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Расписание матчей
Финляндия. Вейккауслига
Мариехамн - Лахти
Мариехамн - Лахти: обзор матча 18 августа 2024
Мариехамн
18.08.2024, воскресенье, 18:30
Финляндия. Вейккауслига, 20 тур
0 : 0
Завершен
Лахти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мариехамн - Лахти
76'
Замена
T. Jäntti
️️️️
L. Ivanovic
Замена
M. Ojala
️️️️
R. Sid
65'
Замена
O. Muhamed Tehe
️️️️
H. Alexandre Santos Cardoso
58'
42'
Желтая карточка
L. Ivanovic
Желтая карточка
J. Nissinen
40'
Желтая карточка
P. Machado
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мариехамн
32
Matias Riikonen
ВР
22
Pedro Machado
ЦЗ
26
Mamane Amadou Sabo
ЦП
33
Daniel Enqvist
ЦП
14
Michael Fonsell
ЦП
20
Emmanuel Patut
ЦП
17
Robin Sid
ЦП
16
Hugo Alexandre Santos Cardoso
ЦФ
28
Jiri Nissinen
ЦФ
7
Adam Larsson
ЦФ
11
Jayden Reid
ЦФ
Главный тренер
Бруну Ромау
Лахти
31
Osku Maukonen
ВР
26
Pablo Andrade
ЦЗ
66
Riku Selander
ЦЗ
32
Felix Straussl
ЦЗ
4
Mikko Viitikko
ЦЗ
21
Matias Vainionpää
ЦП
22
Lucas Morais
ЦП
27
Benjamin Mulahalilović
ЦП
9
L. Ivanovic
ЦФ
21
Michael López
ЦФ
13
Jordão Cardoso
ЦФ
Главный тренер
Тони Линдберг
Мариехамн
35
Johannes Viitala
ВР
4
Eero-Matti Auvinen
ЦЗ
18
Olawale Muhamed Tehe
ЦП
6
Emmanuel Okereke
ЦП
19
Max Thulani Peterson
ЦП
43
Leo Andersson
ЦФ
8
M. Ojala
ЦФ
Лахти
30
Anton Munukka
ВР
25
Topias Inkinen
ЦЗ
29
Аксели Пуукко
ЦЗ
17
Tommi Jäntti
ЦП
10
Отсо Коскинен
АП
10
Marius Könkkölä
ЦФ
24
Asaad Babiker
ЦФ
1-5-4
32
22
33
14
20
17
26
16
11
7
28
4-3-3
31
66
32
4
26
21
22
27
13
21
9
16
18
18
16
17
8
8
17
9
17
17
9
Остались в запасе
Мариехамн
Лахти
35
Johannes Viitala
ВР
4
Eero-Matti Auvinen
ЦЗ
6
Emmanuel Okereke
ЦП
19
Max Thulani Peterson
ЦП
43
Leo Andersson
ЦФ
Главный тренер
Бруну Ромау
30
Anton Munukka
ВР
25
Topias Inkinen
ЦЗ
29
Аксели Пуукко
ЦЗ
10
Отсо Коскинен
АП
10
Marius Könkkölä
ЦФ
24
Asaad Babiker
ЦФ
Главный тренер
Тони Линдберг
Остались в запасе
35
Johannes Viitala
ВР
4
Eero-Matti Auvinen
ЦЗ
6
Emmanuel Okereke
ЦП
19
Max Thulani Peterson
ЦП
43
Leo Andersson
ЦФ
Остались в запасе
30
Anton Munukka
ВР
25
Topias Inkinen
ЦЗ
29
Аксели Пуукко
ЦЗ
10
Отсо Коскинен
АП
10
Marius Könkkölä
ЦФ
24
Asaad Babiker
ЦФ
Главный тренер
Бруну Ромау
Главный тренер
Тони Линдберг
Статистика матча Мариехамн - Лахти
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Мариехамн
Финляндия. Вейккауслига, 27 тур
Яро
1 : 1
17.10.2026
Мариехамн
Финляндия. Вейккауслига, 26 тур
Мариехамн
0 : 0
10.10.2026
Ильвес
Финляндия. Вейккауслига, 25 тур
СИК
2 : 1
18.09.2026
Мариехамн
Финляндия. Вейккауслига, 24 тур
Мариехамн
1 : 0
12.09.2026
ТПС
Финляндия. Вейккауслига, 23 тур
Лахти
2 : 1
08.09.2026
Мариехамн
Лахти
Финляндия. Вейккауслига, 27 тур
Лахти
5 : 1
17.10.2026
ТПС
Финляндия. Вейккауслига, 26 тур
СИК
1 : 0
09.10.2026
Лахти
Финляндия. Вейккауслига, 25 тур
Лахти
1 : 1
18.09.2026
Яро
Финляндия. Вейккауслига, 24 тур
Ильвес
3 : 1
12.09.2026
Лахти
Финляндия. Вейккауслига, 23 тур
Лахти
2 : 1
08.09.2026
Мариехамн
Информация о матче
Главный судья:
Amir Hajizadeh, Finland
Стадион:
Wiklof Holding Arena, Mariehamn
Новости команд
Все
Мариехамн
Лахти
Кангасколкка: «В 18 лет приезжал в «Спартак». Там сказали, что могут забрать в армию»
2018.02.27 09:17
5
Защитник «Зенита» на правах аренды перешел в финский «Лахти»
2018.01.24 19:24
Воспитанник «Зенита» Васютин признан лучшим вратарем Финляндии
2017.11.06 22:19
7
Российский вратарь «Лахти» забил сопернику в компенсированное время
2016.08.13 19:15
10
«Лахти» арендовал двух футболистов «Зенита-2»
2016.08.09 11:09
Кангасколкка: «В 18 лет приезжал в «Спартак». Там сказали, что могут забрать в армию»
2018.02.27 09:17
5
Сопернику «Краснодара» отгрузили пять голов в Кубке Финляндии
2015.08.15 17:06
Защитник «Зенита» на правах аренды перешел в финский «Лахти»
2018.01.24 19:24
Воспитанник «Зенита» Васютин признан лучшим вратарем Финляндии
2017.11.06 22:19
7
Российский вратарь «Лахти» забил сопернику в компенсированное время
2016.08.13 19:15
10
«Лахти» арендовал двух футболистов «Зенита-2»
2016.08.09 11:09
Финский «Лахти» арендовал Соловьева у «Зенита»
2016.04.06 17:24
4
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