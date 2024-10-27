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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Вернаму - Норрчепинг
Вернаму - Норрчепинг: обзор матча 27 октября 2024
Вернаму
27.10.2024, воскресенье, 17:00
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
1 : 2
Завершен
Норрчепинг
86'
С. Котто
25'
К. Ниман
59'
А. Ингви Траустасон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вернаму - Норрчепинг
90'
+1
Замена
A. Eriksson
️️️️
В. Хаммершой-Мистрати
90'
Желтая карточка
D. Salihović
ГОЛ! 1:2!
С. Котто
Пас отдал
E. Grozdanic
86'
Замена
Д. Перссон
️️️️
Г. Энгвалль
79'
Замена
M. Bustos
️️️️
S. Thern
79'
Замена
C. Johansson
️️️️
V. Larsson
79'
79'
Замена
C. Björk
️️️️
М. Неффати
79'
Замена
Т. Прица
️️️️
К. Ниман
Желтая карточка
M. Steinwender
78'
77'
Желтая карточка
Д. Моберг-Карлссон
Замена
J. Samuel Kalu
️️️️
A. Lohikangas
61'
Замена
A. Zeljkovic
️️️️
Ф. Аджей
61'
59'
ГОЛ! 0:2!
А. Ингви Траустасон
Пас отдал
М. Неффати
Желтая карточка
L. Le Roux
34'
25'
ГОЛ! 0:1!
К. Ниман
Пас отдал
М. Неффати
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вернаму
12
Виктор Андерссон
ВР
2
Victor Larsson
ЦЗ
22
Самюэль Котто
ЦЗ
15
Michael Steinwender
ЦЗ
24
Emin Grozdanic
ЦЗ
16
Albin Lohikangas
ЦЗ
28
Фрэнк Аджей
ЦП
18
Luke Le Roux
ЦП
5
Wenderson
ЦП
22
Simon Thern
(К)
ЦП
9
Густав Энгвалль
ЦФ
Главный тренер
Анес Мравац
Норрчепинг
2
Яхья Калли
ЛЗ
4
Amadeus Sögaard
ЦЗ
19
Макс Ватсон
ЦЗ
16
Dino Salihović
ЦП
9
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
22
Jacob Ortmark
ЦП
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
37
Мутаз Неффати
ЦП
91
David Mitov Nilsson
ЦФ
10
Давид Моберг-Карлссон
ЦФ
5
Кристоффер Ниман
(К)
ЦФ
Главный тренер
Андреас Альм
Вернаму
20
Freddy Winsth
ЦЗ
2
Johan Rapp
ЦЗ
25
Hampus Nässtrom
ЦП
23
Ajdin Zeljkovic
ЦФ
1
Jonathan Rasheed
ЦФ
34
Джоэль Перссон
ЦФ
9
Johnbosco Samuel Kalu
ЦФ
7
Carl Johansson
ЦФ
19
Marco Bustos
ЦФ
Норрчепинг
35
David Andersson
ВР
24
Anton Eriksson
ЦЗ
3
Marcus Baggesen
ЦЗ
7
Laorent Shabani
ЦП
35
Stephen Bolma
ЦП
38
Ture Sandberg
ЦП
14
Ísak Andri Sigurgeirsson
ЦП
15
Carl Björk
ЦФ
22
Тим Прица
ЦФ
3-2-4-1
12
Андерссон
15
24
16
22
Котто
2
28
Аджей
5
22
18
9
Энгвалль
3-5-3
4
19
Ватсон
2
Калли
16
22
10
Хаммершой-Мистрати
37
Неффати
9
Траустасон
5
Ниман
10
Моберг-Карлссон
91
28
Аджей
23
23
28
Аджей
9
Энгвалль
34
Перссон
34
Перссон
9
Энгвалль
16
9
9
16
2
7
7
2
22
19
19
22
10
Хаммершой-Мистрати
24
24
10
Хаммершой-Мистрати
37
Неффати
15
15
37
Неффати
5
Ниман
22
Прица
22
Прица
5
Ниман
Остались в запасе
Вернаму
Норрчепинг
20
Freddy Winsth
ЦЗ
2
Johan Rapp
ЦЗ
25
Hampus Nässtrom
ЦП
1
Jonathan Rasheed
ЦФ
Главный тренер
Анес Мравац
35
David Andersson
ВР
3
Marcus Baggesen
ЦЗ
7
Laorent Shabani
ЦП
35
Stephen Bolma
ЦП
38
Ture Sandberg
ЦП
14
Ísak Andri Sigurgeirsson
ЦП
Главный тренер
Андреас Альм
Остались в запасе
20
Freddy Winsth
ЦЗ
2
Johan Rapp
ЦЗ
25
Hampus Nässtrom
ЦП
1
Jonathan Rasheed
ЦФ
Остались в запасе
35
David Andersson
ВР
3
Marcus Baggesen
ЦЗ
7
Laorent Shabani
ЦП
35
Stephen Bolma
ЦП
38
Ture Sandberg
ЦП
14
Ísak Andri Sigurgeirsson
ЦП
Главный тренер
Анес Мравац
Главный тренер
Андреас Альм
Статистика матча Вернаму - Норрчепинг
2
2
Всего ударов по воротам
14
6
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
10
1
Нарушения
12
11
Офсайды
2
4
Количество передач
516
310
Сейвы
0
4
Точность передач %
82
70
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
5
0
Матчи команд
Вернаму
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Сириус
3 : 1
09.11.2025
Вернаму
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Вернаму
0 : 5
03.11.2025
Мьеллбю
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Юргорден
6 : 2
25.10.2025
Вернаму
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Вернаму
1 : 1
19.10.2025
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
АИК
2 : 3
05.10.2025
Вернаму
Норрчепинг
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Гетеборг
2 : 0
09.11.2025
Норрчепинг
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Норрчепинг
1 : 2
01.11.2025
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Мьеллбю
2 : 1
26.10.2025
Норрчепинг
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Норрчепинг
0 : 2
18.10.2025
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
ГАИС
2 : 1
04.10.2025
Норрчепинг
Информация о матче
Главный судья:
Oscar Johnson, Sweden
Стадион:
Finnvedsvallen, Varnamo
Новости команд
Все
Вернаму
Норрчепинг
Стала известна судьба пропавшего форварда «Милана»
2023.10.20 00:10
2
Нападающий «Милана» пропал в Швеции
2023.10.19 11:30
2
Шведский клуб подал в суд на «Рубин»
2023.02.20 12:20
2
Сигурдссон вернулся в «Норрчепинг». Он приостановил контракт с ЦСКА
2022.07.14 20:30
4
«Норрчепинг» может выкупить Дагерстола у «Химок»
2022.06.23 09:54
Стала известна судьба пропавшего форварда «Милана»
2023.10.20 00:10
2
Нападающий «Милана» пропал в Швеции
2023.10.19 11:30
2
Шведский клуб подал в суд на «Рубин»
2023.02.20 12:20
2
Сигурдссон вернулся в «Норрчепинг». Он приостановил контракт с ЦСКА
2022.07.14 20:30
4
«Норрчепинг» может выкупить Дагерстола у «Химок»
2022.06.23 09:54
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