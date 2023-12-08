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Тринидад и Тобаго
Ямайка
Состоялся финал Лиги наций КОНКАКАФ
25 марта, 08:25
0
Определились все участники Кубка Америки-2024
24 марта, 08:32
0
Агент Николсона ответил на вопрос о возвращении игрока в «Спартак»
26 января, 12:14
2
Результаты жеребьевки Кубка Америки-2024
8 декабря 2023, 07:42
1
Определились еще два участника Кубка Америки-2024
22 ноября 2023, 09:36
0
Результаты жеребьевки Кубка Америки-2024
8 декабря 2023, 07:42
1
Товарищеские матчи. Германия и Сербия сыграли вничью, Уэльс обыграл Тринидад и Тобаго
21 марта 2019, 00:39
5
Сборная США не смогла выйти на ЧМ-2018
11 октября 2017, 05:13
29
Отбор на ЧМ-2018. Мексика одержала волевую победу над Тринидадом и Тобаго
7 октября 2017, 06:38
1
Отбор на ЧМ-2018. Коста-Рика обыграла США, Мексика выиграла у Панамы
2 сентября 2017, 06:30
4
Состоялся финал Лиги наций КОНКАКАФ
25 марта, 08:25
0
Определились все участники Кубка Америки-2024
24 марта, 08:32
0
Агент Николсона ответил на вопрос о возвращении игрока в «Спартак»
26 января, 12:14
2
Результаты жеребьевки Кубка Америки-2024
8 декабря 2023, 07:42
1
Определились еще два участника Кубка Америки-2024
22 ноября 2023, 09:36
0
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Последние матчи
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Тринидад и Тобаго
Ямайка
Товарищеские матчи. Сборные,
Тринидад и Тобаго
0 : 1
01.03.2024
Ямайка
Товарищеские матчи. Сборные,
Тринидад и Тобаго
0 : 0
03.03.2024
Ямайка
Товарищеские матчи. Сборные,
Тринидад и Тобаго
0 : 0
03.03.2024
Ямайка
Товарищеские матчи. Сборные,
Тринидад и Тобаго
0 : 1
01.03.2024
Ямайка
Товарищеские матчи. Сборные,
Тринидад и Тобаго
0 : 0
03.03.2024
Ямайка
Товарищеские матчи. Сборные,
Тринидад и Тобаго
0 : 1
01.03.2024
Ямайка

Тринидад и Тобаго - Ямайка: обзор матча 01 марта 2024

Тринидад и Тобаго
01.03.2024, пятница, 22:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 1
Матч завершен
Ямайка
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Товарищеские матчи. Сборные
Гватемала
- : -
27.05.2024
Никарагуа
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
- : -
01.06.2024
Мексика
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Гибралтар
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03.06.2024
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Хорватия
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Албания
- : -
03.06.2024
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Гватемала
- : -
27.05.2024
Никарагуа
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
- : -
01.06.2024
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Гибралтар
- : -
03.06.2024
Шотландия
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Хорватия
- : -
03.06.2024
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- : -
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