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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Васко да Гама - Коринтианс
Васко да Гама - Коринтианс: обзор матча 11 июля 2024
Васко да Гама
11.07.2024, четверг, 01:00
Бразилия. Серия А, 16 тур
2 : 0
Завершен
Коринтианс
55'
Л. Питон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Васко да Гама - Коринтианс
90'
+4
Желтая карточка
П. Рауль
83'
Желтая карточка
Гиоване
82'
Желтая карточка
И. Коронадо
Замена
З. Габриэл
️️️️
У. Моура
79'
79'
Замена
Гиоване
️️️️
Уэсли
66'
Замена
Райан
️️️️
Раниэле
66'
Замена
П. Рауль
️️️️
Ю. Алберто
60'
Замена
П. Энрике
️️️️
А. Ромеро
ГОЛ! 1:0!
Л. Питон
Пас отдал
У. Моура
55'
45'
+1
Желтая карточка
Ф. Торрес
Желтая карточка
Майкон
32'
28'
Желтая карточка
Раниэле
Желтая карточка
Давид
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Васко да Гама
1
Лео Жардим
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
3
Майкон
ЦЗ
3
Лео
ЦЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
7
Давид
ЛВ
5
Уго Моура
ОП
85
Матеус Карвальо
ОП
25
Бруно Пракседес
АП
28
Адсон
ЦФ
19
Пабло Вегетти
(К)
ЦФ
Главный тренер
Рамон Диас
Коринтианс
33
Матеус Донелли
ВР
21
Матеус Биду
ЛЗ
4
Феликс Торрес
ЦЗ
25
Кака
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
11
Анхел Ромеро
(К)
ЛВ
14
Раниэле
ОП
77
Игор Коронадо
АП
20
Уэсли
ЦФ
9
Юри Алберто
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Васко да Гама
13
Кейллер
ВР
33
Lyncon
ЦЗ
2
Хосе Луис Родригес
ПЗ
23
Зе Габриэл
ОП
31
Росси
ПВ
37
Райан Витор
ПВ
12
Виктор Луис
ЦФ
Коринтианс
46
Уго Фариас
ЦЗ
16
Каэтано
ЦЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
33
Лео Мана
ПЗ
37
Райан
ЦП
8
Матеус Араухо
АП
9
Биро
ПВ
7
Педро Энрике
ЦФ
18
Педро Рауль
ЦФ
23
Гиоване
ЦФ
4-2-2-2
1
Жардим
6
Питон
3
Майкон
3
Лео
96
Энрике
5
Моура
85
Карвальо
7
Давид
25
Пракседес
19
Вегетти
28
Адсон
4-1-2-2
33
Донелли
2
Матеузиньо
4
Торрес
25
Кака
21
Биду
14
Раниэле
77
Коронадо
11
Ромеро
9
Алберто
20
Уэсли
5
Моура
23
Зе Габриэл
23
Зе Габриэл
5
Моура
14
Раниэле
37
Райан
37
Райан
14
Раниэле
11
Ромеро
7
Энрике
7
Энрике
11
Ромеро
9
Алберто
18
Рауль
18
Рауль
9
Алберто
20
Уэсли
23
Гиоване
23
Гиоване
20
Уэсли
Остались в запасе
Васко да Гама
Коринтианс
13
Кейллер
ВР
33
Lyncon
ЦЗ
2
Хосе Луис Родригес
ПЗ
31
Росси
ПВ
37
Райан Витор
ПВ
12
Виктор Луис
ЦФ
Главный тренер
Рамон Диас
46
Уго Фариас
ЦЗ
16
Каэтано
ЦЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
33
Лео Мана
ПЗ
8
Матеус Араухо
АП
9
Биро
ПВ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Остались в запасе
13
Кейллер
ВР
33
Lyncon
ЦЗ
2
Хосе Луис Родригес
ПЗ
31
Росси
ПВ
37
Райан Витор
ПВ
12
Виктор Луис
ЦФ
Остались в запасе
46
Уго Фариас
ЦЗ
16
Каэтано
ЦЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
33
Лео Мана
ПЗ
8
Матеус Араухо
АП
9
Биро
ПВ
Главный тренер
Рамон Диас
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Статистика матча Васко да Гама - Коринтианс
2
5
Всего ударов по воротам
14
11
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
7
5
Нарушения
15
10
Офсайды
3
1
Количество передач
370
365
Сейвы
2
1
Точность передач %
83
81
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
6
6
xG (ожидаемые голы)
0.98
0.4
Матчи команд
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Информация о матче
Главный судья:
Rafael Rodrigo Klein, Brazil
Стадион:
Estádio São Januário, Rio de Janeiro
Посещаемость:
18421
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