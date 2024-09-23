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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Гетеборг - Хальмстад
Гетеборг - Хальмстад: обзор матча 23 сентября 2024
Гетеборг
23.09.2024, понедельник, 20:00
Швеция. Аллсвенскан, 23 тур
1 : 1
Завершен
Хальмстад
89'
Р. Лундквист
78'
Я. Аньеро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гетеборг - Хальмстад
ГОЛ! 1:1!
Р. Лундквист
89'
Замена
E. Salomonsson
️️️️
Й. Багер
79'
Замена
А. Трондсен
️️️️
О. Вендт
79'
78'
ГОЛ! 0:1!
Я. Аньеро
Пас отдал
V. Granath
69'
Замена
Р. Видесхейм-Пауль
️️️️
B. Snaer Ingason
69'
Замена
N. Söderberg
️️️️
J. Svedberg
Замена
O. Pettersson
️️️️
G. Norlin
69'
Замена
L. Kåhed
️️️️
L. Skjellerup
69'
Пенальти не реализован!
Р. Лундквист
68'
56'
Замена
Я. Аньеро
️️️️
Г. Эйолфссон
32'
Желтая карточка
Г. Эйолфссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гетеборг
28
Якоб Карлстрем
ВР
17
Оскар Вендт
(К)
ЛЗ
5
Йонас Багер
ЦЗ
13
Густав Свенссон
ЦП
3
Аугуст Эрлингмарк
ЦП
21
Adam Carlén
ЦП
23
Колбейнн Тордарсон
АП
10
Рамон-Паскаль Лундквист
АП
14
Gustaf Norlin
ЦФ
7
Паулос Абрахам
ЦФ
19
Laurs Skjellerup
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Хальмстад
17
Andre Boman
ЦЗ
11
Jonathan Svedberg
ЦЗ
27
Vinicius Nogueira
ЦЗ
5
Joseph Baffo
ЦЗ
3
Gabriel Wallentin
ЦЗ
21
Marcus Olsson
ЦЗ
13
Гисли Эйолфссон
ЦП
6
Joel Allansson
(К)
ЦП
1
Tim Rönning
ЦФ
14
Villiam Granath
ЦФ
11
Birnir Snaer Ingason
ЦФ
Главный тренер
Магнус Хаглунд
Гетеборг
25
Elis Bishesari
ВР
16
Андерс Трондсен
ЛЗ
48
Rockson Yeboah
ЦЗ
2
Emil Salomonsson
ЦЗ
15
Давид Крузе
ЦП
32
Oscar Pettersson
ЦП
28
Lucas Kåhed
ЦП
14
Hussein Carneil
ЦФ
8
Николай Фредериксен
ЦФ
Хальмстад
35
Alexander Nielsen
ВР
4
Andreas Johansson
ЦЗ
4
Bleon Kurtulus
ЦЗ
10
Albin Ahlstrand
ЦП
6
Noah Söderberg
ЦФ
7
Янник Аньеро
ЦФ
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
14
B. Turgott
ЦФ
23
Jesper Jonasson Westermark
ЦФ
2-3-2-3
28
Карлстрем
17
Вендт
5
Багер
13
Свенссон
3
Эрлингмарк
21
10
Лундквист
23
Тордарсон
19
7
Абрахам
14
3-2-2-3
5
3
21
11
27
13
Эйолфссон
6
11
14
1
17
Вендт
16
Трондсен
16
Трондсен
17
Вендт
5
Багер
2
2
5
Багер
14
32
32
14
19
28
28
19
11
6
6
11
13
Эйолфссон
7
Аньеро
7
Аньеро
13
Эйолфссон
11
19
Видесхейм-Пауль
19
Видесхейм-Пауль
11
Остались в запасе
Гетеборг
Хальмстад
25
Elis Bishesari
ВР
48
Rockson Yeboah
ЦЗ
15
Давид Крузе
ЦП
14
Hussein Carneil
ЦФ
8
Николай Фредериксен
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
35
Alexander Nielsen
ВР
4
Andreas Johansson
ЦЗ
4
Bleon Kurtulus
ЦЗ
10
Albin Ahlstrand
ЦП
14
B. Turgott
ЦФ
23
Jesper Jonasson Westermark
ЦФ
Главный тренер
Магнус Хаглунд
Остались в запасе
25
Elis Bishesari
ВР
48
Rockson Yeboah
ЦЗ
15
Давид Крузе
ЦП
14
Hussein Carneil
ЦФ
8
Николай Фредериксен
ЦФ
Остались в запасе
35
Alexander Nielsen
ВР
4
Andreas Johansson
ЦЗ
4
Bleon Kurtulus
ЦЗ
10
Albin Ahlstrand
ЦП
14
B. Turgott
ЦФ
23
Jesper Jonasson Westermark
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Главный тренер
Магнус Хаглунд
Статистика матча Гетеборг - Хальмстад
1
Всего ударов по воротам
17
14
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
12
5
Нарушения
9
11
Количество передач
512
334
Сейвы
5
4
Точность передач %
77
70
Удары мимо ворот
8
7
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
13
10
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Матчи команд
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Гетеборг
- : -
29.11.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хаммарбю
3 : 1
23.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Хэкен
1 : 0
01.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Гетеборг
1 : 1
28.10.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
ГАИС
1 : 1
25.10.2026
Гетеборг
Хальмстад
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Хальмстад
- : -
29.11.2026
Мьеллбю
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Броммапойкарна
0 : 3
22.11.2026
Хальмстад
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хальмстад
2 : 1
08.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Сириус
2 : 0
03.11.2026
Хальмстад
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хальмстад
0 : 3
28.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Вестерос
1 : 2
23.10.2026
Хальмстад
Информация о матче
Главный судья:
Granit Maqedonci, Sweden
Стадион:
Gamla Ullevi, Gothenburg
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