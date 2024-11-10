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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Вернаму - Эльфсборг
Вернаму - Эльфсборг: обзор матча 10 ноября 2024
Вернаму
10.11.2024, воскресенье, 17:00
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
0 : 0
Завершен
Эльфсборг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вернаму - Эльфсборг
Желтая карточка
С. Котто
90'
+1
Замена
M. Bustos
️️️️
S. Thern
86'
Замена
Д. Перссон
️️️️
A. Zeljkovic
86'
80'
Замена
L. Richtner
️️️️
А. Касем
79'
Желтая карточка
Д. Абдулаи
Замена
Ф. Аджей
️️️️
C. Johansson
79'
63'
Замена
А. Бальдюрссон
️️️️
J. Thomasen
63'
Замена
Д. Абдулаи
️️️️
E. Holten
Замена
Г. Энгвалль
️️️️
J. Samuel Kalu
60'
55'
Желтая карточка
B. Ibrahim
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вернаму
12
Виктор Андерссон
ВР
24
Emin Grozdanic
ЦЗ
22
Самюэль Котто
ЦЗ
2
Victor Larsson
ЦЗ
15
Michael Steinwender
ЦЗ
5
Wenderson
ЦП
22
Simon Thern
(К)
ЦП
18
Luke Le Roux
ЦП
23
Ajdin Zeljkovic
ЦФ
9
Johnbosco Samuel Kalu
ЦФ
7
Carl Johansson
ЦФ
Главный тренер
Анес Мравац
Эльфсборг
16
Marcus Bundgaard
ВР
24
Рами Каиб
ЛЗ
4
Густав Хенрикссон
ЦЗ
3
Buhari Ibrahim
ЦЗ
59
Терри Йегбе
ЦЗ
20
Gottfrid Rapp
ЦП
18
Jens Thomasen
ЦП
6
Timothy Ouma
ЦП
11
E. Holten
ЦФ
37
Ахмед Касем
ЦФ
15
Симон Хедлунд
(К)
ЦФ
Вернаму
20
Freddy Winsth
ЦЗ
2
Johan Rapp
ЦЗ
16
Albin Lohikangas
ЦЗ
28
Фрэнк Аджей
ЦП
25
Hampus Nässtrom
ЦП
1
Jonathan Rasheed
ЦФ
19
Marco Bustos
ЦФ
9
Густав Энгвалль
ЦФ
34
Джоэль Перссон
ЦФ
Эльфсборг
31
Исак Петтерссон
ВР
23
Никлас Хульт
ЛЗ
27
Ludvig Richtner
ЦЗ
28
Frode Aronsson
ЦЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
13
Johan Larsson
ЦФ
9
Джалал Абдулаи
ЦФ
21
Leo Östman
ЦФ
4-3-3
12
Андерссон
24
2
15
22
Котто
5
22
18
7
9
23
4-3-3
16
4
Хенрикссон
3
59
Йегбе
24
Каиб
20
18
6
15
Хедлунд
37
Касем
11
7
28
Аджей
28
Аджей
7
22
19
19
22
9
9
Энгвалль
9
Энгвалль
9
23
34
Перссон
34
Перссон
23
37
Касем
27
27
37
Касем
18
16
Бальдюрссон
16
Бальдюрссон
18
11
9
Абдулаи
9
Абдулаи
11
Остались в запасе
Вернаму
Эльфсборг
20
Freddy Winsth
ЦЗ
2
Johan Rapp
ЦЗ
16
Albin Lohikangas
ЦЗ
25
Hampus Nässtrom
ЦП
1
Jonathan Rasheed
ЦФ
Главный тренер
Анес Мравац
31
Исак Петтерссон
ВР
23
Никлас Хульт
ЛЗ
28
Frode Aronsson
ЦЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
13
Johan Larsson
ЦФ
21
Leo Östman
ЦФ
Остались в запасе
20
Freddy Winsth
ЦЗ
2
Johan Rapp
ЦЗ
16
Albin Lohikangas
ЦЗ
25
Hampus Nässtrom
ЦП
1
Jonathan Rasheed
ЦФ
Остались в запасе
31
Исак Петтерссон
ВР
23
Никлас Хульт
ЛЗ
28
Frode Aronsson
ЦЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
13
Johan Larsson
ЦФ
21
Leo Östman
ЦФ
Главный тренер
Анес Мравац
Статистика матча Вернаму - Эльфсборг
1
2
Всего ударов по воротам
10
3
Удары в створ
4
0
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
2
Нарушения
6
13
Офсайды
0
5
Количество передач
466
397
Сейвы
0
4
Точность передач %
78
68
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
8
2
Удары из-за пределов штрафной
2
1
Матчи команд
Вернаму
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Сириус
3 : 1
09.11.2025
Вернаму
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Вернаму
0 : 5
03.11.2025
Мьеллбю
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Юргорден
6 : 2
25.10.2025
Вернаму
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Вернаму
1 : 1
19.10.2025
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
АИК
2 : 3
05.10.2025
Вернаму
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Эльфсборг
- : -
29.11.2026
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хэкен
2 : 1
22.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хаммарбю
4 : 1
06.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Эльфсборг
2 : 1
01.11.2026
Эргрюте
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
АИК
2 : 2
27.10.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Информация о матче
Главный судья:
Гленн Нюберг
Стадион:
Finnvedsvallen, Varnamo
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