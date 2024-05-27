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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Норрчепинг - Вернаму
Норрчепинг - Вернаму: обзор матча 27 мая 2024
Норрчепинг
27.05.2024, понедельник, 20:00
Швеция. Аллсвенскан, 11 тур
0 : 4
Завершен
Вернаму
73'
Г. Энгвалль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Норрчепинг - Вернаму
Замена
C. Björk
️️️️
К. Ниман
84'
Замена
L. Shabani
️️️️
А. Ингви Траустасон
76'
73'
ГОЛ! 0:1!
Г. Энгвалль
Замена
В. Хаммершой-Мистрати
️️️️
М. Ватсон
46'
Начало матча
Статистика матча Норрчепинг - Вернаму
Всего ударов по воротам
11
14
Удары в створ
5
8
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
12
4
Нарушения
17
13
Офсайды
0
2
Количество передач
490
417
Сейвы
4
6
Точность передач %
84
86
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
5
6
Матчи команд
Норрчепинг
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Гетеборг
2 : 0
09.11.2025
Норрчепинг
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Норрчепинг
1 : 2
01.11.2025
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Мьеллбю
2 : 1
26.10.2025
Норрчепинг
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Норрчепинг
0 : 2
18.10.2025
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
ГАИС
2 : 1
04.10.2025
Норрчепинг
Вернаму
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Сириус
3 : 1
09.11.2025
Вернаму
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Вернаму
0 : 5
03.11.2025
Мьеллбю
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Юргорден
6 : 2
25.10.2025
Вернаму
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Вернаму
1 : 1
19.10.2025
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
АИК
2 : 3
05.10.2025
Вернаму
Информация о матче
Главный судья:
Oscar Johnson, Sweden
Стадион:
PlatinumCars Arena, Norrkoping
Новости команд
Все
Норрчепинг
Вернаму
Стала известна судьба пропавшего форварда «Милана»
2023.10.20 00:10
2
Нападающий «Милана» пропал в Швеции
2023.10.19 11:30
2
Шведский клуб подал в суд на «Рубин»
2023.02.20 12:20
2
Сигурдссон вернулся в «Норрчепинг». Он приостановил контракт с ЦСКА
2022.07.14 20:30
4
«Норрчепинг» может выкупить Дагерстола у «Химок»
2022.06.23 09:54
Стала известна судьба пропавшего форварда «Милана»
2023.10.20 00:10
2
Нападающий «Милана» пропал в Швеции
2023.10.19 11:30
2
Шведский клуб подал в суд на «Рубин»
2023.02.20 12:20
2
Сигурдссон вернулся в «Норрчепинг». Он приостановил контракт с ЦСКА
2022.07.14 20:30
4
«Норрчепинг» может выкупить Дагерстола у «Химок»
2022.06.23 09:54
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