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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Васко да Гама - Флуминенсе
Васко да Гама - Флуминенсе: обзор матча 11 августа 2024
Васко да Гама
11.08.2024, воскресенье, 03:30
Бразилия. Серия А, 22 тур
2 : 0
Завершен
Флуминенсе
23'
П. Вегетти
65'
В. Луис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Васко да Гама - Флуминенсе
Замена
Соуза
️️️️
У. Моура
90'
+2
80'
Замена
Д. Кеннеди
️️️️
К. Элиас
80'
Замена
Р. Аугусто
️️️️
Александер
79'
Желтая карточка
Д. Ариас
Замена
Э. Родригес
️️️️
П. Вегетти
78'
Замена
L.
️️️️
В. Луис
78'
Желтая карточка
П. Вегетти
74'
70'
Замена
Эскердинья
️️️️
Д. Барбоза
70'
Замена
Лима
️️️️
Гансо
ГОЛ! 2:0!
В. Луис
65'
Замена
Ж. Виктор
️️️️
Майкон
60'
56'
Желтая карточка
Александер
42'
Желтая карточка
Гансо
Желтая карточка
В. Луис
40'
ГОЛ! 1:0!
П. Вегетти
Пас отдал
Лео
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Васко да Гама
1
Лео Жардим
ВР
12
Виктор Луис
ЛЗ
3
Майкон
ЦЗ
3
Лео
ЦЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
7
Давид
ЛВ
85
Матеус Карвальо
ОП
5
Уго Моура
ОП
10
Димитри Пайет
АП
28
Адсон
ЦФ
19
Пабло Вегетти
(К)
ЦФ
Главный тренер
Рамон Диас
Флуминенсе
1
Фабио
(К)
ВР
16
Диого Барбоза
ЛЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
11
Джон Ариас
ЛВ
21
Тиаго Сантос
ОП
7
Андре
ОП
5
Александер
ОП
10
Гансо
ЦП
4
Игнасио
ЦФ
20
Кено
ЦФ
9
Кауа Элиас
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Васко да Гама
13
Кейллер
ВР
4
Жоао Виктор
ЦЗ
3
Роберт Рохас
ЦЗ
2
Хосе Луис Родригес
ПЗ
77
Эрик Маркус
ЛВ
12
Leandrinho
ЦП
98
JP
ЦП
5
Соуза
ЦП
15
Juan Sforza
ЦП
25
Эмерсон Родригес
ПП
37
Райан Витор
ПВ
19
Gabriel Souza
ЦФ
Флуминенсе
98
Витор Эудес
ВР
28
Эскердинья
ЛЗ
46
Лукас Жустен
ЦЗ
3
Антонио Карлос
ЦЗ
26
Маноэл
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
11
Исаак
ЛВ
6
Факундо Берналь
ЦП
8
Мартинелли
ЦП
7
Ренато Аугусто
ПП
45
Лима
ПВ
9
Джон Кеннеди
ЦФ
4-2-2-2
1
Жардим
12
Луис
3
Майкон
3
Лео
96
Энрике
85
Карвальо
5
Моура
7
Давид
10
Пайет
19
Вегетти
28
Адсон
2-3-1-1-3
1
Фабио
2
Хавьер
16
Барбоза
21
Сантос
7
Андре
5
Александер
10
Гансо
11
Ариас
9
Элиас
20
Кено
4
Игнасио
3
Майкон
4
Виктор
4
Виктор
3
Майкон
12
Луис
12
12
12
Луис
5
Моура
5
Соуза
5
Соуза
5
Моура
19
Вегетти
25
Родригес
25
Родригес
19
Вегетти
16
Барбоза
28
Эскердинья
28
Эскердинья
16
Барбоза
5
Александер
7
Аугусто
7
Аугусто
5
Александер
10
Гансо
45
Лима
45
Лима
10
Гансо
9
Элиас
9
Кеннеди
9
Кеннеди
9
Элиас
Остались в запасе
Васко да Гама
Флуминенсе
13
Кейллер
ВР
3
Роберт Рохас
ЦЗ
2
Хосе Луис Родригес
ПЗ
98
JP
ЦП
15
Juan Sforza
ЦП
77
Эрик Маркус
ЛВ
37
Райан Витор
ПВ
19
Gabriel Souza
ЦФ
Главный тренер
Рамон Диас
98
Витор Эудес
ВР
46
Лукас Жустен
ЦЗ
3
Антонио Карлос
ЦЗ
26
Маноэл
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
6
Факундо Берналь
ЦП
8
Мартинелли
ЦП
11
Исаак
ЛВ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Остались в запасе
13
Кейллер
ВР
3
Роберт Рохас
ЦЗ
2
Хосе Луис Родригес
ПЗ
98
JP
ЦП
15
Juan Sforza
ЦП
77
Эрик Маркус
ЛВ
37
Райан Витор
ПВ
19
Gabriel Souza
ЦФ
Остались в запасе
98
Витор Эудес
ВР
46
Лукас Жустен
ЦЗ
3
Антонио Карлос
ЦЗ
26
Маноэл
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
6
Факундо Берналь
ЦП
8
Мартинелли
ЦП
11
Исаак
ЛВ
Главный тренер
Рамон Диас
Главный тренер
Фернандо Диниз
Статистика матча Васко да Гама - Флуминенсе
2
3
Всего ударов по воротам
8
12
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
3
Нарушения
23
12
Офсайды
2
1
Количество передач
416
547
Сейвы
3
1
Точность передач %
85
90
Удары мимо ворот
3
9
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
4
4
Удары из-за пределов штрафной
4
8
xG (ожидаемые голы)
1.22
0.42
Матчи команд
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
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Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
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Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Информация о матче
Главный судья:
Андерсон Даронко
Стадион:
Estádio São Januário, Rio de Janeiro
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