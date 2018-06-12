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Мариехамн
Интер
«Ювентус» составит конкуренцию «Интеру» и «Наполи» в борьбе за Дембеле
12 июня 2018, 07:43
1
Кангасколкка: «В 18 лет приезжал в «Спартак». Там сказали, что могут забрать в армию»
27 февраля 2018, 09:17
7
40-летний Сторари не сыграет против «Интера» из-за травмы на разминке, за «Милан» дебютирует Антонио Доннарумма
27 декабря 2017, 22:42
4
Сусо и Калинич – в атаке «Милана» против «Интера»; Икарди сыграет на острие черно-синих
27 декабря 2017, 21:57
1
Серия А. «Ювентус» и «Интер» голов не забили, миланцы продолжают лидировать
10 декабря 2017, 00:34
15
Кангасколкка: «В 18 лет приезжал в «Спартак». Там сказали, что могут забрать в армию»
27 февраля 2018, 09:17
7
Сопернику «Краснодара» отгрузили пять голов в Кубке Финляндии
15 августа 2015, 17:06
1
«Ювентус» составит конкуренцию «Интеру» и «Наполи» в борьбе за Дембеле
12 июня 2018, 07:43
1
40-летний Сторари не сыграет против «Интера» из-за травмы на разминке, за «Милан» дебютирует Антонио Доннарумма
27 декабря 2017, 22:42
4
Сусо и Калинич – в атаке «Милана» против «Интера»; Икарди сыграет на острие черно-синих
27 декабря 2017, 21:57
1
Серия А. «Ювентус» и «Интер» голов не забили, миланцы продолжают лидировать
10 декабря 2017, 00:34
15
Икарди может сыграть с «Аталантой»
10 ноября 2017, 07:31
1
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Последние матчи
Все
Мариехамн
Интер
Финляндия. Вейккауслига, 1 тур
Гнистан
2 : 1
06.04.2024
Интер
Финляндия. Вейккауслига, 1 тур
Мариехамн
3 : 2
06.04.2024
Экенас
Финляндия. Вейккауслига, 2 тур
Интер
3 : 1
12.04.2024
Оулу
Финляндия. Вейккауслига, 2 тур
Мариехамн
2 : 2
13.04.2024
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 22 тур
Интер
1 : 1
19.04.2024
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 4 тур
Мариехамн
0 : 1
28.04.2024
Ильвес
Финляндия. Вейккауслига, 3 тур
ХИК
2 : 1
20.04.2024
Мариехамн
Финляндия. Вейккауслига, 2 тур
Мариехамн
2 : 2
13.04.2024
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 1 тур
Мариехамн
3 : 2
06.04.2024
Экенас
Финляндия. Вейккауслига, 4 тур
Интер
2 : 1
26.04.2024
Экенас
Финляндия. Вейккауслига, 22 тур
Интер
1 : 1
19.04.2024
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 2 тур
Интер
3 : 1
12.04.2024
Оулу
Финляндия. Вейккауслига, 1 тур
Гнистан
2 : 1
06.04.2024
Интер

Мариехамн - Интер: онлайн-трансляция 05 мая 2024

Мариехамн
05.05.2024, воскресенье, 18:30
Финляндия. Вейккауслига, 5 тур
- : -
Не начался
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П1
3.8
Х
3.55
П2
1.98
Реклама, 18+
Интер
Матч
Таблица
Комментарии
Статистика матча Мариехамн - Интер
Всего ударов по воротам
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0
Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
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Угловые удары
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Нарушения
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Офсайды
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Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
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0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Финляндия. Вейккауслига
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Текущие
Будущие
Финляндия. Вейккауслига, 5 тур
ВПС
- : -
03.05.2024
Лахти
Финляндия. Вейккауслига, 5 тур
Ильвес
- : -
04.05.2024
Оулу
Финляндия. Вейккауслига, 5 тур
ХИК
- : -
04.05.2024
Экенас
Финляндия. Вейккауслига, 5 тур
СИК
- : -
04.05.2024
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 5 тур
Гнистан
- : -
05.05.2024
Хака
Финляндия. Вейккауслига, 5 тур
ВПС
- : -
03.05.2024
Лахти
Финляндия. Вейккауслига, 5 тур
Ильвес
- : -
04.05.2024
Оулу
Финляндия. Вейккауслига, 5 тур
ХИК
- : -
04.05.2024
Экенас
Финляндия. Вейккауслига, 5 тур
СИК
- : -
04.05.2024
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 5 тур
Гнистан
- : -
05.05.2024
Хака
Россия
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