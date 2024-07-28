Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Финляндия. Вейккауслига
Хака - Гнистан
Хака - Гнистан: обзор матча 28 июля 2024
Хака
28.07.2024, воскресенье, 15:00
Финляндия. Вейккауслига, 17 тур
0 : 2
Завершен
Гнистан
9'
Р. Еременко
69'
Т. Вяйринен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хака - Гнистан
Замена
Х. Ндам
️️️️
O. Whyte
90'
86'
Желтая карточка
Ю. Ояла
79'
Замена
D. Agbo
️️️️
Р. Еременко
69'
ГОЛ! 0:2!
Т. Вяйринен
59'
Желтая карточка
Р. Еременко
9'
ГОЛ! 0:1!
Р. Еременко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хака
12
Anton Lepola
ВР
21
Haymenn Bah-Traoré
ЦЗ
3
Niklas Friberg
ЦЗ
5
Nicolas Gianini Dantas
ЦЗ
19
Elias Mastokangas
ЦП
77
Oliver Whyte
ЦП
11
Imani Lanquedoc
ЦП
10
Maissa Fall
ЦП
25
Juho Kilo
ЦП
25
Ryan Mahuta
ЦФ
7
Evangelos Patoulidis
ЦФ
Главный тренер
Энди Смит
Гнистан
1
Anthony Marcucci
ВР
2
Elias Äijälä
ЦЗ
4
Oliver Pettersson
ЦЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
15
Gabriel Europaeus
ЦП
17
Vertti Hänninen
ЦП
26
Роман Еременко
ЦП
3
Saku Heiskanen
ЦП
28
Йонас Энкеруд
ЦФ
7
Тим Вяйринен
ЦФ
Главный тренер
Юсси Леппялахти
Хака
12
Oliver Heino
ВР
4
Хассан Ндам
ЦЗ
24
Nikolas Talo
ЦЗ
26
Akseli Lehtomäki
ЦП
16
Marko Bačanin
ЦФ
99
A. Sejdiu
ЦФ
8
T. Siira
ЦФ
Гнистан
1
Jiri Koski
ВР
27
Teemu Penninkangas
ЦЗ
28
Armend Kabashi
ЦП
10
Joakim Latonen
ЦП
20
David Agbo
ЦП
77
Momodou Sarr
ЦФ
32
Беньямин Татар
ЦФ
3-5-2
12
21
3
5
77
11
10
25
19
7
25
4-4-2
1
4
40
Ояла
22
Райтала
2
17
26
Еременко
3
15
7
Вяйринен
28
Энкеруд
77
4
Ндам
4
Ндам
77
26
Еременко
20
20
26
Еременко
Остались в запасе
Хака
Гнистан
12
Oliver Heino
ВР
24
Nikolas Talo
ЦЗ
26
Akseli Lehtomäki
ЦП
16
Marko Bačanin
ЦФ
99
A. Sejdiu
ЦФ
8
T. Siira
ЦФ
Главный тренер
Энди Смит
1
Jiri Koski
ВР
27
Teemu Penninkangas
ЦЗ
28
Armend Kabashi
ЦП
10
Joakim Latonen
ЦП
77
Momodou Sarr
ЦФ
32
Беньямин Татар
ЦФ
Главный тренер
Юсси Леппялахти
Остались в запасе
12
Oliver Heino
ВР
24
Nikolas Talo
ЦЗ
26
Akseli Lehtomäki
ЦП
16
Marko Bačanin
ЦФ
99
A. Sejdiu
ЦФ
8
T. Siira
ЦФ
Остались в запасе
1
Jiri Koski
ВР
27
Teemu Penninkangas
ЦЗ
28
Armend Kabashi
ЦП
10
Joakim Latonen
ЦП
77
Momodou Sarr
ЦФ
32
Беньямин Татар
ЦФ
Главный тренер
Энди Смит
Главный тренер
Юсси Леппялахти
Статистика матча Хака - Гнистан
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Хака
Финляндия. Вейккауслига, 5 тур
Хака
1 : 2
18.10.2025
КТП
Финляндия. Вейккауслига, 4 тур
Яро
2 : 1
03.10.2025
Хака
Финляндия. Вейккауслига, 3 тур
ВПС
1 : 0
26.09.2025
Хака
Финляндия. Вейккауслига, 2 тур
Хака
0 : 1
19.09.2025
Оулу
Финляндия. Вейккауслига, 1 тур
Мариехамн
1 : 1
13.09.2025
Хака
Гнистан
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
Гнистан
5 : 1
08.11.2026
ВПС
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
Интер
4 : 3
02.11.2026
Гнистан
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
КуПС
1 : 1
29.10.2026
Гнистан
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
Гнистан
3 : 4
24.10.2026
Оулу
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
ХИК
4 : 0
17.10.2026
Гнистан
Информация о матче
Главный судья:
Йони Хюютия
(Турку)
Стадион:
Tehtaan kenttä, Valkeakoski
Новости команд
Все
Хака
Гнистан
Карпин назвал двух самых талантливых футболистов, которых тренировал
13 ноября
1
Отец Еременко: «Нынешний «Зенит» Роман точно усилит»
27 марта
4
Отец Еременко объяснил, почему Роман не вернулся в РПЛ
26 февраля
2
Раскрыта причина, почему Еременко не перешел в «Оренбург»
20 февраля
1
Роман Еременко принял окончательное решение по возвращению в РПЛ
10 февраля
9
Дети сожгли трибуну стадиона финского клуба после его вылета
2025.12.11 17:26
6
Карпин назвал двух самых талантливых футболистов, которых тренировал
13 ноября
1
Отец Еременко: «Нынешний «Зенит» Роман точно усилит»
27 марта
4
Отец Еременко объяснил, почему Роман не вернулся в РПЛ
26 февраля
2
Раскрыта причина, почему Еременко не перешел в «Оренбург»
20 февраля
1
Роман Еременко принял окончательное решение по возвращению в РПЛ
10 февраля
9
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+