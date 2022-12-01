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Аргентина
Сальвадор
Маскерано определился с тремя игроками старше 23 лет, которых хочет позвать в сборную Аргентины на Олимпиаду
4 апреля, 22:55
2
Месси назвал условия для завершения карьеры
27 марта, 16:49
2
Товарищеский матч. Гол Угальде не спас Коста-Рику от поражения от Аргентины (1:3)
27 марта, 08:45
0
Семья Ди Марии получила угрозы в Аргентине
26 марта, 12:20
0
Определились все участники Кубка Америки-2024
24 марта, 08:32
0
Маскерано определился с тремя игроками старше 23 лет, которых хочет позвать в сборную Аргентины на Олимпиаду
4 апреля, 22:55
2
Месси назвал условия для завершения карьеры
27 марта, 16:49
2
Товарищеский матч. Гол Угальде не спас Коста-Рику от поражения от Аргентины (1:3)
27 марта, 08:45
0
Семья Ди Марии получила угрозы в Аргентине
26 марта, 12:20
0
Определились все участники Кубка Америки-2024
24 марта, 08:32
0
Товарищеский матч. Аргентина разгромила в США Сальвадор (3:0)
23 марта, 10:26
0
Аргентина – Сальвадор: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 марта 2024
22 марта, 16:46
0
«Интер Майами» с Месси и Суаресом не смог победить сборную Сальвадора
20 января, 08:32
2
Сборная Канады повторила антирекорд Сальвадора на ЧМ
1 декабря 2022, 21:47
3
Товарищеский матч. Бразилия разгромила Сальвадор
12 сентября 2018, 06:08
5
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Аргентина
Сальвадор
Товарищеские матчи. Сборные,
Коста-Рика
2 : 0
03.02.2024
Сальвадор
Товарищеские матчи. Сборные,
Аргентина
3 : 0
23.03.2024
Сальвадор
Товарищеские матчи. Сборные,
Сальвадор
1 : 1
27.03.2024
Гондурас
Товарищеские матчи. Сборные,
Аргентина
3 : 1
27.03.2024
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные,
Аргентина
3 : 1
27.03.2024
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные,
Аргентина
3 : 0
23.03.2024
Сальвадор
Товарищеские матчи. Сборные,
Сальвадор
1 : 1
27.03.2024
Гондурас
Товарищеские матчи. Сборные,
Аргентина
3 : 0
23.03.2024
Сальвадор
Товарищеские матчи. Сборные,
Коста-Рика
2 : 0
03.02.2024
Сальвадор

Аргентина - Сальвадор: обзор матча 23 марта 2024

Аргентина
23.03.2024, суббота, 03:30
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 0
Матч завершен
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Сальвадор
16' К. Ромеро
42' Э. Фернандес
52' Д. Ло Чельсо
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Протокол Аргентина - Сальвадор
Матч завершен
73'
Замена
Melvin Cartagena ️️️️➡️️ Дарвин Керен
Замена
Алексис Мак Аллистер ️️️️➡️️ Джовани Ло Чельсо
73'
Замена
Науэль Молина ️️️️➡️️ Кристиан Ромеро
73'
65'
Замена
Пабло Паньед ️️️️➡️️ N. Orellana
Замена
Факундо Буонанотте ️️️️➡️️ Родриго Де Пауль
65'
Замена
Валентин Барко ️️️️➡️️ Николас Тальяфико
56'
ГОЛ! 3:0
Джовани Ло Чельсо
52'
48'
Желтая карточка
N. Orellana
Замена
Николас Отаменди ️️️️➡️️ Энцо Фернандес
46'
Замена
Алехандро Гарначо ️️️️➡️️ Николас Гонсалес
46'
ГОЛ! 2:0
Энцо Фернандес
42'
ГОЛ! 1:0
Кристиан Ромеро
16'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
2
Нехуэн Перес
ЦЗ
13
Кристиан Ромеро
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
8
Энцо Фернандес
ОП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
16
Джовани Ло Чельсо
АП
15
Николас Гонсалес
ЛВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
22
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
Сальвадор
1
Mario González
ВР
5
Rudy Clavel
ЦЗ
7
Дарвин Керен
ЦП
21
B. Tamacas
ЦФ
17
J. Henriquez
ЦФ
6
N. Orellana
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рока
Аргентина
12
Вальтер Бенитес
ВР
1
Франко Армани
ВР
19
Николас Отаменди
ЦЗ
6
Герман Пеццелла
ЦЗ
4
Науэль Молина
ПЗ
26
Валентин Барко
ЦП
20
Алексис Мак Аллистер
ЦП
18
Гидо Родригес
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
14
Факундо Буонанотте
АП
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
9
Хулиан Альварес
ЦФ
Сальвадор
22
Oscar Pleitez Mira
ВР
23
Melvin Cartagena
ЦП
20
Пабло Паньед
АП
18
Tomás Romero
ЦФ
12
A. Moreno
ЦФ
3-2-1-3-1
23
Мартинес
3
Тальяфико
13
Ромеро
2
Перес
5
Паредес
8
Фернандес
7
Де Пауль
15
Гонсалес
16
Ло Чельсо
11
Ди Мария
22
Мартинес
1-1-3
1
5
7
Керен
6
17
21
8
Фернандес
19
Отаменди
19
Отаменди
8
Фернандес
13
Ромеро
4
Молина
4
Молина
13
Ромеро
3
Тальяфико
26
Барко
26
Барко
3
Тальяфико
16
Ло Чельсо
20
Мак Аллистер
20
Мак Аллистер
16
Ло Чельсо
7
Де Пауль
14
Буонанотте
14
Буонанотте
7
Де Пауль
15
Гонсалес
17
Гарначо
17
Гарначо
15
Гонсалес
7
Керен
23
23
7
Керен
6
20
Паньед
20
Паньед
6
Остались в запасе
Аргентина
Сальвадор
12
Вальтер Бенитес
ВР
1
Франко Армани
ВР
6
Герман Пеццелла
ЦЗ
18
Гидо Родригес
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
9
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
22
Oscar Pleitez Mira
ВР
18
Tomás Romero
ЦФ
12
A. Moreno
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рока
Остались в запасе
12
Вальтер Бенитес
ВР
1
Франко Армани
ВР
6
Герман Пеццелла
ЦЗ
18
Гидо Родригес
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
9
Хулиан Альварес
ЦФ
Остались в запасе
22
Oscar Pleitez Mira
ВР
18
Tomás Romero
ЦФ
12
A. Moreno
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
Главный тренер
Альберт Рока
Статистика матча Аргентина - Сальвадор
1
Всего ударов по воротам
24
2
Удары в створ
14
1
Владение мячом %
79
21
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
11
2
Нарушения
13
10
Офсайды
2
0
Количество передач
922
235
Сейвы
1
10
Точность передач %
91
71
Удары мимо ворот
6
0
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
16
1
Удары из-за пределов штрафной
8
1
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Гватемала
- : -
27.05.2024
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Боливия
- : -
01.06.2024
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Гибралтар
- : -
03.06.2024
Шотландия
Товарищеские матчи. Сборные
Хорватия
- : -
03.06.2024
Северная Македония
Товарищеские матчи. Сборные
Албания
- : -
03.06.2024
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Гватемала
- : -
27.05.2024
Никарагуа
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
- : -
01.06.2024
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Гибралтар
- : -
03.06.2024
Шотландия
Товарищеские матчи. Сборные
Хорватия
- : -
03.06.2024
Северная Македония
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Албания
- : -
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