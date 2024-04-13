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Хегельманн
Банга
Литва. А-Лига, 8 тур
ТрансИНВЕСТ
0 : 1
13.04.2024
Банга
Литва. А-Лига, 8 тур
Судува
0 : 1
13.04.2024
Хегельманн
Литва. А-Лига, 9 тур
Хегельманн
1 : 0
21.04.2024
Банга
Литва. А-Лига, 10 тур
ТрансИНВЕСТ
1 : 2
24.04.2024
Хегельманн
Литва. А-Лига, 10 тур
Кауно Жальгирис
0 : 1
24.04.2024
Банга
Литва. А-Лига, 12 тур
Шауляй
1 : 1
01.05.2024
Хегельманн
Литва. А-Лига, 11 тур
Хегельманн
0 : 1
28.04.2024
Кауно Жальгирис
Литва. А-Лига, 10 тур
ТрансИНВЕСТ
1 : 2
24.04.2024
Хегельманн
Литва. А-Лига, 9 тур
Хегельманн
1 : 0
21.04.2024
Банга
Литва. А-Лига, 8 тур
Судува
0 : 1
13.04.2024
Хегельманн
Литва. А-Лига, 12 тур
Жальгирис
2 : 1
01.05.2024
Банга
Литва. А-Лига, 11 тур
Банга
0 : 1
28.04.2024
Шауляй
Литва. А-Лига, 10 тур
Кауно Жальгирис
0 : 1
24.04.2024
Банга
Литва. А-Лига, 9 тур
Хегельманн
1 : 0
21.04.2024
Банга
Литва. А-Лига, 8 тур
ТрансИНВЕСТ
0 : 1
13.04.2024
Банга
Главная
Расписание матчей
Литва. А-Лига
Хегельманн - Банга
Хегельманн - Банга: обзор матча 21 апреля 2024
Хегельманн
21.04.2024, воскресенье, 15:00
Литва. А-Лига, 9 тур
1 : 0
Матч завершен
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Банга
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Статистика матча Хегельманн - Банга
1
1
Желтые карточки
1
1
Литва. А-Лига
Все
Текущие
Будущие
Литва. А-Лига, 12 тур
ТрансИНВЕСТ
- : -
02.05.2024
Кауно Жальгирис
Литва. А-Лига, 12 тур
Джюгас Тельшай
- : -
02.05.2024
Дайнава
Литва. А-Лига, 12 тур
Паневежис
- : -
02.05.2024
Судува
Литва. А-Лига, 13 тур
Дайнава
- : -
11.05.2024
ТрансИНВЕСТ
Литва. А-Лига, 13 тур
Судува
- : -
11.05.2024
Джюгас Тельшай
Литва. А-Лига, 12 тур
ТрансИНВЕСТ
- : -
02.05.2024
Кауно Жальгирис
Литва. А-Лига, 12 тур
Джюгас Тельшай
- : -
02.05.2024
Дайнава
Литва. А-Лига, 12 тур
Паневежис
- : -
02.05.2024
Судува
Литва. А-Лига, 13 тур
Дайнава
- : -
11.05.2024
ТрансИНВЕСТ
Литва. А-Лига, 13 тур
Судува
- : -
11.05.2024
Джюгас Тельшай
Литва. А-Лига, 13 тур
Банга
- : -
11.05.2024
Паневежис
Литва. А-Лига, 13 тур
Хегельманн
- : -
12.05.2024
Жальгирис
Литва. А-Лига, 13 тур
Кауно Жальгирис
- : -
12.05.2024
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