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Расписание матчей
Финляндия. Вейккауслига
СИК - ВПС
СИК - ВПС: обзор матча 12 августа 2024
СИК
12.08.2024, понедельник, 19:00
Финляндия. Вейккауслига, 19 тур
3 : 1
Завершен
ВПС
19'
Р. Карьялайнен
29'
В. Гаск
51'
Х. Морено
69'
M. Borchers
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол СИК - ВПС
89'
Замена
M. Niemi
️️️️
M. Pitkänen
Желтая карточка
К. Пиреш
86'
86'
Красная карточка
П. Ахиабу
Замена
L. Strapp
️️️️
B. Fati
75'
Замена
E. Mömmö
️️️️
T. Kaukua
72'
69'
ГОЛ! 3:1!
M. Borchers
Пас отдал
J. Schreuders
Замена
J. Streng
️️️️
Х. Морено
68'
66'
Замена
A. Räisänen
️️️️
J. Vahtera
66'
Замена
J. Engstrom
️️️️
S. Alanko
Желтая карточка
D. Naamo
63'
61'
Желтая карточка
S. Alanko
ГОЛ! 3:0!
Х. Морено
Пас отдал
Р. Карьялайнен
51'
Желтая карточка
T. Kaukua
41'
ГОЛ! 2:0!
В. Гаск
Пас отдал
Х. Морено
29'
ГОЛ! 1:0!
Р. Карьялайнен
Пас отдал
T. Kaukua
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СИК
1
Roope Paunio
ВР
22
Dario Naamo
ЦЗ
4
Келвин Пиреш
ЦЗ
3
Babacar Fati
ЦЗ
8
Пири Ханнола
ЦП
6
Вилле Тикканен
ЦП
25
Markus Arsalo
ЦП
10
Валентин Гаск
ЦП
7
Расмус Карьялайнен
ЦФ
22
Tuomas Kaukua
ЦФ
11
Хайме Морено
ЦФ
Главный тренер
Тони Лехтинен
ВПС
1
Teppo Marttinen
ВР
5
Mikko Pitkänen
ЦЗ
29
Pedro Justiniano
ЦЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
77
Samu Alanko
ЦП
4
Проспер Ахиабу
ЦП
9
Jorg Schreuders
ЦП
7
Alfie Cicale
ЦП
11
Roni Hudd
ЦФ
19
Martti Haukioja
ЦФ
30
Joonas Vahtera
ЦФ
Главный тренер
Юсси Нуорела
СИК
20
Lewis Strapp
ЦЗ
44
Fallou Ndiaye
ЦЗ
15
Eetu Mömmö
ЦП
16
Otto Kemppainen
ЦП
11
Kasper Paananen
ЦФ
12
Hemmo Riihimäki
ЦФ
9
Jeremiah Streng
ЦФ
ВПС
12
Lauri-Eemil Vetri
ВР
23
Miika Niemi
ЦЗ
25
Samuel Lindeman
ЦЗ
34
Antti-Ville Räisänen
ЦП
9
Mads Borchers
ЦП
17
Kalle Multanen
ЦФ
4
J. Engstrom
ЦФ
3-4-3
1
22
4
Пиреш
3
8
Ханнола
25
10
Гаск
6
Тикканен
11
Морено
22
7
Карьялайнен
2-1-4-3
1
5
29
44
Башкиров
4
Ахиабу
9
7
77
30
19
11
3
20
20
3
22
15
15
22
11
Морено
9
9
11
Морено
5
23
23
5
30
34
34
30
77
4
4
77
Остались в запасе
СИК
ВПС
44
Fallou Ndiaye
ЦЗ
16
Otto Kemppainen
ЦП
11
Kasper Paananen
ЦФ
12
Hemmo Riihimäki
ЦФ
Главный тренер
Тони Лехтинен
12
Lauri-Eemil Vetri
ВР
25
Samuel Lindeman
ЦЗ
9
Mads Borchers
ЦП
17
Kalle Multanen
ЦФ
Главный тренер
Юсси Нуорела
Остались в запасе
44
Fallou Ndiaye
ЦЗ
16
Otto Kemppainen
ЦП
11
Kasper Paananen
ЦФ
12
Hemmo Riihimäki
ЦФ
Остались в запасе
12
Lauri-Eemil Vetri
ВР
25
Samuel Lindeman
ЦЗ
9
Mads Borchers
ЦП
17
Kalle Multanen
ЦФ
Главный тренер
Тони Лехтинен
Главный тренер
Юсси Нуорела
Статистика матча СИК - ВПС
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
СИК
Финляндия. Вейккауслига, 27 тур
Ильвес
2 : 0
17.10.2026
СИК
Финляндия. Вейккауслига, 26 тур
СИК
1 : 0
09.10.2026
Лахти
Финляндия. Вейккауслига, 25 тур
СИК
2 : 1
18.09.2026
Мариехамн
Финляндия. Вейккауслига, 24 тур
Яро
1 : 1
12.09.2026
СИК
Финляндия. Вейккауслига, 23 тур
ТПС
0 : 0
08.09.2026
СИК
ВПС
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
Гнистан
5 : 1
08.11.2026
ВПС
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
ВПС
0 : 4
02.11.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
Оулу
0 : 0
28.10.2026
ВПС
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ВПС
0 : 1
24.10.2026
Интер
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
КуПС
2 : 0
18.10.2026
ВПС
Информация о матче
Главный судья:
Ville Nevalainen, Finland
Стадион:
OmaSP Stadion, Seinajoki
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