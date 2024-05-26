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Расписание матчей
Узбекистан. Суперлига
Нефтчи - ОКМК
Нефтчи - ОКМК: обзор матча 26 мая 2024
Нефтчи
26.05.2024, воскресенье, 17:00
Узбекистан. Суперлига, 9 тур
1 : 0
Завершен
ОКМК
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Статистика матча Нефтчи - ОКМК
1
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0
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1
2
Матчи команд
Нефтчи
Узбекистан. Суперлига, 29 тур
Нефтчи
2 : 2
28.11.2026
Динамо Сам
Узбекистан. Суперлига, 29 тур
Нефтчи
2 : 2
28.11.2026
Динамо Сам
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Нефтчи
2 : 2
23.11.2026
Аль-Хиляль
Узбекистан. Суперлига, 28 тур
Навбахор
3 : 2
20.11.2026
Нефтчи
Узбекистан. Суперлига, 26 тур
Нефтчи
4 : 0
14.11.2026
Бунедкор
Узбекистан. Суперлига, 27 тур
Нефтчи
2 : 1
08.11.2026
ОКМК
ОКМК
Узбекистан. Суперлига, 29 тур
Насаф
- : -
29.11.2026
ОКМК
Узбекистан. Кубок, 1/2 финала
ОКМК
0 : 1
24.11.2026
Навбахор
Узбекистан. Суперлига, 28 тур
ОКМК
0 : 1
20.11.2026
Кызылкум
Узбекистан. Суперлига, 27 тур
Нефтчи
2 : 1
08.11.2026
ОКМК
Узбекистан. Суперлига, 26 тур
Локомотив Ташкент
1 : 2
01.11.2026
ОКМК
Узбекистан. Суперлига, 25 тур
ОКМК
2 : 1
25.10.2026
Коканд 1912
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