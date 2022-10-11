Российский защитник «Пюника» Коваленко не полетел на матч Лиги конференций в Литву
Лига конференций. Волевая победа «Вест Хэма», поражение «Днепра-1» и другие результаты
Лига чемпионов. «Буде-Глимт» Хайкина сыграл вничью с «Жильгирисом» и вышел в раунд плей-офф
Лига чемпионов. «Ференцварош» Черчесова сыграл вничью с «Карабахом», «Буде-Глимт» с Хайкиным разгромил «Жальгирис»
«Ференцварош» Черчесова узнал потенциальных соперников по раунду плей-офф Лиги чемпионов
Российский защитник «Пюника» Коваленко не полетел на матч Лиги конференций в Литву
Лига конференций. Волевая победа «Вест Хэма», поражение «Днепра-1» и другие результаты
Лига чемпионов. «Буде-Глимт» Хайкина сыграл вничью с «Жильгирисом» и вышел в раунд плей-офф
Лига чемпионов. «Ференцварош» Черчесова сыграл вничью с «Карабахом», «Буде-Глимт» с Хайкиным разгромил «Жальгирис»
«Ференцварош» Черчесова узнал потенциальных соперников по раунду плей-офф Лиги чемпионов