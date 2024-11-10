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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
АИК - Хальмстад
АИК - Хальмстад: обзор матча 10 ноября 2024
АИК
10.11.2024, воскресенье, 17:00
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
5 : 1
Завершен
Хальмстад
29'
И. Питтас
44'
О. Валакари
60'
А. Салетрос
88'
И. Питтас
32'
Я. Аньеро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АИК - Хальмстад
ГОЛ! 4:1!
И. Питтас
Пас отдал
L. Dabo
88'
Замена
А. Фака
️️️️
D. Beširović
87'
87'
Замена
T. Boakye
️️️️
V. Nogueira
Замена
Т. Ишервуд
️️️️
А. Милошевич
82'
82'
Замена
A. Ahlstrand
️️️️
J. Allansson
Замена
Д. Гуидетти
️️️️
А. Салетрос
76'
65'
Замена
V. Granath
️️️️
Г. Эйолфссон
ГОЛ! 3:1!
А. Салетрос
Пас отдал
L. Dabo
60'
Желтая карточка
А. Милошевич
52'
46'
Замена
B. Kurtulus
️️️️
Н. Мяенпя
46'
Замена
B. Turgott
️️️️
Я. Аньеро
ГОЛ! 2:1!
О. Валакари
44'
Желтая карточка
К. Нордфельдт
38'
38'
Желтая карточка
A. Boman
36'
Красная карточка
G. Wallentin
32'
ГОЛ! 1:1!
Я. Аньеро
ГОЛ! 1:0!
И. Питтас
Пас отдал
О. Валакари
29'
Желтая карточка
Б. Целина
19'
17'
Желтая карточка
Я. Аньеро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АИК
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
37
Александер Милошевич
(К)
ЦЗ
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
28
Иоаннис Питтас
ЛП
8
L. Dabo
ЦП
6
Антон Салетрос
ЦП
8
Онни Валакари
ЦП
43
Берсант Целина
АП
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
19
Dino Beširović
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Хальмстад
17
Andre Boman
ЦЗ
4
Andreas Johansson
(К)
ЦЗ
27
Vinicius Nogueira
ЦЗ
21
Marcus Olsson
ЦЗ
3
Gabriel Wallentin
ЦЗ
11
Jonathan Svedberg
ЦЗ
8
Ниило Мяенпя
ОП
6
Joel Allansson
ЦП
13
Гисли Эйолфссон
ЦП
7
Янник Аньеро
ЦФ
1
Tim Rönning
ЦФ
Главный тренер
Магнус Хаглунд
АИК
1
Исмаэль Диавара
ВР
3
Аксель Бьорнстрем
ЛЗ
2
Ахмад Фака
ЦЗ
4
Томас Ишервуд
ЦЗ
19
Victor Andersson
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
21
Emmanuel Gono
ЦФ
10
Oscar Uddenäs
ЦФ
14
Aaron Stoch Rydell
ЦФ
Хальмстад
35
Alexander Nielsen
ВР
5
Joseph Baffo
ЦЗ
2
Thomas Boakye
ЦЗ
4
Bleon Kurtulus
ЦЗ
10
Albin Ahlstrand
ЦП
14
Villiam Granath
ЦФ
11
Birnir Snaer Ingason
ЦФ
14
B. Turgott
ЦФ
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
3-4-1-2
15
Нордфельдт
37
Милошевич
17
Тюхосен
16
Хансен
28
Питтас
6
Салетрос
8
Валакари
8
43
Целина
19
2
3-3-2-2
21
3
11
4
8
Мяенпя
27
6
13
Эйолфссон
1
7
Аньеро
19
2
Фака
2
Фака
19
37
Милошевич
4
Ишервуд
4
Ишервуд
37
Милошевич
6
Салетрос
11
Гуидетти
11
Гуидетти
6
Салетрос
27
2
2
27
8
Мяенпя
4
4
8
Мяенпя
6
10
10
6
13
Эйолфссон
14
14
13
Эйолфссон
7
Аньеро
14
14
7
Аньеро
Остались в запасе
АИК
Хальмстад
1
Исмаэль Диавара
ВР
3
Аксель Бьорнстрем
ЛЗ
19
Victor Andersson
ЦП
21
Emmanuel Gono
ЦФ
10
Oscar Uddenäs
ЦФ
14
Aaron Stoch Rydell
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
35
Alexander Nielsen
ВР
5
Joseph Baffo
ЦЗ
11
Birnir Snaer Ingason
ЦФ
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
Главный тренер
Магнус Хаглунд
Остались в запасе
1
Исмаэль Диавара
ВР
3
Аксель Бьорнстрем
ЛЗ
19
Victor Andersson
ЦП
21
Emmanuel Gono
ЦФ
10
Oscar Uddenäs
ЦФ
14
Aaron Stoch Rydell
ЦФ
Остались в запасе
35
Alexander Nielsen
ВР
5
Joseph Baffo
ЦЗ
11
Birnir Snaer Ingason
ЦФ
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Главный тренер
Магнус Хаглунд
Статистика матча АИК - Хальмстад
3
1
2
Всего ударов по воротам
14
6
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
6
2
Нарушения
11
6
Офсайды
1
0
Количество передач
535
298
Сейвы
2
3
Точность передач %
85
77
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
5
2
Матчи команд
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Кальмар
- : -
29.11.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
АИК
0 : 0
21.11.2026
Дегерфорс
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
АИК
3 : 2
08.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
ГАИС
2 : 1
02.11.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
АИК
2 : 2
27.10.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Сириус
1 : 2
24.10.2026
АИК
Хальмстад
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Хальмстад
- : -
29.11.2026
Мьеллбю
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Броммапойкарна
0 : 3
22.11.2026
Хальмстад
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хальмстад
2 : 1
08.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Сириус
2 : 0
03.11.2026
Хальмстад
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хальмстад
0 : 3
28.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Вестерос
1 : 2
23.10.2026
Хальмстад
Информация о матче
Главный судья:
Kristoffer Karlsson, Sweden
Стадион:
Френдс Арена
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