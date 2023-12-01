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ХИК
Мариехамн
Матч Лиги конференций прервали из-за снежной атаки на вратаря
1 декабря 2023, 20:55
0
Лига Европы. Победы «Арсенала», «Бетиса», ПСВ, поражение «Динамо» К и другие результаты
4 ноября 2022, 01:01
1
Лига Европы. «Рома» победила ХИК и другие результаты
28 октября 2022, 00:11
1
Лига Европы. ПСВ забил пять голов «Цюриху», крупное поражение «Шерифа» и другие результаты
14 октября 2022, 00:10
1
Лига Европы. ПСВ забил пять голов «Цюриху», «Шериф» уступил «Реал Сосьедаду» и другие результаты
6 октября 2022, 22:09
1
Матч Лиги конференций прервали из-за снежной атаки на вратаря
1 декабря 2023, 20:55
0
Лига Европы. Победы «Арсенала», «Бетиса», ПСВ, поражение «Динамо» К и другие результаты
4 ноября 2022, 01:01
1
Лига Европы. «Рома» победила ХИК и другие результаты
28 октября 2022, 00:11
1
Лига Европы. ПСВ забил пять голов «Цюриху», крупное поражение «Шерифа» и другие результаты
14 октября 2022, 00:10
1
Лига Европы. ПСВ забил пять голов «Цюриху», «Шериф» уступил «Реал Сосьедаду» и другие результаты
6 октября 2022, 22:09
1
Кангасколкка: «В 18 лет приезжал в «Спартак». Там сказали, что могут забрать в армию»
27 февраля 2018, 09:17
7
Сопернику «Краснодара» отгрузили пять голов в Кубке Финляндии
15 августа 2015, 17:06
1
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Последние матчи
Все
ХИК
Мариехамн
Финляндия. Вейккауслига, 1 тур
Мариехамн
3 : 2
06.04.2024
Экенас
Финляндия. Вейккауслига, 1 тур
КуПС
3 : 1
06.04.2024
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 2 тур
ХИК
4 : 0
11.04.2024
Лахти
Финляндия. Вейккауслига, 2 тур
Мариехамн
2 : 2
13.04.2024
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 3 тур
ХИК
2 : 1
20.04.2024
Мариехамн
Финляндия. Вейккауслига, 4 тур
Хака
1 : 1
27.04.2024
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 15 тур
СИК
3 : 3
24.04.2024
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 3 тур
ХИК
2 : 1
20.04.2024
Мариехамн
Финляндия. Вейккауслига, 2 тур
ХИК
4 : 0
11.04.2024
Лахти
Финляндия. Вейккауслига, 1 тур
КуПС
3 : 1
06.04.2024
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 4 тур
Мариехамн
0 : 1
28.04.2024
Ильвес
Финляндия. Вейккауслига, 3 тур
ХИК
2 : 1
20.04.2024
Мариехамн
Финляндия. Вейккауслига, 2 тур
Мариехамн
2 : 2
13.04.2024
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 1 тур
Мариехамн
3 : 2
06.04.2024
Экенас

ХИК - Мариехамн: обзор матча 20 апреля 2024

ХИК
20.04.2024, суббота, 15:00
Финляндия. Вейккауслига, 3 тур
2 : 1
Матч завершен
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Мариехамн
11' Й. Тойвио
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол ХИК - Мариехамн
Матч завершен
Замена
Карлос Морос ️️️️➡️️ Йоона Тойвио
82'
Желтая карточка
Кевин Куассиви-Бениссан
81'
Желтая карточка
Лукас Лингман
61'
Замена
Атому Танака ️️️️➡️️ Энтони Олусанья
58'
Желтая карточка
Энтони Олусанья
17'
ГОЛ! 1:0
Йоона Тойвио
11'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ХИК
1
Jesse Öst
ВР
30
Ноа Паллас
ЛЗ
45
Диогу Томаш
ЦЗ
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
27
Кевин Куассиви-Бениссан
ПЗ
18
Topi Keskinen
ЦП
10
Лукас Лингман
ЦП
17
Хассан Банде
ЛВ
9
Люк Планж
ЦФ
11
Энтони Олусанья
ЦФ
8
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
Главный тренер
Осси Вирта
Мариехамн
32
Matias Riikonen
ВР
4
Eero-Matti Auvinen
ЦЗ
8
Себастьян Дальстрем
ЦП
10
M. Ojala
ЦФ
Главный тренер
Бруну Ромау
ХИК
6
Аапо Хальме
ЦЗ
5
Карлос Морос
ЦЗ
14
Нуно Сарпей
ОП
37
Атому Танака
ЦП
Мариехамн
4-2-1-3
1
30
Паллас
45
Томаш
4
Тойвио
27
Куассиви-Бениссан
18
10
Лингман
17
Банде
8
11
Олусанья
9
Планж
1-1-1
32
4
8
Дальстрем
10
4
Тойвио
5
Морос
5
Морос
4
Тойвио
11
Олусанья
37
Танака
37
Танака
11
Олусанья
Остались в запасе
ХИК
Мариехамн
6
Аапо Хальме
ЦЗ
14
Нуно Сарпей
ОП
Главный тренер
Осси Вирта
Главный тренер
Бруну Ромау
Остались в запасе
6
Аапо Хальме
ЦЗ
14
Нуно Сарпей
ОП
Главный тренер
Осси Вирта
Главный тренер
Бруну Ромау
Статистика матча ХИК - Мариехамн
3
Желтые карточки
3
0
Информация о матче
Главный судья:
Matti Roth, Finland
Стадион:
Helsinki Football Stadium, Helsinki
Финляндия. Вейккауслига
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Текущие
Будущие
Финляндия. Вейккауслига, 5 тур
ВПС
- : -
03.05.2024
Лахти
Финляндия. Вейккауслига, 5 тур
Ильвес
- : -
04.05.2024
Оулу
Финляндия. Вейккауслига, 5 тур
ХИК
- : -
04.05.2024
Экенас
Финляндия. Вейккауслига, 5 тур
СИК
- : -
04.05.2024
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 5 тур
Гнистан
- : -
05.05.2024
Хака
Финляндия. Вейккауслига, 5 тур
ВПС
- : -
03.05.2024
Лахти
Финляндия. Вейккауслига, 5 тур
Ильвес
- : -
04.05.2024
Оулу
Финляндия. Вейккауслига, 5 тур
ХИК
- : -
04.05.2024
Экенас
Финляндия. Вейккауслига, 5 тур
СИК
- : -
04.05.2024
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 5 тур
Гнистан
- : -
05.05.2024
Хака
Россия
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