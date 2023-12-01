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СИК
ХИК
Матч Лиги конференций прервали из-за снежной атаки на вратаря
1 декабря 2023, 20:55
0
Лига Европы. Победы «Арсенала», «Бетиса», ПСВ, поражение «Динамо» К и другие результаты
4 ноября 2022, 01:01
1
Лига Европы. «Рома» победила ХИК и другие результаты
28 октября 2022, 00:11
1
Лига Европы. ПСВ забил пять голов «Цюриху», крупное поражение «Шерифа» и другие результаты
14 октября 2022, 00:10
1
Лига Европы. ПСВ забил пять голов «Цюриху», «Шериф» уступил «Реал Сосьедаду» и другие результаты
6 октября 2022, 22:09
1
БАТЭ в квалификации ЛЧ сыграет с «Сейняйоки», «Карабах» – с «Дюделанжом»
20 июня 2016, 14:14
2
Матч Лиги конференций прервали из-за снежной атаки на вратаря
1 декабря 2023, 20:55
0
Лига Европы. Победы «Арсенала», «Бетиса», ПСВ, поражение «Динамо» К и другие результаты
4 ноября 2022, 01:01
1
Лига Европы. «Рома» победила ХИК и другие результаты
28 октября 2022, 00:11
1
Лига Европы. ПСВ забил пять голов «Цюриху», крупное поражение «Шерифа» и другие результаты
14 октября 2022, 00:10
1
Лига Европы. ПСВ забил пять голов «Цюриху», «Шериф» уступил «Реал Сосьедаду» и другие результаты
6 октября 2022, 22:09
1
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Последние матчи
Все
СИК
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 1 тур
СИК
1 : 0
06.04.2024
Оулу
Финляндия. Вейккауслига, 1 тур
КуПС
3 : 1
06.04.2024
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 2 тур
ХИК
4 : 0
11.04.2024
Лахти
Финляндия. Вейккауслига, 2 тур
ВПС
1 : 1
12.04.2024
СИК
Финляндия. Вейккауслига, 3 тур
СИК
1 : 0
19.04.2024
Ильвес
Финляндия. Вейккауслига, 4 тур
Гнистан
0 : 1
28.04.2024
СИК
Финляндия. Вейккауслига, 15 тур
СИК
3 : 3
24.04.2024
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 3 тур
СИК
1 : 0
19.04.2024
Ильвес
Финляндия. Вейккауслига, 2 тур
ВПС
1 : 1
12.04.2024
СИК
Финляндия. Вейккауслига, 1 тур
СИК
1 : 0
06.04.2024
Оулу
Финляндия. Вейккауслига, 4 тур
Хака
1 : 1
27.04.2024
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 15 тур
СИК
3 : 3
24.04.2024
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 3 тур
ХИК
2 : 1
20.04.2024
Мариехамн
Финляндия. Вейккауслига, 2 тур
ХИК
4 : 0
11.04.2024
Лахти
Финляндия. Вейккауслига, 1 тур
КуПС
3 : 1
06.04.2024
ХИК

СИК - ХИК: обзор матча 24 апреля 2024

СИК
24.04.2024, среда, 19:00
Финляндия. Вейккауслига, 15 тур
3 : 3
Матч завершен
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ХИК
53' Р. Карьялайнен
57' Э. Олусанья
Матч
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Комментарии
Протокол СИК - ХИК
Матч завершен
Желтая карточка
Valentín Gasc
70'
57'
ГОЛ! 1:1
Энтони Олусанья
ГОЛ! 1:0
Расмус Карьялайнен
53'
46'
Замена
Диогу Томаш ️️️️➡️️ Аапо Хальме
35'
Желтая карточка
Аапо Хальме
18'
Желтая карточка
Хассан Банде
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СИК
1
Roope Paunio
ВР
44
Fallou Ndiaye
ЦЗ
17
Ville Tikkanen
ЦП
10
Пири Ханнола
ЦП
8
Valentín Gasc
ЦП
18
Markus Arsalo
ЦП
7
Расмус Карьялайнен
ЦФ
Главный тренер
Тони Лехтинен
ХИК
1
Jesse Öst
ВР
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
6
Аапо Хальме
ЦЗ
27
Кевин Куассиви-Бениссан
ПЗ
14
Нуно Сарпей
ОП
18
Topi Keskinen
ЦП
10
Лукас Лингман
ЦП
17
Хассан Банде
ЛВ
9
Люк Планж
ЦФ
11
Энтони Олусанья
ЦФ
Главный тренер
Осси Вирта
СИК
26
Dario Naamo
ЦЗ
21
Kingsley Ofori
ЦФ
ХИК
30
Ноа Паллас
ЛЗ
45
Диогу Томаш
ЦЗ
5
Карлос Морос
ЦЗ
16
Aaro Toivonen
ЦП
20
Йоханнес Или-Кокко
АП
1-4-1
1
44
17
8
18
10
Ханнола
7
Карьялайнен
3-1-2-1-2
1
27
Куассиви-Бениссан
6
Хальме
4
Тойвио
14
Сарпей
18
10
Лингман
17
Банде
11
Олусанья
9
Планж
6
Хальме
45
Томаш
45
Томаш
6
Хальме
Остались в запасе
СИК
ХИК
26
Dario Naamo
ЦЗ
21
Kingsley Ofori
ЦФ
Главный тренер
Тони Лехтинен
30
Ноа Паллас
ЛЗ
5
Карлос Морос
ЦЗ
16
Aaro Toivonen
ЦП
20
Йоханнес Или-Кокко
АП
Главный тренер
Осси Вирта
Остались в запасе
26
Dario Naamo
ЦЗ
21
Kingsley Ofori
ЦФ
Остались в запасе
30
Ноа Паллас
ЛЗ
5
Карлос Морос
ЦЗ
16
Aaro Toivonen
ЦП
20
Йоханнес Или-Кокко
АП
Главный тренер
Тони Лехтинен
Главный тренер
Осси Вирта
Статистика матча СИК - ХИК
1
2
Желтые карточки
1
2
Информация о матче
Главный судья:
Peiman Simani, Finland
Стадион:
OmaSP Stadion, Seinajoki
Финляндия. Вейккауслига
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Финляндия. Вейккауслига, 5 тур
ВПС
- : -
03.05.2024
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Финляндия. Вейккауслига, 5 тур
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- : -
04.05.2024
Оулу
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ХИК
- : -
04.05.2024
Экенас
Финляндия. Вейккауслига, 5 тур
СИК
- : -
04.05.2024
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 5 тур
Гнистан
- : -
05.05.2024
Хака
Финляндия. Вейккауслига, 5 тур
ВПС
- : -
03.05.2024
Лахти
Финляндия. Вейккауслига, 5 тур
Ильвес
- : -
04.05.2024
Оулу
Финляндия. Вейккауслига, 5 тур
ХИК
- : -
04.05.2024
Экенас
Финляндия. Вейккауслига, 5 тур
СИК
- : -
04.05.2024
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 5 тур
Гнистан
- : -
05.05.2024
Хака
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