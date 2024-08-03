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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
ГАИС - Норрчепинг
ГАИС - Норрчепинг: обзор матча 03 августа 2024
ГАИС
03.08.2024, суббота, 16:00
Швеция. Аллсвенскан, 17 тур
0 : 1
Завершен
Норрчепинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ГАИС - Норрчепинг
90'
+4
Желтая карточка
D. Mitov Nilsson
90'
+2
Желтая карточка
A. Eriksson
82'
Замена
L. Shabani
️️️️
D. Salihović
82'
Замена
K. Höög Jansson
️️️️
C. Björk
Замена
R. Wendin Thomasson
️️️️
J. Åberg
71'
Замена
M. Çelik
️️️️
C. Amatkarijo
71'
69'
Желтая карточка
D. Salihović
62'
Замена
M. Baggesen
️️️️
Я. Калли
Замена
A. Holmstrom
️️️️
L. Hedlund
58'
Желтая карточка
A. Wängberg
40'
37'
Желтая карточка
Я. Калли
22'
Замена
A. Eriksson
️️️️
I. Ssewankambo
19'
Пенальти не реализован!
А. Ингви Траустасон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ГАИС
1
Mergim Krasniqi
ВР
24
Filip Beckman
ЦЗ
4
Axel Norén
ЦЗ
6
August Wängberg
(К)
ЦЗ
7
Joackim Åberg
ЦП
21
Axel Henriksson
ЦП
32
Арун Ибрахим
ЦП
25
Jonas Lindberg
ЦП
26
Chovanie Amatkarijo
ЦФ
9
G. Lundgren
ЦФ
28
Lucas Hedlund
ЦФ
Главный тренер
Фредрик Хольмберг
Норрчепинг
2
Яхья Калли
ЛЗ
19
Макс Ватсон
ЦЗ
14
Ismet Lushaku
ЦП
37
Мутаз Неффати
ЦП
16
Dino Salihović
ЦП
14
Ísak Andri Sigurgeirsson
(К)
ЦП
28
Isak Ssewankambo
ЦП
9
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
15
Carl Björk
ЦФ
91
David Mitov Nilsson
ЦФ
5
Кристоффер Ниман
ЦФ
Главный тренер
Андреас Альм
ГАИС
33
Erik Krantz
ВР
22
Anes Cardaklija
ЦЗ
5
Robin Wendin Thomasson
ЦЗ
17
Amin Boudri
ЦП
19
Richard Friday
ЦФ
18
A. Holmstrom
ЦФ
11
Edvin Becirovic
ЦФ
10
Mervan Çelik
ЦФ
Норрчепинг
35
David Andersson
ВР
3
Marcus Baggesen
ЦЗ
24
Anton Eriksson
ЦЗ
23
Jesper Ceesay
ЦЗ
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
6
Kevin Höög Jansson
ЦП
26
Kristoffer Khazeni
ЦП
7
Laorent Shabani
ЦП
22
Тим Прица
ЦФ
3-4-3
1
24
4
6
7
32
Ибрахим
25
21
28
9
26
2-5-1-3
19
Ватсон
2
Калли
37
Неффати
14
28
9
Траустасон
16
14
5
Ниман
91
15
7
5
5
7
28
18
18
28
26
10
10
26
2
Калли
3
3
2
Калли
28
24
24
28
15
6
6
15
16
7
7
16
Остались в запасе
ГАИС
Норрчепинг
33
Erik Krantz
ВР
22
Anes Cardaklija
ЦЗ
17
Amin Boudri
ЦП
19
Richard Friday
ЦФ
11
Edvin Becirovic
ЦФ
Главный тренер
Фредрик Хольмберг
35
David Andersson
ВР
23
Jesper Ceesay
ЦЗ
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
26
Kristoffer Khazeni
ЦП
22
Тим Прица
ЦФ
Главный тренер
Андреас Альм
Остались в запасе
33
Erik Krantz
ВР
22
Anes Cardaklija
ЦЗ
17
Amin Boudri
ЦП
19
Richard Friday
ЦФ
11
Edvin Becirovic
ЦФ
Остались в запасе
35
David Andersson
ВР
23
Jesper Ceesay
ЦЗ
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
26
Kristoffer Khazeni
ЦП
22
Тим Прица
ЦФ
Главный тренер
Фредрик Хольмберг
Главный тренер
Андреас Альм
Статистика матча ГАИС - Норрчепинг
1
4
Всего ударов по воротам
19
12
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
10
1
Нарушения
13
19
Офсайды
2
2
Количество передач
407
312
Сейвы
2
1
Точность передач %
80
73
Удары мимо ворот
10
5
Блокированные удары
8
3
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
8
6
Матчи команд
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Эльфсборг
- : -
29.11.2026
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
ГАИС
3 : 1
21.11.2026
Вестерос
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Дегерфорс
1 : 2
07.11.2026
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
ГАИС
2 : 1
02.11.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Кальмар
0 : 1
29.10.2026
ГАИС
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
ГАИС
1 : 1
25.10.2026
Гетеборг
Норрчепинг
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Гетеборг
2 : 0
09.11.2025
Норрчепинг
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Норрчепинг
1 : 2
01.11.2025
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Мьеллбю
2 : 1
26.10.2025
Норрчепинг
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Норрчепинг
0 : 2
18.10.2025
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
ГАИС
2 : 1
04.10.2025
Норрчепинг
Информация о матче
Главный судья:
Fredrik Klitte, Sweden
Стадион:
Gamla Ullevi, Gothenburg
Новости команд
Все
ГАИС
Норрчепинг
Стала известна судьба пропавшего форварда «Милана»
2023.10.20 00:10
2
Нападающий «Милана» пропал в Швеции
2023.10.19 11:30
2
Шведский клуб подал в суд на «Рубин»
2023.02.20 12:20
2
Сигурдссон вернулся в «Норрчепинг». Он приостановил контракт с ЦСКА
2022.07.14 20:30
4
«Норрчепинг» может выкупить Дагерстола у «Химок»
2022.06.23 09:54
Стала известна судьба пропавшего форварда «Милана»
2023.10.20 00:10
2
Нападающий «Милана» пропал в Швеции
2023.10.19 11:30
2
Шведский клуб подал в суд на «Рубин»
2023.02.20 12:20
2
Сигурдссон вернулся в «Норрчепинг». Он приостановил контракт с ЦСКА
2022.07.14 20:30
4
«Норрчепинг» может выкупить Дагерстола у «Химок»
2022.06.23 09:54
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