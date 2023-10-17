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3
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30 сентября 2020, 21:25
1
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2
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1
Президент «Машук КМВ»: «Футболисты из ПФЛ, ставившие на матчи своей команды, играют за нас? К сожалению, это так»
17 января 2020, 17:31
2
Помазун назвал причины пропущенных голов в матче с Кенией
17 октября 2023, 08:27
4
«Пускай кушает с борщом»: фанат «Волги» подарил вратарю кусок сала
20 августа 2023, 19:09
3
Определились все команды, вылетевшие из Первой лиги: в их числе «Уфа»
3 июня 2023, 16:16
5
Суд определился с наказанием для болельщика, бросившего банан в Вендела
31 марта 2023, 13:59
6
Карадениз перед началом матча «Рубина» покатил мяч на Лисаковича. Через две минуты белорус забил в стиле Гекдениза
13 марта 2023, 19:39
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07.04.2024
Динамо Бр

Машук-КМВ - Волга: обзор матча 02 марта 2024

Машук-КМВ
02.03.2024, суббота, 14:00
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 1 тур
1 : 1
Матч завершен
Волга
86' М. Мусаев
57' Д. Рахманов
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Машук-КМВ - Волга
Матч завершен
Желтая карточка
Ислам Пеков
90' +1
89'
Замена
Джамал Дибиргаджиев ️️️️➡️️ Артем Делькин
ГОЛ! 1:1
Магомед Мусаев
86'
Замена
Арутюн Григорян ️️️️➡️️ Мутаалим Магомедов
72'
71'
Желтая карточка
Егор Носков
Желтая карточка
Александр Бутенко
69'
68'
Замена
Никита Кирсанов ️️️️➡️️ Руслан Махмутов
Замена
Магомед Мусаев ️️️️➡️️ Марат Тлехугов
59'
Замена
Магомед Магомедов ️️️️➡️️ Руслан Суанов
59'
57'
ГОЛ! 0:1
Денис Рахманов
46'
Замена
Егор Носков ️️️️➡️️ Герман Паскин
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Машук-КМВ
30
Дмитрий Саганович
ВР
3
Руслан Хагур
ЛЗ
5
Аликади Саидов
ЦЗ
33
Никита Глойдман
ЦЗ
6
Ислам Пеков
ОП
10
Николай Иванов
ЦП
8
Мутаалим Магомедов
ПВ
57
Марат Тлехугов
ПВ
7
Анзор Хутов
ПВ
99
Руслан Суанов
ЦФ
13
Александр Бутенко
ЦФ
Главный тренер
Артур Садиров
Волга
97
Денис Еремеев
ВР
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
2
Аслан Дашаев
ЦЗ
4
Илья Максименков
ЦЗ
33
Виталий Устинов
ПЗ
87
Герман Паскин
АП
22
Дмитрий Рахманов
АП
23
Руслан Махмутов
АП
37
Евгений Воронин
ПВ
8
Денис Рахманов
ПВ
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Андраник Бабаян
Машук-КМВ
47
Роман Тимаков
ЦП
15
Раджаб Гусенгаджиев
ОП
21
Артур Кусков
ПЗ
23
Магомед Мусаев
ЦФ
27
Андрей Елисеев
ЦЗ
7
Магомед Магомедов
ПВ
4
Рустам Мачилов
ЦЗ
70
Арутюн Григорян
АП
1
Александр Дьячков
ВР
Волга
77
Билал Билалов
ЦФ
17
Егор Носков
ЛЗ
7
Григорий Миносян
ЦФ
9
Георгий Уридия
ЦФ
13
Алексей Цыганцов
ЦФ
10
Никита Кирсанов
АП
3
Даниил Маругин
ЦЗ
6
Ильяс Муминов
ЦП
79
Данила Ермаков
ВР
96
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
14
Никита Супагин
ПЗ
1
Андрей Климович
ВР
3-1-1-3-2
30
Саганович
3
Хагур
33
Глойдман
5
Саидов
6
Пеков
10
Иванов
8
Магомедов
57
Тлехугов
7
Хутов
13
Бутенко
99
Суанов
4-3-3
97
Еремеев
33
Устинов
2
Дашаев
4
Максименков
30
Хабибуллин
8
Рахманов
23
Махмутов
22
Рахманов
90
Делькин
87
Паскин
37
Воронин
57
Тлехугов
23
Мусаев
23
Мусаев
57
Тлехугов
99
Суанов
7
Магомедов
7
Магомедов
99
Суанов
8
Магомедов
70
Григорян
70
Григорян
8
Магомедов
87
Паскин
17
Носков
17
Носков
87
Паскин
23
Махмутов
10
Кирсанов
10
Кирсанов
23
Махмутов
90
Делькин
96
Дибиргаджиев
96
Дибиргаджиев
90
Делькин
Остались в запасе
Машук-КМВ
Волга
47
Роман Тимаков
ЦП
15
Раджаб Гусенгаджиев
ОП
21
Артур Кусков
ПЗ
27
Андрей Елисеев
ЦЗ
4
Рустам Мачилов
ЦЗ
1
Александр Дьячков
ВР
Главный тренер
Артур Садиров
77
Билал Билалов
ЦФ
7
Григорий Миносян
ЦФ
9
Георгий Уридия
ЦФ
13
Алексей Цыганцов
ЦФ
3
Даниил Маругин
ЦЗ
6
Ильяс Муминов
ЦП
79
Данила Ермаков
ВР
14
Никита Супагин
ПЗ
1
Андрей Климович
ВР
Главный тренер
Андраник Бабаян
Остались в запасе
47
Роман Тимаков
ЦП
15
Раджаб Гусенгаджиев
ОП
21
Артур Кусков
ПЗ
27
Андрей Елисеев
ЦЗ
4
Рустам Мачилов
ЦЗ
1
Александр Дьячков
ВР
Остались в запасе
77
Билал Билалов
ЦФ
7
Григорий Миносян
ЦФ
9
Георгий Уридия
ЦФ
13
Алексей Цыганцов
ЦФ
3
Даниил Маругин
ЦЗ
6
Ильяс Муминов
ЦП
79
Данила Ермаков
ВР
14
Никита Супагин
ПЗ
1
Андрей Климович
ВР
Главный тренер
Артур Садиров
Главный тренер
Андраник Бабаян
Статистика матча Машук-КМВ - Волга
2
1
Желтые карточки
2
1
Информация о матче
Главный судья:
Андрей Прокопов (Ярославль)
Стадион:
Центральный
Посещаемость:
436
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна
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