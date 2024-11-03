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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Хальмстад - Юргорден
Хальмстад - Юргорден: обзор матча 03 ноября 2024
Хальмстад
03.11.2024, воскресенье, 18:30
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
1 : 0
Завершен
Юргорден
51'
Я. Аньеро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хальмстад - Юргорден
Желтая карточка
V. Granath
90'
+5
Замена
J. Baffo
️️️️
V. Nogueira
90'
+3
85'
Замена
А. Приске
️️️️
Т. Нгуэн
81'
Желтая карточка
Д. Хюммет
77'
Замена
М. Эрикссон
️️️️
Б. Сабович
77'
Замена
С. Хаарала
️️️️
Г. Викхейм
Замена
B. Turgott
️️️️
Я. Аньеро
76'
Замена
V. Granath
️️️️
Г. Эйолфссон
76'
Замена
B. Kurtulus
️️️️
M. Olsson
76'
Желтая карточка
V. Nogueira
72'
68'
Желтая карточка
Г. Викхейм
61'
Замена
А. Экдаль
️️️️
Д. Стенссон
ГОЛ! 1:0!
Я. Аньеро
Пас отдал
A. Boman
51'
Желтая карточка
A. Johansson
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хальмстад
3
Gabriel Wallentin
ЦЗ
4
Andreas Johansson
(К)
ЦЗ
21
Marcus Olsson
ЦЗ
17
Andre Boman
ЦЗ
11
Jonathan Svedberg
ЦЗ
27
Vinicius Nogueira
ЦЗ
8
Ниило Мяенпя
ОП
6
Joel Allansson
ЦП
13
Гисли Эйолфссон
ЦП
7
Янник Аньеро
ЦФ
1
Tim Rönning
ЦФ
Главный тренер
Магнус Хаглунд
Юргорден
32
Oscar Jansson
ВР
5
Миро Тенхо
ЦЗ
3
Маркус Даниэльсон
(К)
ЦЗ
26
Кеита Косуги
ЦЗ
93
Токмак Нгуэн
ЛВ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
2
Петер Теркильдсен
ЦП
14
Бесард Сабович
ЦП
13
Даниэль Стенссон
ЦП
23
Денис Хюммет
ЦФ
80
Густав Викхейм
ЦФ
Главный тренер
Ким Бергстранд
Хальмстад
35
Alexander Nielsen
ВР
4
Bleon Kurtulus
ЦЗ
2
Thomas Boakye
ЦЗ
5
Joseph Baffo
ЦЗ
10
Albin Ahlstrand
ЦП
14
B. Turgott
ЦФ
14
Villiam Granath
ЦФ
11
Birnir Snaer Ingason
ЦФ
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
Юргорден
30
Malkolm Nilsson Säfqvist
ВР
33
Viktor Bergh
ЦЗ
4
Якоб Уне Ларссон
ЦЗ
11
Оскар Фаллениус
ЛВ
7
Магнус Эрикссон
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
8
Patric Åslund
ЦП
29
Сантери Хаарала
ЦФ
9
Аугуст Приске
ЦФ
3-3-2-2
17
11
27
21
8
Мяенпя
4
6
13
Эйолфссон
1
7
Аньеро
3-3-2-2
32
5
Тенхо
3
Даниэльсон
26
Косуги
2
Теркильдсен
14
Сабович
13
Стенссон
93
Нгуэн
8
Гулликсен
80
Викхейм
23
Хюммет
21
4
4
21
27
5
5
27
7
Аньеро
14
14
7
Аньеро
13
Эйолфссон
14
14
13
Эйолфссон
14
Сабович
7
Эрикссон
7
Эрикссон
14
Сабович
13
Стенссон
8
Экдаль
8
Экдаль
13
Стенссон
80
Викхейм
29
Хаарала
29
Хаарала
80
Викхейм
93
Нгуэн
9
Приске
9
Приске
93
Нгуэн
Остались в запасе
Хальмстад
Юргорден
35
Alexander Nielsen
ВР
2
Thomas Boakye
ЦЗ
10
Albin Ahlstrand
ЦП
11
Birnir Snaer Ingason
ЦФ
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
Главный тренер
Магнус Хаглунд
30
Malkolm Nilsson Säfqvist
ВР
33
Viktor Bergh
ЦЗ
4
Якоб Уне Ларссон
ЦЗ
8
Patric Åslund
ЦП
11
Оскар Фаллениус
ЛВ
Главный тренер
Ким Бергстранд
Остались в запасе
35
Alexander Nielsen
ВР
2
Thomas Boakye
ЦЗ
10
Albin Ahlstrand
ЦП
11
Birnir Snaer Ingason
ЦФ
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
Остались в запасе
30
Malkolm Nilsson Säfqvist
ВР
33
Viktor Bergh
ЦЗ
4
Якоб Уне Ларссон
ЦЗ
8
Patric Åslund
ЦП
11
Оскар Фаллениус
ЛВ
Главный тренер
Магнус Хаглунд
Главный тренер
Ким Бергстранд
Статистика матча Хальмстад - Юргорден
3
2
Всего ударов по воротам
11
7
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
3
3
Нарушения
23
16
Офсайды
0
5
Количество передач
346
480
Сейвы
3
2
Точность передач %
68
77
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
2
2
Матчи команд
Хальмстад
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Хальмстад
- : -
29.11.2026
Мьеллбю
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Броммапойкарна
0 : 3
22.11.2026
Хальмстад
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хальмстад
2 : 1
08.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Сириус
2 : 0
03.11.2026
Хальмстад
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хальмстад
0 : 3
28.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Вестерос
1 : 2
23.10.2026
Хальмстад
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Юргорден
- : -
29.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Сириус
1 : 0
22.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хальмстад
2 : 1
08.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Юргорден
2 : 1
01.11.2026
Дегерфорс
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Гетеборг
1 : 1
28.10.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Юргорден
2 : 2
24.10.2026
Эргрюте
Информация о матче
Главный судья:
Fredrik Klitte, Sweden
Стадион:
Örjans Vall, Halmstad
Посещаемость:
7009
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