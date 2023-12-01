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ХИК
Лахти
Матч Лиги конференций прервали из-за снежной атаки на вратаря
1 декабря 2023, 20:55
0
Лига Европы. Победы «Арсенала», «Бетиса», ПСВ, поражение «Динамо» К и другие результаты
4 ноября 2022, 01:01
1
Лига Европы. «Рома» победила ХИК и другие результаты
28 октября 2022, 00:11
1
Лига Европы. ПСВ забил пять голов «Цюриху», крупное поражение «Шерифа» и другие результаты
14 октября 2022, 00:10
1
Лига Европы. ПСВ забил пять голов «Цюриху», «Шериф» уступил «Реал Сосьедаду» и другие результаты
6 октября 2022, 22:09
1
Матч Лиги конференций прервали из-за снежной атаки на вратаря
1 декабря 2023, 20:55
0
Лига Европы. Победы «Арсенала», «Бетиса», ПСВ, поражение «Динамо» К и другие результаты
4 ноября 2022, 01:01
1
Лига Европы. «Рома» победила ХИК и другие результаты
28 октября 2022, 00:11
1
Лига Европы. ПСВ забил пять голов «Цюриху», крупное поражение «Шерифа» и другие результаты
14 октября 2022, 00:10
1
Лига Европы. ПСВ забил пять голов «Цюриху», «Шериф» уступил «Реал Сосьедаду» и другие результаты
6 октября 2022, 22:09
1
Защитник «Зенита» на правах аренды перешел в финский «Лахти»
24 января 2018, 19:24
1
Воспитанник «Зенита» Васютин признан лучшим вратарем Финляндии
6 ноября 2017, 22:19
8
Российский вратарь «Лахти» забил сопернику в компенсированное время
13 августа 2016, 19:15
11
«Лахти» арендовал двух футболистов «Зенита-2»
9 августа 2016, 11:09
1
Финский «Лахти» арендовал Соловьева у «Зенита»
6 апреля 2016, 17:24
5
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Последние матчи
Все
ХИК
Лахти
Финляндия. Вейккауслига, 1 тур
Ильвес
0 : 0
06.04.2024
Лахти
Финляндия. Вейккауслига, 1 тур
КуПС
3 : 1
06.04.2024
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 2 тур
ХИК
4 : 0
11.04.2024
Лахти
Финляндия. Вейккауслига, 3 тур
ХИК
2 : 1
20.04.2024
Мариехамн
Финляндия. Вейккауслига, 3 тур
Лахти
1 : 1
20.04.2024
Хака
Финляндия. Вейккауслига, 4 тур
Хака
1 : 1
27.04.2024
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 15 тур
СИК
3 : 3
24.04.2024
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 3 тур
ХИК
2 : 1
20.04.2024
Мариехамн
Финляндия. Вейккауслига, 2 тур
ХИК
4 : 0
11.04.2024
Лахти
Финляндия. Вейккауслига, 1 тур
КуПС
3 : 1
06.04.2024
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 4 тур
Лахти
0 : 1
27.04.2024
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 3 тур
Лахти
1 : 1
20.04.2024
Хака
Финляндия. Вейккауслига, 2 тур
ХИК
4 : 0
11.04.2024
Лахти
Финляндия. Вейккауслига, 1 тур
Ильвес
0 : 0
06.04.2024
Лахти

ХИК - Лахти: обзор матча 11 апреля 2024

ХИК
11.04.2024, четверг, 18:00
Финляндия. Вейккауслига, 2 тур
4 : 0
Матч завершен
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Лахти
57' Л. Лингман (П)
69' Х. Банде
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол ХИК - Лахти
Матч завершен
Замена
Диогу Томаш ️️️️➡️️ Йоона Тойвио
81'
ГОЛ! 2:0
Хассан Банде
69'
ГОЛ с пенальти! 1:0
Лукас Лингман
57'
Замена
Люк Планж ️️️️➡️️ Нуно Сарпей
46'
Желтая карточка
Нуно Сарпей
43'
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ХИК
1
Jesse Öst
ВР
6
Аапо Хальме
ЦЗ
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
27
Кевин Куассиви-Бениссан
ПЗ
14
Нуно Сарпей
ОП
18
Topi Keskinen
ЦП
10
Лукас Лингман
ЦП
17
Хассан Банде
ЛВ
11
Энтони Олусанья
ЦФ
8
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
Главный тренер
Осси Вирта
Лахти
11
Отсо Коскинен
АП
9
Michael López
ЦФ
Главный тренер
Тони Линдберг
ХИК
30
Ноа Паллас
ЛЗ
45
Диогу Томаш
ЦЗ
5
Карлос Морос
ЦЗ
37
Атому Танака
ЦП
9
Люк Планж
ЦФ
Лахти
21
Matias Vainionpää
ЦП
3-1-2-1-2
1
6
Хальме
4
Тойвио
27
Куассиви-Бениссан
14
Сарпей
18
10
Лингман
17
Банде
8
11
Олусанья
1-1
11
Коскинен
9
4
Тойвио
45
Томаш
45
Томаш
4
Тойвио
14
Сарпей
9
Планж
9
Планж
14
Сарпей
Остались в запасе
ХИК
Лахти
30
Ноа Паллас
ЛЗ
5
Карлос Морос
ЦЗ
37
Атому Танака
ЦП
Главный тренер
Осси Вирта
21
Matias Vainionpää
ЦП
Главный тренер
Тони Линдберг
Остались в запасе
30
Ноа Паллас
ЛЗ
5
Карлос Морос
ЦЗ
37
Атому Танака
ЦП
Остались в запасе
21
Matias Vainionpää
ЦП
Главный тренер
Осси Вирта
Главный тренер
Тони Линдберг
Статистика матча ХИК - Лахти
1
Желтые карточки
1
0
Информация о матче
Главный судья:
Joona Manninen, Finland
Стадион:
Helsinki Football Stadium, Helsinki
Финляндия. Вейккауслига
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Будущие
Финляндия. Вейккауслига, 5 тур
ВПС
- : -
03.05.2024
Лахти
Финляндия. Вейккауслига, 5 тур
Ильвес
- : -
04.05.2024
Оулу
Финляндия. Вейккауслига, 5 тур
ХИК
- : -
04.05.2024
Экенас
Финляндия. Вейккауслига, 5 тур
СИК
- : -
04.05.2024
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 5 тур
Гнистан
- : -
05.05.2024
Хака
Финляндия. Вейккауслига, 5 тур
ВПС
- : -
03.05.2024
Лахти
Финляндия. Вейккауслига, 5 тур
Ильвес
- : -
04.05.2024
Оулу
Финляндия. Вейккауслига, 5 тур
ХИК
- : -
04.05.2024
Экенас
Финляндия. Вейккауслига, 5 тур
СИК
- : -
04.05.2024
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 5 тур
Гнистан
- : -
05.05.2024
Хака
Россия
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