Маскерано определился с тремя игроками старше 23 лет, которых хочет позвать в сборную Аргентины на Олимпиаду
Месси назвал условия для завершения карьеры
Товарищеский матч. Гол Угальде не спас Коста-Рику от поражения от Аргентины (1:3)
Семья Ди Марии получила угрозы в Аргентине
Определились все участники Кубка Америки-2024
Маскерано определился с тремя игроками старше 23 лет, которых хочет позвать в сборную Аргентины на Олимпиаду
Месси назвал условия для завершения карьеры
Товарищеский матч. Гол Угальде не спас Коста-Рику от поражения от Аргентины (1:3)
Семья Ди Марии получила угрозы в Аргентине
Определились все участники Кубка Америки-2024
Товарищеский матч. Аргентина разгромила в США Сальвадор (3:0)
Аргентина – Сальвадор: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 марта 2024
«Интер Майами» с Месси и Суаресом не смог победить сборную Сальвадора
Сборная Канады повторила антирекорд Сальвадора на ЧМ
Товарищеский матч. Бразилия разгромила Сальвадор