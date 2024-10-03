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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Норрчепинг - Сириус
Норрчепинг - Сириус: обзор матча 03 октября 2024
Норрчепинг
03.10.2024, четверг, 20:00
Швеция. Аллсвенскан, 23 тур
0 : 2
Завершен
Сириус
13'
M. Heier
77'
Л. Валта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Норрчепинг - Сириус
Замена
Å. Andersson
️️️️
А. Ингви Траустасон
86'
85'
Замена
F. Olsson
️️️️
Л. Валта
77'
ГОЛ! 0:2!
Л. Валта
76'
Замена
А. Пюндт
️️️️
M. Heier
Желтая карточка
C. Björk
68'
Замена
K. Khazeni
️️️️
В. Хаммершой-Мистрати
63'
Замена
C. Björk
️️️️
D. Salihović
63'
Замена
M. Baggesen
️️️️
Я. Калли
46'
13'
ГОЛ! 0:1!
M. Heier
Пас отдал
Y. Salech
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норрчепинг
2
Яхья Калли
ЛЗ
24
Anton Eriksson
ЦЗ
19
Макс Ватсон
ЦЗ
23
Jesper Ceesay
ЦЗ
16
Dino Salihović
ЦП
9
Арнор Ингви Траустасон
(К)
ЦП
37
Мутаз Неффати
ЦП
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
7
Laorent Shabani
ЦП
91
David Mitov Nilsson
ЦФ
22
Тим Прица
ЦФ
Главный тренер
Андреас Альм
Сириус
30
Якоб Таннандер
ВР
13
Jakob Voelkerling Persson
ЦЗ
5
Henrik Castegren
(К)
ЦЗ
31
Malcolm Jeng
ЦЗ
21
Dennis Widgren
ЦЗ
6
Маркус Линдберг
ЛВ
81
Лео Валта
ЦП
18
Adam Wikman
ЦП
10
Melker Heier
ЦФ
9
Yousef Salech
ЦФ
10
Noel Milleskog
ЦФ
Главный тренер
Кристер Маттиассон
Норрчепинг
35
David Andersson
ВР
4
Amadeus Sögaard
ЦЗ
3
Marcus Baggesen
ЦЗ
26
Kristoffer Khazeni
ЦП
29
Åke Andersson
ЦП
14
Ísak Andri Sigurgeirsson
ЦП
38
Ture Sandberg
ЦП
22
Jacob Ortmark
ЦП
15
Carl Björk
ЦФ
Сириус
34
David Celic
ВР
23
Саба Мамацашвили
ЛЗ
2
Patrick Nwadike
ЦЗ
20
Victor Ekstrom
ЦЗ
11
Filip Olsson
ЦП
18
Андреас Пюндт
ЦП
26
Hugo Mella
ЦП
5
Tobias Carlsson
ЦФ
4-5-2
2
Калли
19
Ватсон
23
24
9
Траустасон
37
Неффати
10
Хаммершой-Мистрати
7
16
22
Прица
91
4-2-1-3
30
Таннандер
5
31
21
13
81
Валта
18
6
Линдберг
10
9
10
2
Калли
3
3
2
Калли
10
Хаммершой-Мистрати
26
26
10
Хаммершой-Мистрати
9
Траустасон
29
29
9
Траустасон
16
15
15
16
81
Валта
11
11
81
Валта
10
18
Пюндт
18
Пюндт
10
Остались в запасе
Норрчепинг
Сириус
35
David Andersson
ВР
4
Amadeus Sögaard
ЦЗ
14
Ísak Andri Sigurgeirsson
ЦП
38
Ture Sandberg
ЦП
22
Jacob Ortmark
ЦП
Главный тренер
Андреас Альм
34
David Celic
ВР
23
Саба Мамацашвили
ЛЗ
2
Patrick Nwadike
ЦЗ
20
Victor Ekstrom
ЦЗ
26
Hugo Mella
ЦП
5
Tobias Carlsson
ЦФ
Главный тренер
Кристер Маттиассон
Остались в запасе
35
David Andersson
ВР
4
Amadeus Sögaard
ЦЗ
14
Ísak Andri Sigurgeirsson
ЦП
38
Ture Sandberg
ЦП
22
Jacob Ortmark
ЦП
Остались в запасе
34
David Celic
ВР
23
Саба Мамацашвили
ЛЗ
2
Patrick Nwadike
ЦЗ
20
Victor Ekstrom
ЦЗ
26
Hugo Mella
ЦП
5
Tobias Carlsson
ЦФ
Главный тренер
Андреас Альм
Главный тренер
Кристер Маттиассон
Статистика матча Норрчепинг - Сириус
1
Всего ударов по воротам
15
15
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
6
4
Нарушения
6
7
Офсайды
1
1
Количество передач
447
551
Сейвы
4
2
Точность передач %
85
86
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
11
11
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Матчи команд
Норрчепинг
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Гетеборг
2 : 0
09.11.2025
Норрчепинг
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Норрчепинг
1 : 2
01.11.2025
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Мьеллбю
2 : 1
26.10.2025
Норрчепинг
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Норрчепинг
0 : 2
18.10.2025
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
ГАИС
2 : 1
04.10.2025
Норрчепинг
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Гетеборг
- : -
29.11.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Сириус
1 : 0
22.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Кальмар
1 : 0
08.11.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Сириус
2 : 0
03.11.2026
Хальмстад
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хаммарбю
2 : 0
29.10.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Сириус
1 : 2
24.10.2026
АИК
Информация о матче
Главный судья:
Granit Maqedonci, Sweden
Стадион:
PlatinumCars Arena, Norrkoping
Новости команд
Все
Норрчепинг
Сириус
Стала известна судьба пропавшего форварда «Милана»
2023.10.20 00:10
2
Нападающий «Милана» пропал в Швеции
2023.10.19 11:30
2
Шведский клуб подал в суд на «Рубин»
2023.02.20 12:20
2
Сигурдссон вернулся в «Норрчепинг». Он приостановил контракт с ЦСКА
2022.07.14 20:30
4
«Норрчепинг» может выкупить Дагерстола у «Химок»
2022.06.23 09:54
Стала известна судьба пропавшего форварда «Милана»
2023.10.20 00:10
2
Нападающий «Милана» пропал в Швеции
2023.10.19 11:30
2
Шведский клуб подал в суд на «Рубин»
2023.02.20 12:20
2
Сигурдссон вернулся в «Норрчепинг». Он приостановил контракт с ЦСКА
2022.07.14 20:30
4
«Норрчепинг» может выкупить Дагерстола у «Химок»
2022.06.23 09:54
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