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Банга
Шауляй
Литва. А-Лига, 8 тур
ТрансИНВЕСТ
0 : 1
13.04.2024
Банга
Литва. А-Лига, 8 тур
Джюгас Тельшай
0 : 1
14.04.2024
Шауляй
Литва. А-Лига, 9 тур
Шауляй
1 : 0
20.04.2024
Дайнава
Литва. А-Лига, 9 тур
Хегельманн
1 : 0
21.04.2024
Банга
Литва. А-Лига, 10 тур
Шауляй
0 : 1
23.04.2024
Судува
Литва. А-Лига, 12 тур
Жальгирис
2 : 1
01.05.2024
Банга
Литва. А-Лига, 11 тур
Банга
0 : 1
28.04.2024
Шауляй
Литва. А-Лига, 10 тур
Кауно Жальгирис
0 : 1
24.04.2024
Банга
Литва. А-Лига, 9 тур
Хегельманн
1 : 0
21.04.2024
Банга
Литва. А-Лига, 8 тур
ТрансИНВЕСТ
0 : 1
13.04.2024
Банга
Литва. А-Лига, 12 тур
Шауляй
1 : 1
01.05.2024
Хегельманн
Литва. А-Лига, 11 тур
Банга
0 : 1
28.04.2024
Шауляй
Литва. А-Лига, 10 тур
Шауляй
0 : 1
23.04.2024
Судува
Литва. А-Лига, 9 тур
Шауляй
1 : 0
20.04.2024
Дайнава
Литва. А-Лига, 8 тур
Джюгас Тельшай
0 : 1
14.04.2024
Шауляй

Банга - Шауляй: обзор матча 28 апреля 2024

Банга
28.04.2024, воскресенье, 15:00
Литва. А-Лига, 11 тур
0 : 1
Матч завершен
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Шауляй
Матч
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Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Банга - Шауляй
2
1
Желтые карточки
2
1
Литва. А-Лига
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Текущие
Будущие
Литва. А-Лига, 12 тур
ТрансИНВЕСТ
- : -
02.05.2024
Кауно Жальгирис
Литва. А-Лига, 12 тур
Джюгас Тельшай
- : -
02.05.2024
Дайнава
Литва. А-Лига, 12 тур
Паневежис
- : -
02.05.2024
Судува
Литва. А-Лига, 13 тур
Дайнава
- : -
11.05.2024
ТрансИНВЕСТ
Литва. А-Лига, 13 тур
Судува
- : -
11.05.2024
Джюгас Тельшай
Литва. А-Лига, 12 тур
ТрансИНВЕСТ
- : -
02.05.2024
Кауно Жальгирис
Литва. А-Лига, 12 тур
Джюгас Тельшай
- : -
02.05.2024
Дайнава
Литва. А-Лига, 12 тур
Паневежис
- : -
02.05.2024
Судува
Литва. А-Лига, 13 тур
Дайнава
- : -
11.05.2024
ТрансИНВЕСТ
Литва. А-Лига, 13 тур
Судува
- : -
11.05.2024
Джюгас Тельшай
Литва. А-Лига, 13 тур
Банга
- : -
11.05.2024
Паневежис
Литва. А-Лига, 13 тур
Хегельманн
- : -
12.05.2024
Жальгирис
Литва. А-Лига, 13 тур
Кауно Жальгирис
- : -
12.05.2024
Шауляй
Россия
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