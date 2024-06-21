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Расписание матчей
Узбекистан. Суперлига
Бунедкор - Олимпик
Бунедкор - Олимпик: обзор матча 21 июня 2024
Бунедкор
21.06.2024, пятница, 18:00
Узбекистан. Суперлига, 12 тур
1 : 1
Завершен
Олимпик
Матч
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Личные встречи
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Коэффициенты
Статистика матча Бунедкор - Олимпик
2
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бунедкор
Узбекистан. Суперлига, 29 тур
Андижан
- : -
29.11.2026
Бунедкор
Узбекистан. Суперлига, 28 тур
Динамо Сам
0 : 1
22.11.2026
Бунедкор
Узбекистан. Суперлига, 26 тур
Нефтчи
4 : 0
14.11.2026
Бунедкор
Узбекистан. Суперлига, 27 тур
Бунедкор
1 : 2
05.11.2026
Хорезм
Узбекистан. Суперлига, 25 тур
Бунедкор
2 : 1
22.10.2026
Машал
Узбекистан. Суперлига, 24 тур
Бунедкор
1 : 1
16.10.2026
Согдиана
Олимпик
Узбекистан. Суперлига, 26 тур
Сурхан
3 : 0
30.11.2024
Олимпик
Узбекистан. Суперлига, 25 тур
Олимпик
0 : 1
23.11.2024
Бунедкор
Узбекистан. Суперлига, 24 тур
ОКМК
2 : 2
07.11.2024
Олимпик
Узбекистан. Суперлига, 23 тур
Олимпик
1 : 2
02.11.2024
Навбахор
Узбекистан. Суперлига, 22 тур
Андижан
1 : 0
26.10.2024
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