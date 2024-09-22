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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
ГАИС - Юргорден
ГАИС - Юргорден: обзор матча 22 сентября 2024
ГАИС
22.09.2024, воскресенье, 15:00
Швеция. Аллсвенскан, 23 тур
3 : 0
Завершен
Юргорден
54'
G. Lundgren
59'
A. Holmstrom
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ГАИС - Юргорден
Замена
E. Becirovic
️️️️
C. Amatkarijo
77'
Замена
J. Lindberg
️️️️
A. Holmstrom
76'
65'
Замена
V. Bergh
️️️️
К. Косуги
65'
Замена
М. Эрикссон
️️️️
Б. Сабович
ГОЛ! 2:0!
A. Holmstrom
Пас отдал
G. Lundgren
59'
57'
Желтая карточка
К. Косуги
ГОЛ! 1:0!
G. Lundgren
54'
46'
Замена
Д. Стенссон
️️️️
Р. Шуллер
46'
Замена
А. Сталь
️️️️
П. Теркильдсен
46'
Замена
С. Хаарала
️️️️
Х. Радетинац
Желтая карточка
A. Norén
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ГАИС
1
Mergim Krasniqi
ВР
6
August Wängberg
(К)
ЦЗ
4
Axel Norén
ЦЗ
24
Filip Beckman
ЦЗ
32
Арун Ибрахим
ЦП
21
Axel Henriksson
ЦП
7
Joackim Åberg
ЦП
8
William Milovanovic
ЦФ
26
Chovanie Amatkarijo
ЦФ
18
A. Holmstrom
ЦФ
9
G. Lundgren
ЦФ
Главный тренер
Фредрик Хольмберг
Юргорден
35
Якоб Ринне
ВР
4
Якоб Уне Ларссон
ЦЗ
3
Маркус Даниэльсон
(К)
ЦЗ
26
Кеита Косуги
ЦЗ
93
Токмак Нгуэн
ЛВ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
2
Петер Теркильдсен
ЦП
14
Бесард Сабович
ЦП
6
Расмус Шуллер
ЦП
9
Харис Радетинац
ПВ
23
Денис Хюммет
ЦФ
Главный тренер
Ким Бергстранд
ГАИС
13
Kees Sims
ВР
27
Carl Juhlin
ЦЗ
5
Robin Wendin Thomasson
ЦЗ
25
Jonas Lindberg
ЦП
17
Amin Boudri
ЦП
14
Filip Gustafsson
ЦП
11
Edvin Becirovic
ЦФ
10
Mervan Çelik
ЦФ
19
Richard Friday
ЦФ
Юргорден
32
Oscar Jansson
ВР
5
Миро Тенхо
ЦЗ
33
Viktor Bergh
ЦЗ
18
Адам Сталь
ЦЗ
11
Оскар Фаллениус
ЛВ
7
Магнус Эрикссон
ЦП
13
Даниэль Стенссон
ЦП
29
Сантери Хаарала
ЦФ
9
Аугуст Приске
ЦФ
3-3-4
1
6
4
24
32
Ибрахим
21
7
8
9
18
26
3-3-3-1
35
Ринне
4
Ларссон
3
Даниэльсон
26
Косуги
2
Теркильдсен
14
Сабович
6
Шуллер
9
Радетинац
93
Нгуэн
8
Гулликсен
23
Хюммет
18
25
25
18
26
11
11
26
26
Косуги
33
33
26
Косуги
2
Теркильдсен
18
Сталь
18
Сталь
2
Теркильдсен
14
Сабович
7
Эрикссон
7
Эрикссон
14
Сабович
6
Шуллер
13
Стенссон
13
Стенссон
6
Шуллер
9
Радетинац
29
Хаарала
29
Хаарала
9
Радетинац
Остались в запасе
ГАИС
Юргорден
13
Kees Sims
ВР
27
Carl Juhlin
ЦЗ
5
Robin Wendin Thomasson
ЦЗ
17
Amin Boudri
ЦП
14
Filip Gustafsson
ЦП
10
Mervan Çelik
ЦФ
19
Richard Friday
ЦФ
Главный тренер
Фредрик Хольмберг
32
Oscar Jansson
ВР
5
Миро Тенхо
ЦЗ
11
Оскар Фаллениус
ЛВ
9
Аугуст Приске
ЦФ
Главный тренер
Ким Бергстранд
Остались в запасе
13
Kees Sims
ВР
27
Carl Juhlin
ЦЗ
5
Robin Wendin Thomasson
ЦЗ
17
Amin Boudri
ЦП
14
Filip Gustafsson
ЦП
10
Mervan Çelik
ЦФ
19
Richard Friday
ЦФ
Остались в запасе
32
Oscar Jansson
ВР
5
Миро Тенхо
ЦЗ
11
Оскар Фаллениус
ЛВ
9
Аугуст Приске
ЦФ
Главный тренер
Фредрик Хольмберг
Главный тренер
Ким Бергстранд
Статистика матча ГАИС - Юргорден
1
1
Всего ударов по воротам
17
12
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
6
Нарушения
11
9
Офсайды
2
1
Количество передач
436
531
Сейвы
4
6
Точность передач %
82
84
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
7
6
Матчи команд
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Эльфсборг
- : -
29.11.2026
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
ГАИС
3 : 1
21.11.2026
Вестерос
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Дегерфорс
1 : 2
07.11.2026
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
ГАИС
2 : 1
02.11.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Кальмар
0 : 1
29.10.2026
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
ГАИС
1 : 1
25.10.2026
Гетеборг
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Юргорден
- : -
29.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Сириус
1 : 0
22.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хальмстад
2 : 1
08.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Юргорден
2 : 1
01.11.2026
Дегерфорс
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Гетеборг
1 : 1
28.10.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Юргорден
2 : 2
24.10.2026
Эргрюте
Информация о матче
Главный судья:
Гленн Нюберг
Стадион:
Gamla Ullevi, Gothenburg
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