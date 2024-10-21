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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Норрчепинг - Броммапойкарна
Норрчепинг - Броммапойкарна: обзор матча 21 октября 2024
Норрчепинг
21.10.2024, понедельник, 20:00
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
1 : 1
Завершен
Броммапойкарна
45+1'
А. Ингви Траустасон
19'
T. Bergvall
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Норрчепинг - Броммапойкарна
Замена
Т. Прица
️️️️
М. Неффати
90'
+2
Желтая карточка
J. Ceesay
90'
+1
90'
+1
Замена
P. Pichkah
️️️️
В. Одефальк
Желтая карточка
К. Ниман
75'
Замена
В. Хаммершой-Мистрати
️️️️
J. Ortmark
74'
71'
Замена
E. Björkander
️️️️
T. Bergvall
Замена
L. Shabani
️️️️
Д. Моберг-Карлссон
63'
ГОЛ! 1:1!
А. Ингви Траустасон
Пас отдал
Д. Моберг-Карлссон
45'
+1
19'
ГОЛ! 0:1!
T. Bergvall
Пас отдал
N. Vasic
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норрчепинг
2
Яхья Калли
ЛЗ
4
Amadeus Sögaard
ЦЗ
19
Макс Ватсон
ЦЗ
23
Jesper Ceesay
ЦЗ
16
Dino Salihović
ЦП
9
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
22
Jacob Ortmark
ЦП
37
Мутаз Неффати
ЦП
91
David Mitov Nilsson
ЦФ
5
Кристоффер Ниман
(К)
ЦФ
10
Давид Моберг-Карлссон
ЦФ
Главный тренер
Андреас Альм
Броммапойкарна
30
Lukas Hägg Johansson
ВР
3
Alexander Abrahamsson
ЦЗ
2
Hlynur Freyr Karlsson
ЦЗ
16
Александр Йенсен
ЦЗ
26
Андре Калисир
ЦЗ
6
Theo Bergvall
ЦП
5
Серж-Жуниор Мартинссон Нгуали
ЦП
20
Вильмер Одефальк
ЦП
14
Ludvig Fritzson
(К)
ЦП
21
Алекс Тимосси-Андерссон
ПВ
21
Nikola Vasic
ЦФ
Главный тренер
Улоф Мельберг
Норрчепинг
35
David Andersson
ВР
24
Anton Eriksson
ЦЗ
3
Marcus Baggesen
ЦЗ
7
Laorent Shabani
ЦП
26
Kristoffer Khazeni
ЦП
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
38
Ture Sandberg
ЦП
22
Тим Прица
ЦФ
15
Carl Björk
ЦФ
Броммапойкарна
93
Фабиан Мрозек
ВР
31
Nathan Ekperuoh
ВР
4
Eric Björkander
ЦЗ
20
Мартин Веткал
ОП
15
Paya Pichkah
ЦП
28
Mario Butros
ЦП
29
Evans Botchway
ЦФ
14
Kamilcan Sever
ЦФ
4-4-3
2
Калли
19
Ватсон
23
4
16
22
37
Неффати
9
Траустасон
10
Моберг-Карлссон
5
Ниман
91
4-4-1-1
30
2
16
Йенсен
26
Калисир
3
5
Мартинссон Нгуали
20
Одефальк
14
6
21
Тимосси-Андерссон
21
10
Моберг-Карлссон
7
7
10
Моберг-Карлссон
22
10
Хаммершой-Мистрати
10
Хаммершой-Мистрати
22
37
Неффати
22
Прица
22
Прица
37
Неффати
6
4
4
6
20
Одефальк
15
15
20
Одефальк
Остались в запасе
Норрчепинг
Броммапойкарна
35
David Andersson
ВР
24
Anton Eriksson
ЦЗ
3
Marcus Baggesen
ЦЗ
26
Kristoffer Khazeni
ЦП
38
Ture Sandberg
ЦП
15
Carl Björk
ЦФ
Главный тренер
Андреас Альм
93
Фабиан Мрозек
ВР
31
Nathan Ekperuoh
ВР
20
Мартин Веткал
ОП
28
Mario Butros
ЦП
29
Evans Botchway
ЦФ
14
Kamilcan Sever
ЦФ
Главный тренер
Улоф Мельберг
Остались в запасе
35
David Andersson
ВР
24
Anton Eriksson
ЦЗ
3
Marcus Baggesen
ЦЗ
26
Kristoffer Khazeni
ЦП
38
Ture Sandberg
ЦП
15
Carl Björk
ЦФ
Остались в запасе
93
Фабиан Мрозек
ВР
31
Nathan Ekperuoh
ВР
20
Мартин Веткал
ОП
28
Mario Butros
ЦП
29
Evans Botchway
ЦФ
14
Kamilcan Sever
ЦФ
Главный тренер
Андреас Альм
Главный тренер
Улоф Мельберг
Статистика матча Норрчепинг - Броммапойкарна
2
Всего ударов по воротам
12
9
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
2
7
Нарушения
17
12
Офсайды
1
2
Количество передач
519
525
Сейвы
1
1
Точность передач %
90
88
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Матчи команд
Норрчепинг
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Гетеборг
2 : 0
09.11.2025
Норрчепинг
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Норрчепинг
1 : 2
01.11.2025
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Мьеллбю
2 : 1
26.10.2025
Норрчепинг
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Норрчепинг
0 : 2
18.10.2025
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
ГАИС
2 : 1
04.10.2025
Норрчепинг
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Мальме
- : -
29.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Броммапойкарна
0 : 3
22.11.2026
Хальмстад
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Броммапойкарна
0 : 0
08.11.2026
Мьеллбю
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Вестерос
1 : 0
01.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Броммапойкарна
0 : 0
28.10.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Кальмар
0 : 3
24.10.2026
Броммапойкарна
Информация о матче
Главный судья:
Joakim Ostling, Sweden
Стадион:
PlatinumCars Arena, Norrkoping
Новости команд
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Норрчепинг
Броммапойкарна
«Челси» отдал в аренду вратаря
2024.02.29 14:28
Стала известна судьба пропавшего форварда «Милана»
2023.10.20 00:10
2
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2023.10.19 11:30
2
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2023.02.20 12:20
2
Сигурдссон вернулся в «Норрчепинг». Он приостановил контракт с ЦСКА
2022.07.14 20:30
4
Стала известна судьба пропавшего форварда «Милана»
2023.10.20 00:10
2
Нападающий «Милана» пропал в Швеции
2023.10.19 11:30
2
Шведский клуб подал в суд на «Рубин»
2023.02.20 12:20
2
Сигурдссон вернулся в «Норрчепинг». Он приостановил контракт с ЦСКА
2022.07.14 20:30
4
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2022.06.23 09:54
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2024.02.29 14:28
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