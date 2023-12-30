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Пачука
Филадельфия Юнион
Экс-игрок «Зенита» Рондон нашел новый клуб
30 декабря 2023, 23:54
1
«Зенит» и «Краснодар» контактируют с вингером сборной Марокко
5 октября 2023, 10:46
0
В «Динамо» анонсировали презентацию и медосмотр участника ЧМ-2022
24 августа 2023, 18:51
1
«Динамо» креативно анонсировало подписание участника ЧМ-2022
24 августа 2023, 12:20
1
Участник ЧМ-2022 прошел медосмотр для «Динамо»
22 августа 2023, 07:50
8
Экс-игрок «Зенита» Рондон нашел новый клуб
30 декабря 2023, 23:54
1
«Зенит» и «Краснодар» контактируют с вингером сборной Марокко
5 октября 2023, 10:46
0
В «Динамо» анонсировали презентацию и медосмотр участника ЧМ-2022
24 августа 2023, 18:51
1
«Динамо» креативно анонсировало подписание участника ЧМ-2022
24 августа 2023, 12:20
1
Участник ЧМ-2022 прошел медосмотр для «Динамо»
22 августа 2023, 07:50
8
«Что за идиот?»: фанат проехал 2000 километров, чтобы увидеть дебют Месси в МЛС, но до него еще месяц
25 июня 2023, 16:26
1
МЛС. «Лос-Анджелес» с Бэйлом в серии пенальти победил «Филадельфию» и взял титул. Команды забили 2 гола на 120+ минутах
6 ноября 2022, 02:08
3
Игуаин не реализовал пенальти в дебютном матче за «Интер» Майами
28 сентября 2020, 12:58
1
«Филадельфия» сыграла в футболках с фамилиями темнокожих, погибших от произвола полиции
10 июля 2020, 08:32
11
Кевин Дюрант приобрел долю в клубе МЛС «Филадельфия»
5 июня 2020, 07:51
1
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Пачука
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6 : 0
13.03.2024
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 8 тур
Филадельфия Юнион
2 : 0
30.03.2024
Миннесота Юнайтед
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/4 финала
Эредиано
0 : 5
04.04.2024
Пачука
США. МЛС, 10 тур
Нэшвилл
1 : 2
07.04.2024
Филадельфия Юнион
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/4 финала
Пачука
2 : 1
11.04.2024
Эредиано
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/2 финала
Пачука
2 : 1
01.05.2024
Америка
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/2 финала
Америка
1 : 1
24.04.2024
Пачука
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/4 финала
Пачука
2 : 1
11.04.2024
Эредиано
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/4 финала
Эредиано
0 : 5
04.04.2024
Пачука
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/8 финала
Пачука
6 : 0
13.03.2024
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 4 тур
Филадельфия Юнион
0 : 0
01.05.2024
Сиэтл
США. МЛС, 14 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
28.04.2024
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 12 тур
Атланта Юнайтед
2 : 2
14.04.2024
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 10 тур
Нэшвилл
1 : 2
07.04.2024
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США. МЛС, 8 тур
Филадельфия Юнион
2 : 0
30.03.2024
Миннесота Юнайтед

Пачука - Филадельфия Юнион: обзор матча 13 марта 2024

Пачука
13.03.2024, среда, 03:15
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/8 финала
6 : 0
Матч завершен
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Филадельфия Юнион
7' Х. Саломон Рондон (П)
45+6' Х. Саломон Рондон
53' Х. Саломон Рондон
57' N. Deossa
63' У. Идрисси
85' A. Bautista
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Протокол Пачука - Филадельфия Юнион
Матч завершен
ГОЛ! 6:0
Alan Bautista
85'
Замена
Sergio Aguayo ️️️️➡️️ Хосе Саломон Рондон
81'
Замена
Israel Luna ️️️️➡️️ Nelson Deossa
78'
Замена
Alan Bautista ️️️️➡️️ Erick Sánchez
78'
Желтая карточка
Erick Sánchez
76'
74'
Желтая карточка
Дамион Лоу
70'
Замена
Джек Эллиот ️️️️➡️️ Даниэль Газдаг
70'
Замена
Оливье Мбайзо ️️️️➡️️ Натан Харриел
Замена
Alexei Dominguez Figueroa ️️️️➡️️ Miguel Rodriguez
70'
Замена
Elias Montiel ️️️️➡️️ Pedro Pedraza
69'
ГОЛ! 5:0
Уссама Идрисси
63'
ГОЛ! 4:0
Nelson Deossa
57'
56'
Замена
Хесус Буэно ️️️️➡️️ Алехандро Бедойя
ГОЛ! 3:0
Хосе Саломон Рондон
53'
46'
Замена
Хулиан Карранца ️️️️➡️️ Хосе Мартинес
ГОЛ! 2:0
Хосе Саломон Рондон
45' +6
Желтая карточка
Pedro Pedraza
24'
ГОЛ с пенальти! 1:0
Хосе Саломон Рондон
7'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пачука
25
Carlos Moreno
ВР
2
Sergio Barreto
ЦЗ
22
Gustavo Cabral
(К) ЦЗ
24
Луис Родригес
ЦЗ
99
Miguel Rodriguez
ЦП
5
Pedro Pedraza
ЦП
6
Nelson Deossa
ЦП
8
Bryan González
ЦП
11
Уссама Идрисси
ЛВ
10
Erick Sánchez
ЦФ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Филадельфия Юнион
18
Андре Блэйк
ВР
27
Кай Вагнер
ЛЗ
17
Дамион Лоу
ЦЗ
5
Якоб Глеснес
ЦЗ
26
Натан Харриел
ПЗ
8
Хосе Мартинес
ОП
16
Джек МакГлинн
ЦП
11
Алехандро Бедойя
(К) ЦП
10
Даниэль Газдаг
ЦП
33
Куинн Салливан
АП
7
Микаэль Уре
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Пачука
13
Carlos Rodas
ВР
3
Daniel Alonso Aceves Patiño
ЦЗ
33
Andres Arroyo
ЦЗ
85
René López
ЦЗ
96
Elias Montiel
ЦП
88
Alan Bautista
ЦП
9
Roberto de la Rosa
ЦФ
15
Israel Luna
ЦФ
87
Alexei Dominguez Figueroa
ЦФ
28
Jesús Hernández
ЦФ
19
J. Lopez
ЦФ
89
Sergio Aguayo
ЦФ
Филадельфия Юнион
1
Oliver Semmle
ВР
2
Мэтт Реал
ЛЗ
3
Джек Эллиот
ЦЗ
15
Оливье Мбайзо
ПЗ
20
Хесус Буэно
ОП
14
Джереми Рафанелло
АП
28
Тай Барибо
ЦФ
25
Крис Донован
ЦФ
9
Хулиан Карранца
ЦФ
35
Markus Anderson
ЦФ
3-4-1-2
25
2
22
24
Родригес
99
6
8
5
11
Идрисси
23
Рондон
10
4-1-3-1-1
18
Блэйк
26
Харриел
17
Лоу
5
Глеснес
27
Вагнер
8
Мартинес
16
МакГлинн
11
Бедойя
10
Газдаг
33
Салливан
7
Уре
5
96
96
5
10
88
88
10
6
15
15
6
99
87
87
99
23
Рондон
89
89
23
Рондон
10
Газдаг
3
Эллиот
3
Эллиот
10
Газдаг
26
Харриел
15
Мбайзо
15
Мбайзо
26
Харриел
11
Бедойя
20
Буэно
20
Буэно
11
Бедойя
8
Мартинес
9
Карранца
9
Карранца
8
Мартинес
Остались в запасе
Пачука
Филадельфия Юнион
13
Carlos Rodas
ВР
3
Daniel Alonso Aceves Patiño
ЦЗ
33
Andres Arroyo
ЦЗ
85
René López
ЦЗ
9
Roberto de la Rosa
ЦФ
28
Jesús Hernández
ЦФ
19
J. Lopez
ЦФ
1
Oliver Semmle
ВР
2
Мэтт Реал
ЛЗ
14
Джереми Рафанелло
АП
28
Тай Барибо
ЦФ
25
Крис Донован
ЦФ
35
Markus Anderson
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Остались в запасе
13
Carlos Rodas
ВР
3
Daniel Alonso Aceves Patiño
ЦЗ
33
Andres Arroyo
ЦЗ
85
René López
ЦЗ
9
Roberto de la Rosa
ЦФ
28
Jesús Hernández
ЦФ
19
J. Lopez
ЦФ
Остались в запасе
1
Oliver Semmle
ВР
2
Мэтт Реал
ЛЗ
14
Джереми Рафанелло
АП
28
Тай Барибо
ЦФ
25
Крис Донован
ЦФ
35
Markus Anderson
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Статистика матча Пачука - Филадельфия Юнион
2
1
Всего ударов по воротам
20
5
Удары в створ
11
2
Владение мячом %
58
42
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
2
Нарушения
9
12
Офсайды
3
0
Количество передач
456
323
Сейвы
2
5
Точность передач %
87
74
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
11
3
Удары из-за пределов штрафной
9
2
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Bryan Lopez, Guatemala
Стадион:
Estadio Miguel Hidalgo, Pachuca de Soto
Кубок чемпионов КОНКАКАФ
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Кубок чемпионов КОНКАКАФ. 1/2 финала, ответный матч
Пачука
2 : 1
01.05.2024
Америка
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. 1/2 финала, ответный матч
Монтеррей
- : -
02.05.2024
Коламбус
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. 1/2 финала, ответный матч
Пачука
2 : 1
01.05.2024
Америка
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. 1/2 финала, ответный матч
Монтеррей
- : -
02.05.2024
Коламбус
Россия
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