЦФ
Главный тренер
Пауло Аутуори
Главный тренер
Луис Субельдия
Статистика матча Крузейро - Сан-Паулу
4
3
Всего ударов по воротам
14
14
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
7
7
Нарушения
11
10
Офсайды
1
1
Количество передач
502
332
Сейвы
3
1
Точность передач %
86
79
Удары мимо ворот
9
5
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
6
13
Удары из-за пределов штрафной
8
1
xG (ожидаемые голы)
0.58
1.07
Матчи команд
Крузейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Крузейро
- : -
03.12.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
22.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 38 тур
Атлетико Паранаэнсе
- : -
03.12.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
3 : 1
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Информация о матче
Главный судья:
Вилтон Сампайо
Стадион:
Минейран
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