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ХИК
Экенас
Матч Лиги конференций прервали из-за снежной атаки на вратаря
1 декабря 2023, 20:55
0
Лига Европы. Победы «Арсенала», «Бетиса», ПСВ, поражение «Динамо» К и другие результаты
4 ноября 2022, 01:01
1
Лига Европы. «Рома» победила ХИК и другие результаты
28 октября 2022, 00:11
1
Лига Европы. ПСВ забил пять голов «Цюриху», крупное поражение «Шерифа» и другие результаты
14 октября 2022, 00:10
1
Лига Европы. ПСВ забил пять голов «Цюриху», «Шериф» уступил «Реал Сосьедаду» и другие результаты
6 октября 2022, 22:09
1
Матч Лиги конференций прервали из-за снежной атаки на вратаря
1 декабря 2023, 20:55
0
Лига Европы. Победы «Арсенала», «Бетиса», ПСВ, поражение «Динамо» К и другие результаты
4 ноября 2022, 01:01
1
Лига Европы. «Рома» победила ХИК и другие результаты
28 октября 2022, 00:11
1
Лига Европы. ПСВ забил пять голов «Цюриху», крупное поражение «Шерифа» и другие результаты
14 октября 2022, 00:10
1
Лига Европы. ПСВ забил пять голов «Цюриху», «Шериф» уступил «Реал Сосьедаду» и другие результаты
6 октября 2022, 22:09
1
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Последние матчи
Все
ХИК
Экенас
Финляндия. Вейккауслига, 1 тур
Мариехамн
3 : 2
06.04.2024
Экенас
Финляндия. Вейккауслига, 1 тур
КуПС
3 : 1
06.04.2024
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 2 тур
ХИК
4 : 0
11.04.2024
Лахти
Финляндия. Вейккауслига, 2 тур
Хака
2 : 1
12.04.2024
Экенас
Финляндия. Вейккауслига, 3 тур
ХИК
2 : 1
20.04.2024
Мариехамн
Финляндия. Вейккауслига, 4 тур
Хака
1 : 1
27.04.2024
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 15 тур
СИК
3 : 3
24.04.2024
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 3 тур
ХИК
2 : 1
20.04.2024
Мариехамн
Финляндия. Вейккауслига, 2 тур
ХИК
4 : 0
11.04.2024
Лахти
Финляндия. Вейккауслига, 1 тур
КуПС
3 : 1
06.04.2024
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 4 тур
Интер
2 : 1
26.04.2024
Экенас
Финляндия. Вейккауслига, 3 тур
Экенас
1 : 1
21.04.2024
Оулу
Финляндия. Вейккауслига, 2 тур
Хака
2 : 1
12.04.2024
Экенас
Финляндия. Вейккауслига, 1 тур
Мариехамн
3 : 2
06.04.2024
Экенас

ХИК - Экенас: обзор матча 04 мая 2024

ХИК
04.05.2024, суббота, 17:00
Финляндия. Вейккауслига, 5 тур
- : -
Не начался
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П1
1.17
Х
7.4
П2
15
Реклама, 18+
Экенас
Матч
Таблица
Комментарии
Статистика матча ХИК - Экенас
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Финляндия. Вейккауслига
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Текущие
Будущие
Финляндия. Вейккауслига, 5 тур
ВПС
- : -
03.05.2024
Лахти
Финляндия. Вейккауслига, 5 тур
Ильвес
- : -
04.05.2024
Оулу
Финляндия. Вейккауслига, 5 тур
ХИК
- : -
04.05.2024
Экенас
Финляндия. Вейккауслига, 5 тур
СИК
- : -
04.05.2024
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 5 тур
Гнистан
- : -
05.05.2024
Хака
Финляндия. Вейккауслига, 5 тур
ВПС
- : -
03.05.2024
Лахти
Финляндия. Вейккауслига, 5 тур
Ильвес
- : -
04.05.2024
Оулу
Финляндия. Вейккауслига, 5 тур
ХИК
- : -
04.05.2024
Экенас
Финляндия. Вейккауслига, 5 тур
СИК
- : -
04.05.2024
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 5 тур
Гнистан
- : -
05.05.2024
Хака
Россия
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