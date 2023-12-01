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Хака
ХИК
Матч Лиги конференций прервали из-за снежной атаки на вратаря
1 декабря 2023, 20:55
0
Лига Европы. Победы «Арсенала», «Бетиса», ПСВ, поражение «Динамо» К и другие результаты
4 ноября 2022, 01:01
1
Лига Европы. «Рома» победила ХИК и другие результаты
28 октября 2022, 00:11
1
Лига Европы. ПСВ забил пять голов «Цюриху», крупное поражение «Шерифа» и другие результаты
14 октября 2022, 00:10
1
Лига Европы. ПСВ забил пять голов «Цюриху», «Шериф» уступил «Реал Сосьедаду» и другие результаты
6 октября 2022, 22:09
1
Матч Лиги конференций прервали из-за снежной атаки на вратаря
1 декабря 2023, 20:55
0
Лига Европы. Победы «Арсенала», «Бетиса», ПСВ, поражение «Динамо» К и другие результаты
4 ноября 2022, 01:01
1
Лига Европы. «Рома» победила ХИК и другие результаты
28 октября 2022, 00:11
1
Лига Европы. ПСВ забил пять голов «Цюриху», крупное поражение «Шерифа» и другие результаты
14 октября 2022, 00:10
1
Лига Европы. ПСВ забил пять голов «Цюриху», «Шериф» уступил «Реал Сосьедаду» и другие результаты
6 октября 2022, 22:09
1
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Последние матчи
Все
Хака
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 1 тур
Хака
1 : 1
06.04.2024
ВПС
Финляндия. Вейккауслига, 1 тур
КуПС
3 : 1
06.04.2024
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 2 тур
ХИК
4 : 0
11.04.2024
Лахти
Финляндия. Вейккауслига, 2 тур
Хака
2 : 1
12.04.2024
Экенас
Финляндия. Вейккауслига, 3 тур
ХИК
2 : 1
20.04.2024
Мариехамн
Финляндия. Вейккауслига, 4 тур
Хака
1 : 1
27.04.2024
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 3 тур
Лахти
1 : 1
20.04.2024
Хака
Финляндия. Вейккауслига, 2 тур
Хака
2 : 1
12.04.2024
Экенас
Финляндия. Вейккауслига, 1 тур
Хака
1 : 1
06.04.2024
ВПС
Финляндия. Вейккауслига, 4 тур
Хака
1 : 1
27.04.2024
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 15 тур
СИК
3 : 3
24.04.2024
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 3 тур
ХИК
2 : 1
20.04.2024
Мариехамн
Финляндия. Вейккауслига, 2 тур
ХИК
4 : 0
11.04.2024
Лахти
Финляндия. Вейккауслига, 1 тур
КуПС
3 : 1
06.04.2024
ХИК

Хака - ХИК: обзор матча 27 апреля 2024

Хака
27.04.2024, суббота, 15:00
Финляндия. Вейккауслига, 4 тур
1 : 1
Матч завершен
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ХИК
13' N. Friberg
54' Л. Планж
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Хака - ХИК
Матч завершен
88'
Замена
Йоона Тойвио ️️️️➡️️ Карлос Морос
Замена
Evangelos Patoulidis ️️️️➡️️ Elias Mastokangas
61'
54'
ГОЛ! 1:1
Люк Планж
46'
Замена
Энтони Олусанья ️️️️➡️️ Аапо Хальме
ГОЛ! 1:0
Niklas Friberg
13'
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хака
12
Anton Lepola
ВР
21
Haymenn Bah-Traoré
ЦЗ
3
Niklas Friberg
ЦЗ
77
Oliver Whyte
ЦП
7
Elias Mastokangas
ЦП
18
Ryan Mahuta
ЦФ
Главный тренер
Энди Смит
ХИК
1
Jesse Öst
ВР
30
Ноа Паллас
ЛЗ
6
Аапо Хальме
ЦЗ
5
Карлос Морос
ЦЗ
45
Диогу Томаш
ЦЗ
10
Лукас Лингман
ЦП
16
Aaro Toivonen
ЦП
17
Хассан Банде
ЛВ
8
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
Главный тренер
Осси Вирта
Хака
4
Хассан Ндам
ЦЗ
17
A. Sejdiu
ЦФ
10
Evangelos Patoulidis
ЦФ
ХИК
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
27
Кевин Куассиви-Бениссан
ПЗ
14
Нуно Сарпей
ОП
18
Topi Keskinen
ЦП
9
Люк Планж
ЦФ
11
Энтони Олусанья
ЦФ
2-2-1
12
21
3
77
7
18
4-2-1-1
1
6
Хальме
5
Морос
45
Томаш
30
Паллас
10
Лингман
16
17
Банде
8
7
10
10
7
5
Морос
4
Тойвио
4
Тойвио
5
Морос
6
Хальме
11
Олусанья
11
Олусанья
6
Хальме
Остались в запасе
Хака
ХИК
4
Хассан Ндам
ЦЗ
17
A. Sejdiu
ЦФ
Главный тренер
Энди Смит
27
Кевин Куассиви-Бениссан
ПЗ
14
Нуно Сарпей
ОП
18
Topi Keskinen
ЦП
9
Люк Планж
ЦФ
Главный тренер
Осси Вирта
Остались в запасе
4
Хассан Ндам
ЦЗ
17
A. Sejdiu
ЦФ
Остались в запасе
27
Кевин Куассиви-Бениссан
ПЗ
14
Нуно Сарпей
ОП
18
Topi Keskinen
ЦП
9
Люк Планж
ЦФ
Главный тренер
Энди Смит
Главный тренер
Осси Вирта
Статистика матча Хака - ХИК
Информация о матче
Главный судья:
Dennis Antamo, Finland
Стадион:
Tehtaan kenttä, Valkeakoski
Финляндия. Вейккауслига
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Будущие
Финляндия. Вейккауслига, 5 тур
ВПС
- : -
03.05.2024
Лахти
Финляндия. Вейккауслига, 5 тур
Ильвес
- : -
04.05.2024
Оулу
Финляндия. Вейккауслига, 5 тур
ХИК
- : -
04.05.2024
Экенас
Финляндия. Вейккауслига, 5 тур
СИК
- : -
04.05.2024
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 5 тур
Гнистан
- : -
05.05.2024
Хака
Финляндия. Вейккауслига, 5 тур
ВПС
- : -
03.05.2024
Лахти
Финляндия. Вейккауслига, 5 тур
Ильвес
- : -
04.05.2024
Оулу
Финляндия. Вейккауслига, 5 тур
ХИК
- : -
04.05.2024
Экенас
Финляндия. Вейккауслига, 5 тур
СИК
- : -
04.05.2024
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 5 тур
Гнистан
- : -
05.05.2024
Хака
Россия
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