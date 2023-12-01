Матч Лиги конференций прервали из-за снежной атаки на вратаря
Лига Европы. Победы «Арсенала», «Бетиса», ПСВ, поражение «Динамо» К и другие результаты
Лига Европы. «Рома» победила ХИК и другие результаты
Лига Европы. ПСВ забил пять голов «Цюриху», крупное поражение «Шерифа» и другие результаты
Лига Европы. ПСВ забил пять голов «Цюриху», «Шериф» уступил «Реал Сосьедаду» и другие результаты
Матч Лиги конференций прервали из-за снежной атаки на вратаря
Лига Европы. Победы «Арсенала», «Бетиса», ПСВ, поражение «Динамо» К и другие результаты
Лига Европы. «Рома» победила ХИК и другие результаты
Лига Европы. ПСВ забил пять голов «Цюриху», крупное поражение «Шерифа» и другие результаты
Лига Европы. ПСВ забил пять голов «Цюриху», «Шериф» уступил «Реал Сосьедаду» и другие результаты
Кангасколкка: «В 18 лет приезжал в «Спартак». Там сказали, что могут забрать в армию»
Сопернику «Краснодара» отгрузили пять голов в Кубке Финляндии