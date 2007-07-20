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РПЛ 2026/2027
Динамо - Амкар-Пермь
Динамо - Амкар-Пермь: обзор матча 20 июля 2007
Динамо
20.07.2007, пятница, 19:00
Россия. Премьер-лига, 17 тур
0 : 0
Завершен
Амкар-Пермь
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Информация о матче
Главный судья:
Сергей Мацюра
(Комсомольск-на-Амуре)
Помощники судьи:
Е.Волнин (Владимир)
В.Лебедев (Санкт-Петербург)
Делегат:
А.Савкин (Балашиха)
Стадион:
ВТБ Арена
Где смотреть матч:
Совместно с fcdin.com
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