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Расписание матчей
Финляндия. Вейккауслига
Гнистан - ВПС
Гнистан - ВПС: обзор матча 04 августа 2024
Гнистан
04.08.2024, воскресенье, 18:30
Финляндия. Вейккауслига, 18 тур
3 : 0
Завершен
ВПС
18'
V. Hänninen
31'
Т. Вяйринен (П)
69'
Й. Энкеруд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гнистан - ВПС
90'
+1
Замена
M. Niemi
️️️️
P. Justiniano
Замена
T. Castro
️️️️
Р. Еременко
87'
Желтая карточка
T. Penninkangas
86'
Замена
Б. Татар
️️️️
Т. Вяйринен
86'
Замена
J. Latonen
️️️️
Й. Энкеруд
75'
72'
Замена
J. Engstrom
️️️️
A. Räisänen
71'
Замена
K. Multanen
️️️️
J. Hyvärinen
71'
Замена
S. Lindeman
️️️️
M. Haukioja
ГОЛ! 3:0!
Й. Энкеруд
69'
Замена
D. Agbo
️️️️
G. Europaeus
46'
41'
Желтая карточка
P. Justiniano
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Т. Вяйринен
31'
30'
Желтая карточка
M. Haukioja
ГОЛ! 1:0!
V. Hänninen
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гнистан
1
Anthony Marcucci
ВР
2
Elias Äijälä
ЦЗ
4
Oliver Pettersson
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
27
Teemu Penninkangas
ЦЗ
17
Vertti Hänninen
ЦП
26
Роман Еременко
ЦП
15
Gabriel Europaeus
ЦП
3
Saku Heiskanen
ЦП
28
Йонас Энкеруд
ЦФ
7
Тим Вяйринен
ЦФ
Главный тренер
Юсси Леппялахти
ВПС
1
Teppo Marttinen
ВР
5
Mikko Pitkänen
ЦЗ
29
Pedro Justiniano
ЦЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
7
Alfie Cicale
ЦП
77
Samu Alanko
ЦП
4
Проспер Ахиабу
ЦП
34
Antti-Ville Räisänen
ЦП
9
Jorg Schreuders
ЦП
30
Joonas Vahtera
ЦФ
19
Martti Haukioja
ЦФ
Главный тренер
Юсси Нуорела
Гнистан
1
Jiri Koski
ВР
14
Henrik Ölander
ЦЗ
10
Joakim Latonen
ЦП
20
David Agbo
ЦП
28
Armend Kabashi
ЦП
49
Tomás Castro
ЦФ
32
Беньямин Татар
ЦФ
ВПС
12
Lauri-Eemil Vetri
ВР
25
Samuel Lindeman
ЦЗ
23
Miika Niemi
ЦЗ
11
Roni Hudd
ЦФ
4
J. Engstrom
ЦФ
20
Juho Hyvärinen
ЦФ
17
Kalle Multanen
ЦФ
4-4-2
1
2
22
Райтала
27
4
17
15
3
26
Еременко
7
Вяйринен
28
Энкеруд
2-1-5-2
1
5
29
44
Башкиров
7
4
Ахиабу
34
9
77
19
30
28
Энкеруд
10
10
28
Энкеруд
15
20
20
15
26
Еременко
49
49
26
Еременко
7
Вяйринен
32
Татар
32
Татар
7
Вяйринен
19
25
25
19
29
23
23
29
34
4
4
34
20
20
17
17
Остались в запасе
Гнистан
ВПС
1
Jiri Koski
ВР
14
Henrik Ölander
ЦЗ
28
Armend Kabashi
ЦП
Главный тренер
Юсси Леппялахти
12
Lauri-Eemil Vetri
ВР
11
Roni Hudd
ЦФ
Главный тренер
Юсси Нуорела
Остались в запасе
1
Jiri Koski
ВР
14
Henrik Ölander
ЦЗ
28
Armend Kabashi
ЦП
Остались в запасе
12
Lauri-Eemil Vetri
ВР
11
Roni Hudd
ЦФ
Главный тренер
Юсси Леппялахти
Главный тренер
Юсси Нуорела
Статистика матча Гнистан - ВПС
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Гнистан
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
Гнистан
5 : 1
08.11.2026
ВПС
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
Интер
4 : 3
02.11.2026
Гнистан
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
КуПС
1 : 1
29.10.2026
Гнистан
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
Гнистан
3 : 4
24.10.2026
Оулу
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
ХИК
4 : 0
17.10.2026
Гнистан
ВПС
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
Гнистан
5 : 1
08.11.2026
ВПС
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
ВПС
0 : 4
02.11.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
Оулу
0 : 0
28.10.2026
ВПС
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ВПС
0 : 1
24.10.2026
Интер
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
КуПС
2 : 0
18.10.2026
ВПС
Информация о матче
Главный судья:
Оливер Рейтала
(Хельсинки)
Стадион:
Mustapekka Areena, Helsinki
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