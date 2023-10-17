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25 марта, 09:05
0
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27 февраля, 09:08
2
У Бердыева есть два предложения
4 февраля, 17:05
5
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1 : 0
22.03.2024
Монголия
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Танзания
3 : 0
25.03.2024
Монголия
Товарищеские матчи. Сборные,
Азербайджан
1 : 1
25.03.2024
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Азербайджан
1 : 1
25.03.2024
Болгария
Товарищеские матчи. Сборные,
Азербайджан
1 : 0
22.03.2024
Монголия
Товарищеские матчи. Сборные,
Танзания
3 : 0
25.03.2024
Монголия
Товарищеские матчи. Сборные,
Азербайджан
1 : 0
22.03.2024
Монголия

Азербайджан - Монголия: обзор матча 22 марта 2024

Азербайджан
22.03.2024, пятница, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Матч завершен
Монголия
90+1' Б. Мустафазаде
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Протокол Азербайджан - Монголия
Матч завершен
ГОЛ! 1:0
Бахлул Мустафазаде
90' +1
Желтая карточка
Эмиль Мустафаев
89'
Замена
Эдди ️️️️➡️️ Джошгун Диниев
81'
Замена
Муса Гурбанлы ️️️️➡️️ Эмин Махмудов
71'
Замена
Вюсал Исгандарли ️️️️➡️️ Эльвин Джафаргулиев
59'
Замена
Эмиль Мустафаев ️️️️➡️️ Филип Озобич
59'
Замена
Гисмат Алиев ️️️️➡️️ Амин Сейдиев
46'
Замена
Турал Байрамов ️️️️➡️️ Озан Кекчу
46'
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Статистика матча Азербайджан - Монголия
1
Всего ударов по воротам
26
5
Удары в створ
9
1
Владение мячом %
73
27
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
13
2
Нарушения
8
14
Офсайды
7
1
Сейвы
1
8
Удары мимо ворот
12
3
Блокированные удары
5
1
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Информация о матче
Главный судья:
Zorbay Kucuk, Turkey
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Гватемала
- : -
27.05.2024
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Боливия
- : -
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Северная Македония
Товарищеские матчи. Сборные
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Гватемала
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Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
- : -
01.06.2024
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- : -
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- : -
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