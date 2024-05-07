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Расписание матчей
Узбекистан. Суперлига
Пахтакор - Металлург Б
Пахтакор - Металлург Б: обзор матча 07 мая 2024
Пахтакор
07.05.2024, вторник, 16:00
Узбекистан. Суперлига, 6 тур
4 : 3
Завершен
Металлург Б
8'
Б. Аскаров
15'
К. Мерк
39'
К. Мерк
84'
Д. Черан
31'
А. Отахонов
60'
М. Миличкович (П)
90+6'
Д. Шарипов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пахтакор - Металлург Б
90'
+6
ГОЛ! 4:3!
Д. Шарипов
Пас отдал
Ш. Убайдуллаев
ГОЛ! 4:2!
Д. Черан
Пас отдал
Д. Саитов
84'
Замена
М. Усмонов
️️️️
Д. Хамдамов
77'
73'
Замена
Х. Турсункулов
️️️️
С. Абдураимов
Замена
П. Ходорхонов
️️️️
К. Мерк
70'
60'
ГОЛ с пенальти! 3:2!
М. Миличкович
57'
Замена
Х. Сатторов
️️️️
К. Палич
46'
Замена
Ш. Убайдуллаев
️️️️
Б. Джорджевич
Замена
Д. Черан
️️️️
С. Саиднуруллаев
46'
ГОЛ! 3:1!
К. Мерк
Пас отдал
Д. Хамдамов
39'
31'
ГОЛ! 2:1!
А. Отахонов
Пас отдал
А. Тошкузиев
29'
Замена
С. Кузиев
️️️️
Ш. Гафурбеков
29'
Замена
И. Шайкулов
️️️️
И. Йосович
Замена
С. Саиднуруллаев
️️️️
Б. Аскаров
28'
ГОЛ! 2:0!
К. Мерк
Пас отдал
У. Адхамзода
15'
ГОЛ! 1:0!
Б. Аскаров
8'
3'
Желтая карточка
Ш. Гафурбеков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пахтакор
12
Владимир Назаров
ВР
5
Мухаммадкодир Хамралиев
ЦЗ
3
Шахзод Азмиддинов
ЦЗ
15
Диер Ортикбоев
ЦЗ
55
Мухаммадрасул Абдумажидов
ЦЗ
8
Дилшод Саитов
ПЗ
8
Диер Холматов
ЛВ
17
Достон Хамдамов
ЦП
8
Бехруз Аскаров
ЦП
40
Кими Мерк
АП
22
Умар Адхамзода
ПВ
Главный тренер
Максим Шацких
Металлург Б
35
Рахимжон Давронов
ВР
15
Аббос Отахонов
ЦЗ
24
Давронжон Эргашев
ЦЗ
33
Иван Йосович
ЦЗ
14
Аброр Тошкузиев
ЛВ
4
Керим Палич
ОП
8
Сардор Абдураимов
ЦП
10
Марко Миличкович
АП
22
Шахзод Гафурбеков
ПВ
97
Бобан Джорджевич
ЦФ
11
Далер Шарипов
ЦФ
Пахтакор
1
Павел Павлюченко
ВР
33
Азамат Абдуллаев
ЦЗ
24
Кирилл Тодоров
ПЗ
29
Аббос Эргашбоев
ЛВ
79
Абдушукур Махаматов
ЦП
31
Мухаммадали Усмонов
ПВ
18
Саидумархон Саиднуруллаев
ЦФ
10
Драган Черан
ЦФ
11
Пулатхужа Ходорхонов
ЦФ
Металлург Б
87
Акмал Ортиков
ВР
20
Эргаш Исмоилов
ЛЗ
6
Худойшукур Сатторов
ЦЗ
17
Реза Яздандуст
ЦЗ
20
Миргиез Сулаймонов
ПЗ
21
Хазрат Турсункулов
ЦП
8
Искандар Шайкулов
ЦП
88
Сирожиддин Кузиев
ЦП
10
Шахзод Убайдуллаев
ЦФ
3-2-2-3
12
Назаров
3
Азмиддинов
15
Ортикбоев
55
Абдумажидов
5
Хамралиев
8
Саитов
17
Хамдамов
8
Аскаров
8
Холматов
40
Мерк
22
Адхамзода
3-1-1-3-2
35
Давронов
15
Отахонов
24
Эргашев
33
Йосович
4
Палич
8
Абдураимов
22
Гафурбеков
10
Миличкович
14
Тошкузиев
11
Шарипов
97
Джорджевич
8
Аскаров
18
Саиднуруллаев
18
Саиднуруллаев
8
Аскаров
Саиднуруллаев
10
Черан
10
Черан
Саиднуруллаев
40
Мерк
11
Ходорхонов
11
Ходорхонов
40
Мерк
17
Хамдамов
31
Усмонов
31
Усмонов
17
Хамдамов
4
Палич
6
Сатторов
6
Сатторов
4
Палич
8
Абдураимов
21
Турсункулов
21
Турсункулов
8
Абдураимов
33
Йосович
8
Шайкулов
8
Шайкулов
33
Йосович
22
Гафурбеков
88
Кузиев
88
Кузиев
22
Гафурбеков
97
Джорджевич
10
Убайдуллаев
10
Убайдуллаев
97
Джорджевич
Остались в запасе
Пахтакор
Металлург Б
29
Аббос Эргашбоев
ЛВ
24
Кирилл Тодоров
ПЗ
33
Азамат Абдуллаев
ЦЗ
1
Павел Павлюченко
ВР
79
Абдушукур Махаматов
ЦП
Главный тренер
Максим Шацких
87
Акмал Ортиков
ВР
17
Реза Яздандуст
ЦЗ
20
Эргаш Исмоилов
ЛЗ
20
Миргиез Сулаймонов
ПЗ
Остались в запасе
29
Аббос Эргашбоев
ЛВ
24
Кирилл Тодоров
ПЗ
33
Азамат Абдуллаев
ЦЗ
1
Павел Павлюченко
ВР
79
Абдушукур Махаматов
ЦП
Остались в запасе
87
Акмал Ортиков
ВР
17
Реза Яздандуст
ЦЗ
20
Эргаш Исмоилов
ЛЗ
20
Миргиез Сулаймонов
ПЗ
Главный тренер
Максим Шацких
Статистика матча Пахтакор - Металлург Б
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Пахтакор
Узбекистан. Суперлига, 29 тур
Кызылкум
1 : 2
28.11.2026
Пахтакор
Узбекистан. Суперлига, 29 тур
Кызылкум
1 : 2
28.11.2026
Пахтакор
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Иттихад
2 : 0
23.11.2026
Пахтакор
Узбекистан. Суперлига, 28 тур
Локомотив Ташкент
2 : 1
20.11.2026
Пахтакор
Узбекистан. Суперлига, 27 тур
Пахтакор
3 : 1
08.11.2026
Коканд 1912
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Пахтакор
2 : 6
02.11.2026
Аль-Наср
Металлург Б
Узбекистан. Суперлига, 26 тур
Насаф
1 : 2
30.11.2024
Металлург Б
Узбекистан. Суперлига, 25 тур
Металлург Б
1 : 0
24.11.2024
Сурхан
Узбекистан. Суперлига, 24 тур
Бунедкор
1 : 1
08.11.2024
Металлург Б
Узбекистан. Суперлига, 23 тур
Металлург Б
1 : 1
03.11.2024
ОКМК
Узбекистан. Суперлига, 22 тур
Навбахор
1 : 0
25.10.2024
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