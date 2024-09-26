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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Хальмстад - Кальмар
Хальмстад - Кальмар: обзор матча 26 сентября 2024
Хальмстад
26.09.2024, четверг, 20:00
Швеция. Аллсвенскан, 24 тур
2 : 2
Завершен
Кальмар
7'
Я. Аньеро
64'
J. Svedberg
14'
Д. Исламович
40'
Д. Исламович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хальмстад - Кальмар
Замена
Г. Эйолфссон
️️️️
V. Granath
88'
Замена
B. Turgott
️️️️
Я. Аньеро
88'
86'
Замена
L. Saetra
️️️️
V. Osuji
86'
Замена
М. Свенссон
️️️️
J. Ring
Желтая карточка
G. Wallentin
75'
74'
Замена
A. Gersbach
️️️️
R. Jansson
74'
Замена
A. Magashy
️️️️
D. Krasniqi
Замена
Н. Мяенпя
️️️️
B. Snaer Ingason
74'
Замена
Р. Видесхейм-Пауль
️️️️
J. Svedberg
74'
66'
Замена
R.
️️️️
Р. Гояни
ГОЛ! 2:2!
J. Svedberg
Пас отдал
V. Nogueira
64'
40'
ГОЛ! 1:2!
Д. Исламович
Пас отдал
С. Скрабб
14'
ГОЛ! 1:1!
Д. Исламович
Пас отдал
J. Ring
ГОЛ! 1:0!
Я. Аньеро
Пас отдал
V. Nogueira
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хальмстад
4
Andreas Johansson
(К)
ЦЗ
3
Gabriel Wallentin
ЦЗ
17
Andre Boman
ЦЗ
21
Marcus Olsson
ЦЗ
11
Jonathan Svedberg
ЦЗ
27
Vinicius Nogueira
ЦЗ
6
Joel Allansson
ЦП
1
Tim Rönning
ЦФ
7
Янник Аньеро
ЦФ
11
Birnir Snaer Ingason
ЦФ
14
Villiam Granath
ЦФ
Главный тренер
Магнус Хаглунд
Кальмар
1
Samuel Brolin
ВР
2
Rony Jansson
ЦЗ
24
Vince Osuji
ЦЗ
2
Johan Karlsson
ЦЗ
6
Rasmus Sjostedt
ЦП
23
Роберт Гояни
ЦП
14
Симон Скрабб
(К)
ЦП
5
Мелькер Хальберг
ПП
10
Jonathan Ring
ЦФ
9
Дино Исламович
ЦФ
22
Dion Krasniqi
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Йенсен
Хальмстад
35
Alexander Nielsen
ВР
4
Bleon Kurtulus
ЦЗ
5
Joseph Baffo
ЦЗ
8
Ниило Мяенпя
ОП
13
Гисли Эйолфссон
ЦП
6
Noah Söderberg
ЦФ
23
Jesper Jonasson Westermark
ЦФ
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
14
B. Turgott
ЦФ
Кальмар
30
Jakob Kindberg
ВР
39
Lars Saetra
ЦЗ
28
Макс Свенссон
ЛВ
26
Motaraghebjafarpour Arash
ЦП
29
Romarinho
ЦП
21
Abdussalam Magashy
ЦП
3
Alex Gersbach
ЦФ
23
Saku Ylätupa
ЦФ
7
Kevin Jensen
ЦФ
3-2-1-4
21
11
27
17
3
6
1
14
11
7
Аньеро
3-4-3
1
2
24
2
5
Хальберг
23
Гояни
14
Скрабб
6
22
9
Исламович
10
11
8
Мяенпя
8
Мяенпя
11
14
13
Эйолфссон
13
Эйолфссон
14
11
19
Видесхейм-Пауль
19
Видесхейм-Пауль
11
7
Аньеро
14
14
7
Аньеро
24
39
39
24
23
Гояни
29
29
23
Гояни
22
21
21
22
10
28
Свенссон
28
Свенссон
10
2
3
3
2
Остались в запасе
Хальмстад
Кальмар
35
Alexander Nielsen
ВР
4
Bleon Kurtulus
ЦЗ
5
Joseph Baffo
ЦЗ
6
Noah Söderberg
ЦФ
23
Jesper Jonasson Westermark
ЦФ
Главный тренер
Магнус Хаглунд
30
Jakob Kindberg
ВР
26
Motaraghebjafarpour Arash
ЦП
23
Saku Ylätupa
ЦФ
7
Kevin Jensen
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Йенсен
Остались в запасе
35
Alexander Nielsen
ВР
4
Bleon Kurtulus
ЦЗ
5
Joseph Baffo
ЦЗ
6
Noah Söderberg
ЦФ
23
Jesper Jonasson Westermark
ЦФ
Остались в запасе
30
Jakob Kindberg
ВР
26
Motaraghebjafarpour Arash
ЦП
23
Saku Ylätupa
ЦФ
7
Kevin Jensen
ЦФ
Главный тренер
Магнус Хаглунд
Главный тренер
Хенрик Йенсен
Статистика матча Хальмстад - Кальмар
1
Всего ударов по воротам
18
6
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
5
1
Нарушения
6
10
Офсайды
3
0
Количество передач
416
522
Сейвы
1
3
Точность передач %
80
82
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
12
4
Удары из-за пределов штрафной
6
2
Матчи команд
Хальмстад
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Хальмстад
- : -
29.11.2026
Мьеллбю
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Броммапойкарна
0 : 3
22.11.2026
Хальмстад
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хальмстад
2 : 1
08.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Сириус
2 : 0
03.11.2026
Хальмстад
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хальмстад
0 : 3
28.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Вестерос
1 : 2
23.10.2026
Хальмстад
Кальмар
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Кальмар
- : -
29.11.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Эргрюте
3 : 2
23.11.2026
Кальмар
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Кальмар
1 : 0
08.11.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мьеллбю
0 : 0
02.11.2026
Кальмар
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Кальмар
0 : 1
29.10.2026
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Кальмар
0 : 3
24.10.2026
Броммапойкарна
Информация о матче
Главный судья:
Richard Sundell, Sweden
Стадион:
Örjans Vall, Halmstad
Новости команд
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Хальмстад
Кальмар
Черчесов в Турции посетил товарищеский матч «Арсенала» с «Кальмаром»
2019.02.08 18:52
АИК стал чемпионом Швеции впервые за 9 лет
2018.11.12 11:19
1
Серия А. «Интер» вырвал победу у «Милана» благодаря голу Икарди
2018.10.21 23:30
9
Семин — о матче с «Кальмаром»: «Мы почувствовали борьбу. Хорошо, что не было драки»
2018.02.05 18:47
Товарищеский матч. «Локомотив» сыграл вничью с «Кальмаром»
2018.02.05 17:56
10
Черчесов в Турции посетил товарищеский матч «Арсенала» с «Кальмаром»
2019.02.08 18:52
АИК стал чемпионом Швеции впервые за 9 лет
2018.11.12 11:19
1
Серия А. «Интер» вырвал победу у «Милана» благодаря голу Икарди
2018.10.21 23:30
9
Семин — о матче с «Кальмаром»: «Мы почувствовали борьбу. Хорошо, что не было драки»
2018.02.05 18:47
Товарищеский матч. «Локомотив» сыграл вничью с «Кальмаром»
2018.02.05 17:56
10
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