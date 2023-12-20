Определились все команды, вылетевшие из ФНЛ

ФНЛ. «Оренбург» победил «Динамо» Бр, «Спартак-2» и «Чертаново» забили на двоих семь голов и другие результаты

Назначены судьи на матчи Кубка России с участием клубов РПЛ

Кубок России. «Динамо» и «Арсенал» забили по шесть голов соперникам из ФНЛ-2

Игроки брянского «Динамо» навестили мальчика, раненого во время стрельбы в гимназии

Определились все команды, вылетевшие из ФНЛ

ФНЛ. «Оренбург» победил «Динамо» Бр, «Спартак-2» и «Чертаново» забили на двоих семь голов и другие результаты

Назначены судьи на матчи Кубка России с участием клубов РПЛ

Кубок России. «Динамо» и «Арсенал» забили по шесть голов соперникам из ФНЛ-2

Игроки брянского «Динамо» навестили мальчика, раненого во время стрельбы в гимназии

Гамула: «Есть договоренность, что стану новым главным тренером «Машука»

Кубок России. «Крылья Советов» победили в Ставрополе, «СКА-Хабаровск» – в Новороссийске и другие результаты

Кубок России. «Тамбов» выиграл у «Машук-КМВ»

РФС наказал трех футболистов «Машука» за ставки на матчи своей команды