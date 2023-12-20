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Динамо Бр
Машук-КМВ
Игроки брянского «Динамо» навестили мальчика, раненого во время стрельбы в гимназии
20 декабря 2023, 10:55
0
Кубок России. «Динамо» и «Арсенал» забили по шесть голов соперникам из ФНЛ-2
22 сентября 2021, 19:55
5
Назначены судьи на матчи Кубка России с участием клубов РПЛ
18 сентября 2021, 23:10
4
ФНЛ. «Оренбург» победил «Динамо» Бр, «Спартак-2» и «Чертаново» забили на двоих семь голов и другие результаты
15 мая 2021, 22:14
1
Определились все команды, вылетевшие из ФНЛ
15 мая 2021, 18:44
11
Игроки брянского «Динамо» навестили мальчика, раненого во время стрельбы в гимназии
20 декабря 2023, 10:55
0
Кубок России. «Динамо» и «Арсенал» забили по шесть голов соперникам из ФНЛ-2
22 сентября 2021, 19:55
5
Назначены судьи на матчи Кубка России с участием клубов РПЛ
18 сентября 2021, 23:10
4
ФНЛ. «Оренбург» победил «Динамо» Бр, «Спартак-2» и «Чертаново» забили на двоих семь голов и другие результаты
15 мая 2021, 22:14
1
Определились все команды, вылетевшие из ФНЛ
15 мая 2021, 18:44
11
Гамула: «Есть договоренность, что стану новым главным тренером «Машука»
1 декабря 2020, 18:40
3
Кубок России. «Крылья Советов» победили в Ставрополе, «СКА-Хабаровск» – в Новороссийске и другие результаты
30 сентября 2020, 21:25
1
Кубок России. «Тамбов» выиграл у «Машук-КМВ»
16 сентября 2020, 18:09
2
РФС наказал трех футболистов «Машука» за ставки на матчи своей команды
24 января 2020, 14:44
1
Президент «Машук КМВ»: «Футболисты из ПФЛ, ставившие на матчи своей команды, играют за нас? К сожалению, это так»
17 января 2020, 17:31
2
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Динамо Бр
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 6 тур
Динамо Бр
0 : 3
03.04.2024
Спартак К
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 7 тур
Волга
2 : 2
07.04.2024
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 7 тур
Иртыш
0 : 1
07.04.2024
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 8 тур
Машук-КМВ
2 : 1
13.04.2024
Авангард
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 9 тур
Спартак К
1 : 0
20.04.2024
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 11 тур
Динамо Бр
4 : 4
28.04.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 10 тур
Машук-КМВ
1 : 0
24.04.2024
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 9 тур
Динамо Бр
0 : 0
20.04.2024
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 7 тур
Волга
2 : 2
07.04.2024
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 6 тур
Динамо Бр
0 : 3
03.04.2024
Спартак К
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 11 тур
Торпедо Миасс
0 : 0
28.04.2024
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 10 тур
Машук-КМВ
1 : 0
24.04.2024
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 9 тур
Спартак К
1 : 0
20.04.2024
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 8 тур
Машук-КМВ
2 : 1
13.04.2024
Авангард
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 7 тур
Иртыш
0 : 1
07.04.2024
Машук-КМВ

Динамо Бр - Машук-КМВ: обзор матча 09 марта 2024

Динамо Бр
09.03.2024, суббота, 15:00
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 2 тур
0 : 1
Матч завершен
Машук-КМВ
71' А. Хутов
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Динамо Бр - Машук-КМВ
Матч завершен
90'
Замена
Ислам Пеков ️️️️➡️️ Раджаб Гусенгаджиев
Пенальти не реализован
Владислав Фасхутдинов
85'
78'
Замена
Марат Тлехугов ️️️️➡️️ Анзор Хутов
78'
Замена
Андрей Елисеев ️️️️➡️️ Александр Бутенко
Замена
Дмитрий Котов ️️️️➡️️ Дмитрий Купцов
75'
71'
ГОЛ! 0:1
Анзор Хутов
Замена
Владислав Дрогунов ️️️️➡️️ Дмитрий Пикатов
69'
Замена
Артем Ямангулов ️️️️➡️️ Александр Новиков
64'
61'
Замена
Магомед Мусаев ️️️️➡️️ Мутаалим Магомедов
61'
Замена
Магомед Магомедов ️️️️➡️️ Артем Григорян
Желтая карточка
Дмитрий Осипов
53'
Замена
Артем Медведев ️️️️➡️️ Лео Чаукин
46'
Замена
Дмитрий Осипов ️️️️➡️️ Данил Луппа
46'
16'
Желтая карточка
Аликади Саидов
Желтая карточка
Денис Шебанов
16'
Желтая карточка
Игорь Турсунов
8'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Бр
22
Дмитрий Купцов
ВР
1
Денис Шебанов
ВР
3
Данил Луппа
ЦЗ
2
Сергей Евтушенко
ЦЗ
26
Темур Мустафин
ЦЗ
24
Лео Чаукин
ПЗ
8
Максим Новиков
ОП
15
Александр Новиков
ЛВ
20
Дмитрий Пикатов
ПВ
7
Игорь Турсунов
ЦФ
21
Владислав Фасхутдинов
ЦФ
Главный тренер
Александр Фомичев
Машук-КМВ
30
Дмитрий Саганович
ВР
3
Руслан Хагур
ЛЗ
33
Никита Глойдман
ЦЗ
5
Аликади Саидов
ЦЗ
21
Артур Кусков
ПЗ
15
Раджаб Гусенгаджиев
ОП
10
Николай Иванов
ЦП
17
Артем Григорян
ЦП
8
Мутаалим Магомедов
АП
7
Анзор Хутов
ПВ
13
Александр Бутенко
ЦФ
Главный тренер
Артур Садиров
Динамо Бр
4
Ризван Ташаев
ВР
19
Артем Ямангулов
ЦЗ
4
Дмитрий Осипов
ЦЗ
11
Дмитрий Котов
ПВ
12
Артем Медведев
ПВ
18
Дмитрий Молчанов
ЦФ
14
Егор Сайгушев
ПВ
29
Павел Кудряшов
ПВ
10
Владислав Дрогунов
ЛЗ
Машук-КМВ
77
Магомед Темишев
ПЗ
23
Магомед Мусаев
ЦФ
6
Ислам Пеков
ОП
1
Александр Дьячков
ВР
55
Богдан Логачев
ЦЗ
7
Магомед Магомедов
ПВ
4
Рустам Мачилов
ЦЗ
57
Марат Тлехугов
ПВ
27
Андрей Елисеев
ЦЗ
99
Руслан Суанов
ЦФ
4-1-2-2
22
Купцов
3
Луппа
2
Евтушенко
26
Мустафин
24
Чаукин
8
Новиков
15
Новиков
20
Пикатов
21
Фасхутдинов
7
Турсунов
4-1-2-2-1
30
Саганович
21
Кусков
33
Глойдман
5
Саидов
3
Хагур
15
Гусенгаджиев
10
Иванов
17
Григорян
7
Хутов
8
Магомедов
13
Бутенко
15
Новиков
19
Ямангулов
19
Ямангулов
15
Новиков
3
Луппа
4
Осипов
4
Осипов
3
Луппа
22
Купцов
11
Котов
11
Котов
22
Купцов
24
Чаукин
12
Медведев
12
Медведев
24
Чаукин
20
Пикатов
10
Дрогунов
10
Дрогунов
20
Пикатов
8
Магомедов
23
Мусаев
23
Мусаев
8
Магомедов
15
Гусенгаджиев
6
Пеков
6
Пеков
15
Гусенгаджиев
17
Григорян
7
Магомедов
7
Магомедов
17
Григорян
7
Хутов
57
Тлехугов
57
Тлехугов
7
Хутов
13
Бутенко
27
Елисеев
27
Елисеев
13
Бутенко
Остались в запасе
Динамо Бр
Машук-КМВ
4
Ризван Ташаев
ВР
18
Дмитрий Молчанов
ЦФ
14
Егор Сайгушев
ПВ
29
Павел Кудряшов
ПВ
Главный тренер
Александр Фомичев
77
Магомед Темишев
ПЗ
1
Александр Дьячков
ВР
55
Богдан Логачев
ЦЗ
4
Рустам Мачилов
ЦЗ
99
Руслан Суанов
ЦФ
Главный тренер
Артур Садиров
Остались в запасе
4
Ризван Ташаев
ВР
18
Дмитрий Молчанов
ЦФ
14
Егор Сайгушев
ПВ
29
Павел Кудряшов
ПВ
Остались в запасе
77
Магомед Темишев
ПЗ
1
Александр Дьячков
ВР
55
Богдан Логачев
ЦЗ
4
Рустам Мачилов
ЦЗ
99
Руслан Суанов
ЦФ
Главный тренер
Александр Фомичев
Главный тренер
Артур Садиров
Статистика матча Динамо Бр - Машук-КМВ
3
1
Желтые карточки
3
1
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна
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- : -
04.05.2024
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 12 тур
Спартак К
- : -
04.05.2024
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 12 тур
Машук-КМВ
- : -
04.05.2024
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 12 тур
Авангард
- : -
04.05.2024
Волга
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 12 тур
Химик
- : -
04.05.2024
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 12 тур
Иртыш
- : -
04.05.2024
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 12 тур
Спартак К
- : -
04.05.2024
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 12 тур
Машук-КМВ
- : -
04.05.2024
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 12 тур
Авангард
- : -
04.05.2024
Волга
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 12 тур
Химик
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Торпедо Миасс
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