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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Астана - Кайрат
Астана - Кайрат: обзор матча 29 июня 2024
Астана
29.06.2024, суббота, 18:00
Казахстан. Премьер-лига, 13 тур
1 : 3
Завершен
Кайрат
28'
К. Казуколовас
29'
Ж. Пауло
67'
А. Садыбеков
90+5'
Д. Сергеев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Астана - Кайрат
Желтая карточка
И. Куат
90'
+7
90'
+5
ГОЛ! 1:3!
Д. Сергеев
90'
+3
Замена
Д. Сергеев
️️️️
А. Ульшин
Желтая карточка
Р. Каримов
90'
Замена
Р. Каримов
️️️️
М. Эбонг
88'
Замена
С. Басманов
️️️️
М. Быстров
88'
Замена
А. Бейсебеков
️️️️
Э. Астанов
88'
84'
Замена
Г. Зария
️️️️
Ж. Пауло
84'
Замена
В. Швырев
️️️️
О. Арад
76'
Замена
Д. Касабулат
️️️️
Е. Сейдахмет
Желтая карточка
М. Эбонг
74'
67'
ГОЛ! 1:2!
А. Садыбеков
Желтая карточка
А. Аманович
66'
Замена
И. Куат
️️️️
Б. Осеи
62'
58'
Желтая карточка
Е. Сейдахмет
Пенальти не реализован!
Э. Астанов
50'
29'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Пауло
ГОЛ! 1:0!
К. Казуколовас
28'
27'
Желтая карточка
И. Юлдошев
Желтая карточка
Б. Осеи
23'
2'
Желтая карточка
А. Мартынович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астана
16
Александр Заруцкий
ВР
55
Алекса Аманович
ЛЗ
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
28
Усман Камара
ЛВ
10
Эльхан Астанов
ЛВ
11
Ян Вороговский
ЦП
10
Марин Томасов
ЦП
24
Барнс Осеи
ЦП
7
Макс Эбонг
АП
Главный тренер
Григорий Бабаян
Кайрат
1
Вадим Ульянов
ВР
6
Иброхимхалил Юлдошев
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
44
Лука Гадрани
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
15
Офри Арад
ЦЗ
23
Андрей Ульшин
ЦП
11
Жоао Пауло
ЦФ
93
Элдер Сантана
ЦФ
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
Главный тренер
Александр Кержаков
Астана
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
93
Йосип Чондрич
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
4
Талгат Кусяпов
ЦЗ
70
Фабьен Урега
ЛП
13
Станислав Басманов
ЛВ
5
Исламбек Куат
ОП
81
Рамазан Каримов
ЦФ
Кайрат
22
Никита Пивкин
ВР
44
Данил Устименко
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
20
Арсен Буранчиев
ЦП
77
Гиорги Зария
АП
18
Ян Труфанов
ЦФ
18
Вячеслав Швырев
ЦФ
4-3-3
16
Заруцкий
55
Аманович
5
Казуколовас
22
Марочкин
4
Быстров
11
Вороговский
10
Томасов
24
Осеи
10
Астанов
7
Эбонг
28
Камара
3-2-1-3
1
Ульянов
44
Гадрани
5
Васин
15
Арад
6
Садыбеков
6
Юлдошев
23
Ульшин
22
Сейдахмет
93
Сантана
11
Пауло
10
Астанов
15
Бейсебеков
15
Бейсебеков
10
Астанов
24
Осеи
5
Куат
5
Куат
24
Осеи
4
Быстров
13
Басманов
13
Басманов
4
Быстров
7
Эбонг
81
Каримов
81
Каримов
7
Эбонг
22
Сейдахмет
4
Касабулат
4
Касабулат
22
Сейдахмет
23
Ульшин
18
Сергеев
18
Сергеев
23
Ульшин
11
Пауло
77
Зария
77
Зария
11
Пауло
15
Арад
18
Швырев
18
Швырев
15
Арад
Остались в запасе
Астана
Кайрат
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
93
Йосип Чондрич
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
4
Талгат Кусяпов
ЦЗ
70
Фабьен Урега
ЛП
Главный тренер
Григорий Бабаян
22
Никита Пивкин
ВР
44
Данил Устименко
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
20
Арсен Буранчиев
ЦП
18
Ян Труфанов
ЦФ
Главный тренер
Александр Кержаков
Остались в запасе
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
93
Йосип Чондрич
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
4
Талгат Кусяпов
ЦЗ
70
Фабьен Урега
ЛП
Остались в запасе
22
Никита Пивкин
ВР
44
Данил Устименко
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
20
Арсен Буранчиев
ЦП
18
Ян Труфанов
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Главный тренер
Александр Кержаков
Статистика матча Астана - Кайрат
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Астана
2 : 2
18.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
14.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Кайрат
Лига конференций, 5 тур
Кайрат
- : -
10.12.2026
Университатя
Лига конференций, 4 тур
Кайрат
1 : 0
26.11.2026
Мьеллбю
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Кайрат
1 : 1
31.10.2026
Алтай
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Информация о матче
Стадион:
Астана Арена
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