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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Вестерос - Норрчепинг
Вестерос - Норрчепинг: обзор матча 14 июля 2024
Вестерос
14.07.2024, воскресенье, 17:30
Швеция. Аллсвенскан, 14 тур
2 : 1
Завершен
Норрчепинг
55'
В. Хаммершой-Мистрати
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вестерос - Норрчепинг
76'
Замена
C. Björk
️️️️
В. Хаммершой-Мистрати
55'
ГОЛ! 0:1!
В. Хаммершой-Мистрати
Пас отдал
К. Ниман
Начало матча
Статистика матча Вестерос - Норрчепинг
Всего ударов по воротам
14
11
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
7
7
Нарушения
11
9
Офсайды
1
1
Количество передач
568
343
Сейвы
3
4
Точность передач %
86
76
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
6
5
Матчи команд
Вестерос
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Вестерос
- : -
29.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
ГАИС
3 : 1
21.11.2026
Вестерос
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Эргрюте
0 : 0
07.11.2026
Вестерос
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Вестерос
1 : 0
01.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Дегерфорс
0 : 3
28.10.2026
Вестерос
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Вестерос
1 : 2
23.10.2026
Хальмстад
Норрчепинг
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Гетеборг
2 : 0
09.11.2025
Норрчепинг
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Норрчепинг
1 : 2
01.11.2025
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Мьеллбю
2 : 1
26.10.2025
Норрчепинг
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Норрчепинг
0 : 2
18.10.2025
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
ГАИС
2 : 1
04.10.2025
Норрчепинг
Информация о матче
Главный судья:
Victor Wolf, Sweden
Стадион:
Solid Park Arena, Vasteras
Новости команд
Все
Вестерос
Норрчепинг
Стала известна судьба пропавшего форварда «Милана»
2023.10.20 00:10
2
Нападающий «Милана» пропал в Швеции
2023.10.19 11:30
2
Шведский клуб подал в суд на «Рубин»
2023.02.20 12:20
2
Сигурдссон вернулся в «Норрчепинг». Он приостановил контракт с ЦСКА
2022.07.14 20:30
4
«Норрчепинг» может выкупить Дагерстола у «Химок»
2022.06.23 09:54
Стала известна судьба пропавшего форварда «Милана»
2023.10.20 00:10
2
Нападающий «Милана» пропал в Швеции
2023.10.19 11:30
2
Шведский клуб подал в суд на «Рубин»
2023.02.20 12:20
2
Сигурдссон вернулся в «Норрчепинг». Он приостановил контракт с ЦСКА
2022.07.14 20:30
4
«Норрчепинг» может выкупить Дагерстола у «Химок»
2022.06.23 09:54
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