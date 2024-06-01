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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Сириус - Норрчепинг
Сириус - Норрчепинг: обзор матча 01 июня 2024
Сириус
01.06.2024, суббота, 18:30
Швеция. Аллсвенскан, 12 тур
5 : 1
Завершен
Норрчепинг
12'
М. Линдберг
19'
N. Milleskog
23'
М. Линдберг
65'
Y. Salech
77'
Y. Salech
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сириус - Норрчепинг
90'
Желтая карточка
C. Björk
ГОЛ! 5:0!
Y. Salech
77'
ГОЛ! 4:0!
Y. Salech
Пас отдал
N. Milleskog
65'
ГОЛ! 3:0!
М. Линдберг
23'
ГОЛ! 2:0!
N. Milleskog
19'
ГОЛ! 1:0!
М. Линдберг
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сириус
30
Якоб Таннандер
ВР
6
Маркус Линдберг
ЛВ
81
Лео Валта
ЦФ
10
Noel Milleskog
ЦФ
9
Yousef Salech
ЦФ
Главный тренер
Кристер Маттиассон
Норрчепинг
2
Яхья Калли
ЛЗ
23
Jesper Ceesay
ЦЗ
9
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
5
Кристоффер Ниман
(К)
ЦФ
22
Тим Прица
ЦФ
Главный тренер
Андреас Альм
Сириус
77
Michael Martin
ЦП
Норрчепинг
7
Laorent Shabani
ЦП
15
Carl Björk
ЦФ
1-3
30
Таннандер
6
Линдберг
9
10
81
Валта
2-2-2
23
2
Калли
9
Траустасон
10
Хаммершой-Мистрати
22
Прица
5
Ниман
Остались в запасе
Сириус
Норрчепинг
77
Michael Martin
ЦП
Главный тренер
Кристер Маттиассон
7
Laorent Shabani
ЦП
15
Carl Björk
ЦФ
Главный тренер
Андреас Альм
Остались в запасе
77
Michael Martin
ЦП
Остались в запасе
7
Laorent Shabani
ЦП
15
Carl Björk
ЦФ
Главный тренер
Кристер Маттиассон
Главный тренер
Андреас Альм
Статистика матча Сириус - Норрчепинг
1
Всего ударов по воротам
17
10
Удары в створ
12
3
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
5
3
Нарушения
10
16
Офсайды
0
1
Количество передач
627
324
Сейвы
2
5
Точность передач %
90
81
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
13
5
Удары из-за пределов штрафной
4
5
Матчи команд
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Гетеборг
- : -
29.11.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Сириус
1 : 0
22.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Кальмар
1 : 0
08.11.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Сириус
2 : 0
03.11.2026
Хальмстад
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хаммарбю
2 : 0
29.10.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Сириус
1 : 2
24.10.2026
АИК
Норрчепинг
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Гетеборг
2 : 0
09.11.2025
Норрчепинг
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Норрчепинг
1 : 2
01.11.2025
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Мьеллбю
2 : 1
26.10.2025
Норрчепинг
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Норрчепинг
0 : 2
18.10.2025
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
ГАИС
2 : 1
04.10.2025
Норрчепинг
Информация о матче
Главный судья:
Kristoffer Karlsson, Sweden
Стадион:
Studenternas IP, Uppsala
Новости команд
Все
Сириус
Норрчепинг
Стала известна судьба пропавшего форварда «Милана»
2023.10.20 00:10
2
Нападающий «Милана» пропал в Швеции
2023.10.19 11:30
2
Шведский клуб подал в суд на «Рубин»
2023.02.20 12:20
2
Сигурдссон вернулся в «Норрчепинг». Он приостановил контракт с ЦСКА
2022.07.14 20:30
4
«Норрчепинг» может выкупить Дагерстола у «Химок»
2022.06.23 09:54
Стала известна судьба пропавшего форварда «Милана»
2023.10.20 00:10
2
Нападающий «Милана» пропал в Швеции
2023.10.19 11:30
2
Шведский клуб подал в суд на «Рубин»
2023.02.20 12:20
2
Сигурдссон вернулся в «Норрчепинг». Он приостановил контракт с ЦСКА
2022.07.14 20:30
4
«Норрчепинг» может выкупить Дагерстола у «Химок»
2022.06.23 09:54
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