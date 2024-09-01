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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Броммапойкарна - Эльфсборг
Броммапойкарна - Эльфсборг: обзор матча 01 сентября 2024
Броммапойкарна
01.09.2024, воскресенье, 15:00
Швеция. Аллсвенскан, 21 тур
3 : 3
Завершен
Эльфсборг
7'
N. Vasic
34'
А. Тимосси-Андерссон
85'
А. Йенсен
28'
Р. Каиб
68'
М. Байду (П)
90+1'
С. Хедлунд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Броммапойкарна - Эльфсборг
90'
+1
ГОЛ! 3:3!
С. Хедлунд
Пас отдал
М. Байду
ГОЛ! 3:2!
А. Йенсен
85'
Замена
A. Abrahamsson
️️️️
А. Калисир
80'
Замена
D. Irandust
️️️️
С. Мартинссон Нгуали
75'
74'
Замена
С. Хедлунд
️️️️
J. Larsson
73'
Желтая карточка
А. Бальдюрссон
Желтая карточка
L. Fritzson
70'
68'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
М. Байду
60'
Замена
М. Байду
️️️️
E. Aron Guðmundsson
60'
Замена
Н. Хульт
️️️️
Р. Каиб
Замена
F. Christensen
️️️️
В. Одефальк
46'
ГОЛ! 2:1!
А. Тимосси-Андерссон
Пас отдал
А. Йенсен
34'
28'
ГОЛ! 1:1!
Р. Каиб
12'
Замена
Б. Зенели
️️️️
J. Thomasen
ГОЛ! 1:0!
N. Vasic
Пас отдал
A. Jakobsen
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Броммапойкарна
31
Nathan Ekperuoh
ВР
27
Каре Барслунд
ЦЗ
4
Eric Björkander
ЦЗ
26
Андре Калисир
ЦЗ
16
Александр Йенсен
ЦЗ
20
Вильмер Одефальк
ЦП
5
Серж-Жуниор Мартинссон Нгуали
ЦП
14
Ludvig Fritzson
(К)
ЦП
21
Алекс Тимосси-Андерссон
ПВ
21
Nikola Vasic
ЦФ
16
Adam Jakobsen
ЦФ
Главный тренер
Улоф Мельберг
Эльфсборг
31
Исак Петтерссон
ВР
24
Рами Каиб
ЛЗ
3
Buhari Ibrahim
ЦЗ
4
Густав Хенрикссон
ЦЗ
59
Терри Йегбе
ЦЗ
19
Eggert Aron Guðmundsson
ЦП
18
Jens Thomasen
ЦП
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
9
Джалал Абдулаи
ЦФ
37
Ахмед Касем
ЦФ
13
Johan Larsson
(К)
ЦФ
Броммапойкарна
93
Фабиан Мрозек
ВР
2
Hlynur Freyr Karlsson
ЦЗ
3
Alexander Abrahamsson
ЦЗ
20
Мартин Веткал
ОП
19
Daleho Irandust
ЦП
6
Theo Bergvall
ЦП
3
Frederik Christensen
ЦП
11
Rasmus Örqvist
ЦП
15
Paya Pichkah
ЦП
Эльфсборг
16
Marcus Bundgaard
ВР
23
Никлас Хульт
ЛЗ
27
Ludvig Richtner
ЦЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
23
Бесфорт Зенели
ЦП
30
Майкл Байду
ЦП
15
Симон Хедлунд
ЦФ
21
Leo Östman
ЦФ
4-3-1-2
31
27
Барслунд
26
Калисир
16
Йенсен
4
20
Одефальк
5
Мартинссон Нгуали
14
21
Тимосси-Андерссон
16
21
4-3-3
31
Петтерссон
3
4
Хенрикссон
59
Йегбе
24
Каиб
19
18
16
Бальдюрссон
13
37
Касем
9
Абдулаи
26
Калисир
3
3
26
Калисир
5
Мартинссон Нгуали
19
19
5
Мартинссон Нгуали
20
Одефальк
3
3
20
Одефальк
24
Каиб
23
Хульт
23
Хульт
24
Каиб
18
23
Зенели
23
Зенели
18
19
30
Байду
30
Байду
19
13
15
Хедлунд
15
Хедлунд
13
Остались в запасе
Броммапойкарна
Эльфсборг
93
Фабиан Мрозек
ВР
2
Hlynur Freyr Karlsson
ЦЗ
20
Мартин Веткал
ОП
6
Theo Bergvall
ЦП
11
Rasmus Örqvist
ЦП
15
Paya Pichkah
ЦП
Главный тренер
Улоф Мельберг
16
Marcus Bundgaard
ВР
27
Ludvig Richtner
ЦЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
21
Leo Östman
ЦФ
Остались в запасе
93
Фабиан Мрозек
ВР
2
Hlynur Freyr Karlsson
ЦЗ
20
Мартин Веткал
ОП
6
Theo Bergvall
ЦП
11
Rasmus Örqvist
ЦП
15
Paya Pichkah
ЦП
Остались в запасе
16
Marcus Bundgaard
ВР
27
Ludvig Richtner
ЦЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
21
Leo Östman
ЦФ
Главный тренер
Улоф Мельберг
Статистика матча Броммапойкарна - Эльфсборг
1
1
Всего ударов по воротам
10
21
Удары в створ
5
9
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
13
Нарушения
10
12
Офсайды
2
0
Количество передач
415
473
Сейвы
5
3
Точность передач %
80
80
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
3
7
Удары из пределов штрафной
5
14
Удары из-за пределов штрафной
5
7
Матчи команд
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Мальме
- : -
29.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Броммапойкарна
0 : 3
22.11.2026
Хальмстад
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Броммапойкарна
0 : 0
08.11.2026
Мьеллбю
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Вестерос
1 : 0
01.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Броммапойкарна
0 : 0
28.10.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Кальмар
0 : 3
24.10.2026
Броммапойкарна
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Эльфсборг
- : -
29.11.2026
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хэкен
2 : 1
22.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хаммарбю
4 : 1
06.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Эльфсборг
2 : 1
01.11.2026
Эргрюте
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
АИК
2 : 2
27.10.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Информация о матче
Главный судья:
Adi Aganovic, Sweden
Стадион:
Grimsta IP, Stockholm
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