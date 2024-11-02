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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Эльфсборг - Вестерос
Эльфсборг - Вестерос: обзор матча 02 ноября 2024
Эльфсборг
02.11.2024, суббота, 17:00
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
1 : 0
Завершен
Вестерос
45+1'
Р. Каиб
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эльфсборг - Вестерос
83'
Замена
D. Ask
️️️️
М. Ахлинви
Замена
Н. Хульт
️️️️
Р. Каиб
81'
72'
Замена
S. Johansson
️️️️
A. Warneryd
Замена
Д. Абдулаи
️️️️
А. Зенели
69'
Замена
А. Касем
️️️️
E. Aron Guðmundsson
58'
58'
Замена
A. Boudah
️️️️
C. Jebara
Желтая карточка
B. Ibrahim
54'
ГОЛ! 1:0!
Р. Каиб
Пас отдал
С. Хедлунд
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльфсборг
31
Исак Петтерссон
ВР
24
Рами Каиб
ЛЗ
3
Buhari Ibrahim
ЦЗ
59
Терри Йегбе
ЦЗ
4
Густав Хенрикссон
ЦЗ
9
Арбер Зенели
(К)
ЛВ
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
19
Eggert Aron Guðmundsson
ЦП
6
Timothy Ouma
ЦП
20
Gottfrid Rapp
ЦП
15
Симон Хедлунд
ЦФ
Вестерос
1
Anton Fagerström
ВР
2
Gustav Granath
ЦЗ
18
Фредерик Нсабиюмва
(К)
ЦЗ
4
Флорис Сманд
ЦЗ
25
Elyas Bouzaiene
ЦЗ
70
Маттео Ахлинви
ОП
19
Camil Jebara
ЦП
29
Alexander Warneryd
ЦП
90
Юссуфа Саньянг
ЦП
16
Marcus Linday
ЦП
8
Ибрахим Диабате
ЦФ
Главный тренер
Калле Карлссон
Эльфсборг
16
Marcus Bundgaard
ВР
23
Никлас Хульт
ЛЗ
27
Ludvig Richtner
ЦЗ
28
Frode Aronsson
ЦЗ
18
Jens Thomasen
ЦП
13
Johan Larsson
ЦФ
37
Ахмед Касем
ЦФ
9
Джалал Абдулаи
ЦФ
21
Leo Östman
ЦФ
Вестерос
31
Isak Jonsson
ЦЗ
5
Karl Gunnarsson
ЦЗ
8
Daniel Ask
ЦП
6
Simon Johansson
ЦП
35
Johan Brattberg
ЦФ
21
Victor Wernersson
ЦФ
7
Abdelrahman Boudah
ЦФ
12
Viktor Granath
ЦФ
20
Henry Offia
ЦФ
4-4-1-1
31
Петтерссон
24
Каиб
59
Йегбе
4
Хенрикссон
3
16
Бальдюрссон
6
20
19
9
Зенели
15
Хедлунд
4-1-4-1
1
18
Нсабиюмва
4
Сманд
25
2
70
Ахлинви
29
90
Саньянг
16
19
8
Диабате
24
Каиб
23
Хульт
23
Хульт
24
Каиб
19
37
Касем
37
Касем
19
9
Зенели
9
Абдулаи
9
Абдулаи
9
Зенели
70
Ахлинви
8
8
70
Ахлинви
29
6
6
29
19
7
7
19
Остались в запасе
Эльфсборг
Вестерос
16
Marcus Bundgaard
ВР
27
Ludvig Richtner
ЦЗ
28
Frode Aronsson
ЦЗ
18
Jens Thomasen
ЦП
13
Johan Larsson
ЦФ
21
Leo Östman
ЦФ
31
Isak Jonsson
ЦЗ
5
Karl Gunnarsson
ЦЗ
35
Johan Brattberg
ЦФ
21
Victor Wernersson
ЦФ
12
Viktor Granath
ЦФ
20
Henry Offia
ЦФ
Главный тренер
Калле Карлссон
Остались в запасе
16
Marcus Bundgaard
ВР
27
Ludvig Richtner
ЦЗ
28
Frode Aronsson
ЦЗ
18
Jens Thomasen
ЦП
13
Johan Larsson
ЦФ
21
Leo Östman
ЦФ
Остались в запасе
31
Isak Jonsson
ЦЗ
5
Karl Gunnarsson
ЦЗ
35
Johan Brattberg
ЦФ
21
Victor Wernersson
ЦФ
12
Viktor Granath
ЦФ
20
Henry Offia
ЦФ
Главный тренер
Калле Карлссон
Статистика матча Эльфсборг - Вестерос
1
Всего ударов по воротам
19
10
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
6
9
Нарушения
19
6
Офсайды
6
1
Количество передач
376
619
Сейвы
3
4
Точность передач %
80
84
Удары мимо ворот
10
4
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
16
4
Удары из-за пределов штрафной
3
6
Матчи команд
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Эльфсборг
- : -
29.11.2026
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хэкен
2 : 1
22.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хаммарбю
4 : 1
06.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Эльфсборг
2 : 1
01.11.2026
Эргрюте
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
АИК
2 : 2
27.10.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Вестерос
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Вестерос
- : -
29.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
ГАИС
3 : 1
21.11.2026
Вестерос
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Эргрюте
0 : 0
07.11.2026
Вестерос
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Вестерос
1 : 0
01.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Дегерфорс
0 : 3
28.10.2026
Вестерос
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Вестерос
1 : 2
23.10.2026
Хальмстад
Информация о матче
Главный судья:
Adi Aganovic, Sweden
Стадион:
Borås Arena, Boras
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